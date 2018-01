Les titres de l’actualité du lundi 22 janvier 2018 sur RADIO VISION 2000

A l’appel du secteur démocratique de l’opposition et de la plateforme Pitit Dessalines, des centaines de personnes ont gagné les rues, ce lundi à Port-au-Prince, pour dénoncer les propos injurieux du président américain Donald Trump vis-à-vis d’Haiti. Elles ont également réclamé le départ du président Jovenel Moise.

Il faut dire que les protestataires n’ont pas pu se rendre devant l’ambassade des Etats-Unis à Tabarre. Des policiers postés aux abords du parc historique de la canne-à-sucre les en ont empêchés. Ce qui a donné lieu à des incidents. Des manifestants ont lancé des pierres et brisé les pare-brises d’un véhicule des policiers qui ont riposté en tirant en l’air.

Le dossier du financement des partis politiques…………Le Ministre de l’Economie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon a procédé, ce lundi, à une remise symbolique de chèques à 4 partis politiques pour les 3 premiers mois de l’exercice fiscal en cours. Il s’agit de Bouclier qui a reçu plus de 8 millions de gourdes, Renmen Ayiti, plus de 3 millions et MOSANO, 1 million 514 mille gourdes.

Le représentant de « Konsyans Patriotik », l’ancien Sénateur Rodolphe Joasile avait, lui, refusé de communiquer le montant accordé à son parti. A noter que 57 formations politiques sont éligibles pour recevoir cette subvention de l’Etat.

Scandale de corruption au Sénat de la République………..Les membres de l’ancien bureau présidé par Youri Latortue sont accusés d’avoir dilapidé des fonds de l’Institution. Des accusations rejetées par l’ex-questeur, le Sénateur Ricard Pierre, rappelant avoir sollicité, le 5 Janvier dernier, de la cour Supérieure des comptes un audit de la gestion de l’ancien bureau.

La Direction Générale des Impôts a collecté 11.6 milliards de gourdes pour le premier trimestre de l’exercice fiscal en cours alors que les prévisions de recettes pour cette période étaient de 10 milliards 29 millions de gourdes, se réjouit le Directeur Général de l’Institution, Miradin Morlan.

Compte tenu de la bonne performance de la DGI, Monsieur Morlan s’attend à ce que les recettes dépassent les 50 milliards de gourdes cette année rappelant que les prévisions se chiffrent à 41.5 milliards.

Par ailleurs, le patron de la DGI encourage tous les contribuables à effectuer leurs déclarations définitives d’impôts sur le revenu rappelant qu’ils ont jusqu’au 31 Janvier pour le faire. Il souligne que, dans le cas contraire, le Ministère des finances pourrait par exemple confisquer les chèques des fonctionnaires de l’Etat.

La Mairie de Delmas a procédé, ce lundi, à une vaste opération de démolition de constructions anarchiques à Delmas 19 et 29. Il s’agit notamment de salons de coiffure et de discothèques.