Haïti – Agriculture : Sécurité alimentaire, perspectives 2018

Source HL/ S/ HaïtiLibre

La performance des récoltes de banane, des racines et tubercules, du maïs et du haricot parmi d’autres cultures va alimenter la disponibilité alimentaire locale jusqu’en janvier 2018. Les revenus générés par la vente de ces produits et de la main-d’œuvre permettront aux ménages d’accéder au marché. La plupart des régions seront en IPC Phase 1 et 2, hormis les zones affectées par IRMA qui se trouveront en Phase 3.

De février à mai 2018, la situation demeurera stable et certaines zones affectées par le passage d’IRMA auront commencé à récupérer. Cependant, les zones côtières du Sud passeront en Crise à cause des effets cumulés du passage de Matthew et des faibles résultats de la campagne de printemps. Les ouragans IRMA et MARIA ont eu un effet minime à l’échelle du pays, mais certaines zones ont subi d’importants dégâts, notamment dans les départements du Nord-Est et du Nord.

PERSPECTIVES 2018 :

Haut Artibonite et Département du Nord-Ouest :

Jusqu’en janvier 2018, la production agricole sera proche de la normale, à l’exception de certaines zones en raison de l’excès ou du manque de pluies. Cette zone est déficitaire en termes de production alimentaire, les ménages devront donc s’approvisionner au marché pour les produits alimentaires de base. La zone sera situation Phase 1 de l’IPC et de stress Phase 2.

De février à mai 2018, pendant la période de soudure, le marché sera encore la source principale de nourriture. La vente des récoltes d’hiver et les revenus de la main-d’œuvre pour la préparation de terres qui démarre la campagne de printemps permettra aux ménages de financer leurs achats. Les prix des produits devraient se maintenir dans les limites normales. Les ménages récupèrent peu à peu des pertes de bétail, mais restent encore vulnérables. Certains ménages vendent du bétail malgré la taille réduite de leur troupeau pour acheter de la nourriture ou pour s’approvisionner en intrants agricoles. Dans ces conditions, la majeure partie de la zone sera encore classée en Stress Phase 2.

Nord, Nord-Est et Nord-Ouest :

Jusqu'en janvier 2018, la disponibilité agricole devrait être assurée dans la plupart des marchés par les produits locaux qui ont été épargnés par les aléas climatiques, ainsi que par les produits importés. Les prix des produits importés devraient demeurer stables et les produits locaux devraient évoluer de façon normale pour la saison. En revanche, les ménages auront des limitations pour assurer leur alimentation dans les zones les plus affectées par les ouragans. La perte de récoltes entrainera la réduction des revenus, les membres des ménages vont davantage migrer vers