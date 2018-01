Haïti – Japon : Don de $34M pour les ponts de la Croix-des-Missions et de la route Neuve

Source HL/ HaïtiLibre

Vendredi, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, en présence notamment de Fritz Caillot, le Ministre des Travaux Publics, de l’Ambassadeur du Japon en Haïti, Yoshiaki Hatta, du Sénateur du Sud, Hervé Fourcand, des Maires et Députés des communes de la Croix des Bouquets, de Tabarre et de Cité Soleil, a participé à la cérémonie de pose de la Première pierre de la construction des ponts de la Croix-des-Missions et de la route Neuve

Ces deux ponts permettront d’assurer au moins pour les 50 prochaines années, la continuité du trafic entre la zone métropolitaine de Port-au-Prince et le grand Nord.

La construction de ces ponts en béton précontraint, situés à la Croix-des-Missions et à Cité soleil, est financée par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JIPA) grâce à un don de plus de 34 millions (34,345,636.36 dollars américains). Les travaux qui dureront 32 mois, seront exécutés par la firme Hazama Ando Corporation (l’une des dix plus grosses sociétés multinationales de construction japonaise fondée en 1889 présente entre autres aux États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud).

Rappelons que cette construction fait suite un accord de don signé en septembre 2015, à l’époque par l’Ambassadeur du Japon en Haïti Katsuyoshi Tamura et Lener Renaud le Ministre des Affaires Étrangères http://www.haitilibre.com/article-15030-haiti-politique-don-du-japon-de-30-millions-pour-la-construction-de-2-ponts.html

