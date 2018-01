Haïti – Actualité : Zapping…

Séismes : Claude Prépetit tente de rassurer… :

Suite à plusieurs séismes ces dernières semaines et devant l’inquiétude de la population, le géologue Claude Prépetit, Directeur Général du Bureau des Mines et de l’Énergie, se voulant rassurant a affirmé que le nombre de séismes n’a pas augmenté en Haïti contrairement à certaines perceptions, affirmant que « C’est plutôt le réseau de surveillance sismique qui est devenu plus fiable. »

Les greffiers annoncent une grève illimitée :

Dans un document transmis au Ministère de la justice les greffiers notifient au Ministre Heidi Fortuné, le mot d’ordre de grève illimité des greffiers jusqu’à satisfaction de leurs revendications a compter de lundi 22 janvier 2018. Les greffiers qui s’étaient déjà mobilisé en 2017 déplorent qu’aucun accord n’a été signé malgré plusieurs pourparlers. Ils réclament de meilleures conditions de travail, le paiement des arriérés de salaire de 2012, un ajustement salarial, des cartes de débit, des bons d’achat et des cartes d’assurance…

Jovenel Moïse à l’Ambassade cubaine :

Cette semaine le Président Jovenel Moïse s'est rendu à l'Ambassade de Cuba, mercredi 17 janvier 2018, pour participer à la célébration du 59e anniversaire du triomphe de la révolution cubaine