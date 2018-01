Concacaf – Vaincue par le Canada, Haïti attaque les demi-finales vendredi

4-0 : Les Canadiennes n`ont fait qu`une bouchée de la sélection féminine U-20 haïtienne, déjà qualifiée pour les demi-finales

Couva, Trinité-et-Tobago, lundi 22 janvier 2018 ((rezonodwes.com))– Dès les 18 premières minutes de jeu, la canadienne Shana Flynn a inscrit trois buts, permettant à son équipe de lessiver les jeunes grenadières et de terminer, au sommet du groupe A, la première phase du Championnat féminin des moins de 20 ans de la CONCACAF 2018 (CU20W), lundi au stade Ato Boldon.

Flynn, qui a déjà eu l`occasion de percer les filets haïtiens en 2016 dans le troisième match de la CONCACAF 2016 de moins de 17 ans, a été vivement félicité par ses compagnes, de même que Tanya BOYCHUK qui a marqué le quatrième but portant le score à 4 buts pour le Canada et 0 but pour Haiti.

Dans la perspective des demi-finales cruciales de vendredi, où Haïti rencontrera le gagnant du Groupe A, l’entraîneur-chef haïtien Marc Collat avait effectué neuf changements à son équipe qui a marqué l’histoire en progressant pour la première fois en phase de groupes. Parmi eux, Nerilia Mondesir, l’attaquante vedette en titre, a marqué trois buts lors d’une victoire de 3-2 contre Trinité-et-Tobago le 18 janvier.

Ce choix permet au coach de faire reposer son équipe type, de préserver les joueuses d’éventuelles blessures et aussi de mettre en valeur les autres pour pouvoir les utiliser au besoin. Seules Ruthnie Mathurin et Tabita Joseph ont été retenues parmi les joueuses habituellement titulaires .

Les demi-finales du CU20W seront disputées vendredi. Le quadruple champion en titre, les États-Unis et le Mexique, qui s’affronteront pour compléter le match du Groupe B mardi, ont déjà obtenu leur place.

Haïti Vs Canada – Le onze de départ D’Haïti :

