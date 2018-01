La BRH préoccupée par le déficit budgétaire

Source LLM / radio Métropole Haïti

Les autorités monétaires haïtiennes expriment leurs préoccupations en ce qui a trait au déficit budgétaire enregistré au début de l’année fiscale.

Selon les responsables de la Banque de la République d’Haïti (BRH) le début de l’année fiscale en cours a été marqué par un ralentissement économique. Les autorités monétaires font état d’une tendance au décrochage de la Gourde, un déficit budgétaire de l’ordre de 5 milliards de gourdes et un appel important au le financement monétaire.

Les recettes prévues au budget estimées à 144 milliards de gourdes sont devenues de plus en plus hypothétiques en raison notamment des pertes de recettes pétrolières mensuelles et des incertitudes autour des 5 milliards de gourdes du fonds de PetroCaribe prévus en termes de ressources budgétisées et des hésitations de l’international qui n’a toujours pas signé d’accord sur la contribution de dons de 24 milliards de gourdes prévues dans le budget.

L’État haïtien devra trouver les stratégies pour mobiliser des ressources pour financer ses projets. Il doit s’assurer qu’il peut collecter beaucoup plus que ce qui était prévu au niveau des ressources domestiques (fiscales et douanières) avec une plus grande volonté politique et une meilleure rigueur fiscale, précisent les responsables de la BRH.

Les autorités monétaires haïtiennes recommandent……………………....lire la suite sur metropolehaiti.com