Haïti – Actualité : Zapping…

Incendie à Hinche :

Dimanche à Hinche en début de soirée, un incendie a complètement détruit une maison et en a endommagé deux autres. L’intervention de voisins puis de sapeurs-pompiers a permis de circonscrire et de maîtriser le sinistre. Les propriétaires de la maison réduite en cendre étaient absents quand l’incendie s’est déclaré pour une raison inconnue.

L’APH contrôle 70% Commissions de la Chambre basse :

Le Groupe majoritaire à la chambre basse « Alliance Parlementaire pour Haïti » (APH) comptant 71 députés, occupe la présidence de 14 commissions permanentes sur les 20 disponibles suite à une entente des 4 blocs politiques.

Danse classique, Haïti finaliste au « Youth America Grand Prix » :

L’Institut de danse classique Lynn Williams Rouzier a fait la fierté d’Haïti aux demi-finales de Philadelphie de la « Youth America Grand Prix » l’une des plus prestigieuse compétition de ballet classique à travers le monde. Grâce à leur chorégraphie « After the Shock », trois jeunes danseurs de cette école ont été qualifiés pour participer à la grande finale prévue du 12 au 20 avril à New York…

Lancement de la construction de 12km de route… :

