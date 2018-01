Les titres de l’actualité du mardi 23 janvier 2017 sur RADIO VISION 2000

Le dossier du financement des partis politiques….. Si plusieurs formations ont déjà empoché leurs chèques, d’autres écartent une nouvelle fois, toute possibilité d’accepter la subvention de l’Etat. C’est le cas par exemple de la plateforme Pitit Dessalines et de Fanmi Lavalas.

Sur la liste des partis politiques ayant déjà reçu leur subvention figurent : Bouclier, plus de 8 millions de gourdes, Renmen Ayiti, plus de 3 millions et MOSANO, 1 million 514 mille gourdes. A noter que le parti Haitien Tèt Kale se taille la part du lion avec 19.8 millions de gourdes.

Des Economistes interrogés par Vision 2000 se montrent très préoccupés par le niveau de déficit budgétaire qui a atteint, au 11 Janvier, les 7.88 milliards de gourdes alors que dans le budget 2017-2018 le financement du déficit par la BRH ne devait dépasser les 5.7 milliards. Cette situation est due notamment, selon eux, aux dépenses excessives de l’Etat et aux faibles recettes liées à la contrebande.

Le président du Sénat, Joseph Lambert, dément tout scandale de corruption visant l’ancien bureau. L’Elu du Sud’Est informe qu’entre 26 et 27% des fonds alloués au Sénat dans le budget de l’exercice fiscal en cours ont été dépensés. Il fait cependant remarquer que certaines lignes budgétaires ont été presque totalement épuisées citant notamment les « frais de déplacement à l’Intérieur ».

Le Sénateur Joseph Lambert a fait ces déclarations en marge d’une rencontre avec l’ambassadeur du Canada en Haiti, André Frenette. Il informe, par ailleurs, que la séance sur le rapport Petro Caribe pourrait être reprise le 30 Janvier prochain.

L’UPAG, Université Publique de l’Artibonite aux Gonaïves, à nouveau en crise…Des professeurs et Etudiants ont fermé, ce mardi, les portes de l’Université pour continuer de réclamer le départ du Recteur, le père Roldano Auguste, accusé notamment de gabegies administratives.

La Banque Mondiale a présenté, ce mardi, un rapport baptisé : « les villes haïtiennes : des actions pour aujourd’hui avec un regard sur demain ». Selon cette étude, 97% de la population sont exposés aux catastrophes naturelles. La Banque mondiale plaide en faveur du renforcement de la résilience urbaine en Haiti.