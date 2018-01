Le Salon de l’Economie numérique a ouvert ses portes au Champ de Mars

Source Emmanuel Moïse Yves / yemmanuelmoise@gmail.com | Le Nouvelliste

Des centaines de visiteurs ont participé, le vendredi 19 janvier 2018, à la première journée du Salon de l’économie numérique (SEN) organisé par le Conseil national des Télécommunications (CONATEL), au Champ-de-Mars autour du thème » le numérique au temps présent ». Cet événement, qui se veut un cadre d’échanges et de partage, entend convaincre les acteurs institutionnels du secteur des télécommunications au fait qu’ils peuvent gagner en compétitivité grâce au numérique, tout en mutualisant leurs efforts, et sensibiliser les consommateurs aux technologiques actuels. Présent dans cette activité, Shiller Jean-Baptiste, directeur de cabinet du directeur général du CONATEL a fait savoir que cette activité a pour objectif de sensibiliser afin de connecter les acteurs évoluant dans le domaine, de créer un cadre d’échanges sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Toutefois, a-t-il poursuivi, cette activité vise à promouvoir les produits et services haïtiens, les équipements, les mécanismes de facilitation pour le développement de l’économie numérique en Haïti. Par le biais de ce salon, le CONATEL a voulu, de l’avis du directeur de cabinet du directeur général, présenter le potentiel de l’économie numérique et de voir l’urgence de mettre en place un écosystème favorable au développement………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com