Haïti – USA : Ultime Réinscription au TPS, vous avez 60 jours

Source HL/ HaïtiLibre

Rappelons qu’après avoir examiné les conditions du pays et consulté les agences gouvernementales américaines compétentes, le secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure a déterminé le 20 novembre 2017 que les conditions en Haïti ne soutiennent plus sa désignation pour le TPS et met donc fin à la désignation TPS d’Haïti http://www.haitilibre.com/article-22759-haiti-flash-tps-plus-de-50-000-haitiens-devront-quitter-les-usa.html Pour permettre une transition ordonnée, cette résiliation prendra effet le 22 juillet 2019, soit 18 mois après la fin de la désignation actuelle.

Les ressortissants d’Haïti (et les étrangers n’ayant pas la nationalité ayant résidé habituellement en dernier lieu en Haïti) qui ont obtenu le TPS et souhaitent conserver leur TPS et recevoir des documents d’autorisation d’emploi (Employment Authorization Documents – EAD) basé sur le TPS valide jusqu’au 22 juillet 2019, doivent se réinscrire au TPS conformément aux procédures énoncées dans cet avis.

Après le 22 juillet 2019, les ressortissants d’Haïti (et les étrangers n’ayant pas la nationalité ayant résidé habituellement en dernier lieu en Haïti) qui ont obtenu le TPS sous la désignation Haïti n’auront plus de TPS.

La désignation d’Haïti pour TPS prend fin à compter de 23h59, heure locale, le 22 juillet 2019.

La période de réinscription de 60 jours s’étend………………………….…lire la suite sur haitilibre.com