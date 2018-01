48e édition du Forum économique de Davos, Haïti ne participera pas

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste | riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Chaque 3ème ou 4ème semaine du mois de janvier, le Forum économique mondial organise l’un des plus grands événements économiques de la planète. Cette activité réunit tous les leaders politiques, économiques, du secteur des affaires et de la finance mondiale, en vue de discuter de toutes les questions d’actualité sur le plan économique, politique, social et même environnemental.

En effet, la 48ème édition du Forum économique de Davos (Suisse) a débuté ce mardi 23 janvier et prendra fin le vendredi 26 janvier 2018, avec la participation d’un nombre record de Chefs d’Etat et de gouvernement, d’organisations internationales, de membres de la société civile, de l’université, du secteur artistique et de la presse.

En plus de la participation record du secteur public, le secteur privé sera représenté par plus de 1,900 leaders contre environ 900 pour la société civile. L’un des développements récents dans ce Forum est la participation des femmes, car c’est pour la première fois que plus de 21% des participants à ce Forum économique de Davos seront des femmes.

Selon le communiqué du Forum économique mondial, la recherche de nouveaux modèles économiques capables de booster la croissance et garantir une prospérité partagée sera l’un des sujets de débats tout au long de l’événement à Davos qui sera réalisé à travers 400 sessions.

Le discours d’ouverture du Forum économique à Davos a été assuré par le Premier Ministre de l’Inde, Nahendra Modi, alors que le discours de clôture du Forum devrait être prononcé par le président américain Donal Trump.

La participation du président américain à ce Forum était remise en cause jusqu’à dimanche dernier à cause du »shutdown » du gouvernement ou la fermeture partielle de l’administration fédérale, selon ce qu’avait indiqué samedi dernier la Maison Blanche.

D’un autre côté, il faut dire la venue de Donald Trump et de sa délégation risquait de faire des étincelles, car une manifestation était annoncée pour ce mardi 23 janvier à Zurich sous le slogan «Trump: Welcome to Hell» («Trump: bienvenu en enfer»).

Alors que plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Afrique prennent part à cette 48e édition du Forum économique de Davos, Haïti n’y participera pas pour la 3ème année consécutive. Notons que ce forum a été toujours été un grand espace pour les dirigeants haïtiens pour vendre les potentialités d’affaires du pays, les incitatifs à l’investissement et pour lancer des appels aux investissements directs étrangers, ces investissements qui sont nécessaires à la création d’emplois et à l’amélioration de la croissance de l’économie.