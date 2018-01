Haïti – Sports : Ouverture des Jeux Scolaires 2018

Source HL/ BF/ HaïtiLibre

Vendredi à Jacmel, Régine Lamur la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique (MJSAC) aux côté du Sénateur Dieupie Chérubin, du Député Ketel Jean Philippe, du maire de Jacmel Marky Kessal et d’autres autorités de la ville a lancé officiellement les Jeux Scolaires 2018.

Après une cérémonie d’ouverture marquée par le défilé des drapeaux et des délégations de 24 écoles ainsi que différentes chorégraphies artistiques et culturelles conçues par les techniciens de la Direction des Activités Physiques et Sportives, la Ministre Lamur a déclaré ouvert les Jeux Scolaires 2018.

Durant 5 mois, ces jeux permettront à des milliers d'écoliers des 10 département du pays de démontrer