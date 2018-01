Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Carrière de sable, 2 morts, 1 disparu :

Jeudi un éboulement s’est produit dans une carrière de sable à Jacmel. Des agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH), des sapeurs pompiers et des volontaires de la Direction de la Protection Civile (DPC) ont extrait deux corps sans vie sous les éboulis où 3 hommes ont été ensevelis. L’opération de recherche et de sauvetage qui a duré plus de cinq heures, a été suspendue en raison des risques élevés de nouveaux éboulements. Une personne est toujours portée disparue. Lire aussi :http://www.haitilibre.com/article-23300-haiti-avis-suspension-de-l-extraction-du-sable-au-niveau-du-morne-a-cabri.html

FLASH Carnaval : Inscriptions des reines et des rois :

Le Comité du Carnaval National informe la population que les inscriptions pour la sélection des reines et rois du carnaval 2018 se dérouleront du 18 au 25 janvier 2018, inclusivement, de 9h30 a.m. à 3h30 p.m., au Ministère de la Culture et de la Communication, au Champ de mars. Personne contact : Mme Edmée Beauvil, Direction du patrimoine. Les candidats (es) doivent : avoir entre 18 et 25 ans – Être célibataire – Être en classe terminale, en formation professionnelle ou à l’université.

Salon de l’Économie Numérique :

Le Bureau Haïtien du Droit d’Auteur (BHDA) participera à la deuxième édition du Salon de l’Économie Numérique du Conseil National des Télécommunication (CONATEL) qui se tiendra du 19 au 20 janvier 2018 de 9h00 a.m. à 5h00 p.m. à la place Capois, au Champs de mars, Le BHDA convie le public à prendre part à ce salon en visitant le kiosque du Bureau.

Démenti de l’Ambassade d’Haïti en France :

L’Ambassade d’Haïti en France informe la communauté haïtienne de France et les amis d’Haïti qu’elle n’est nullement à l’origine du message circulant sur les réseaux sociaux depuis mardi 16 janvier au soir, annonçant le présumé décès d’une jeune femme dont on ignorerait l’identité. La mission diplomatique reste toutefois attentive aux informations et ne manquera pas de vous tenir au courant.

Football : Victoire des Grenadières [3-2] :

Jeudi, dans le cadre de la dernière phase des éliminatoires comptant pour la Coupe du monde de Football féminin U-20 (FIFA) nos jeunes Grenadières ont eu raison de Trinidad & Tobago [3-2]. Haïti prend la 2e place du Groupe A et sauvent leur entrée en phase CONCACAF grâce à un triplé de Nérilia Mondésir alias ………………………..lire la suite sur haitilibre.com