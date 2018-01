Foot – Le jeune capois Frantzdy Pierrot au draft de la Major League Software aux USA

Samedi 20 janvier 2018 ((rezonodwes.com))– Âgé de 22 ans ( 23 le 29 mars ) le natif du Cap Haïtien , Frantzdy Pierrot, a été drafté en 4e positon lors du deuxième round par l’équipe de Colorado Rapids qui évolue à la Major League Soccer ( MLS) .

Pour le draft 2018 de la MLS , l’international Haïtien ( 1 sélection) avait décidé de tenter sa chance à l’instar de 59 autres footballeurs; lors d’un essai qui a duré trois jours, les 60 joueurs se sont entraînés et ont joué des petits matches d’exhibition permettant aux dirigeants de la ligue américaine d’en choisir quelques uns pour leurs équipes.

Frandzy, fils de Destin Pierrot qui est le propriétaire de « Pierrot Hotel » à Babyole au Cap Haïtien, a été vu en Haïti pour la première fois en 2016 lorsqu’il était venu faire un essai avec la sélection nationale U-20 en concentration au centre FIFA Goal de la Croix des Bouquets et malgré des potentiels de buteur démontrés on ne pouvait pas le retenir parce qu’il dépassait l’âge ( il avait déjà 21 ans ), mais l’encadrement technique et la DTN avaient un œil sur le jeune capois ; c’est ce qui explique sa convocation avec la sélection senior en mars 2017 lors du double match contre le Nicaragua en barrage de la Gold Cup 2017 .

Si au match aller au stade Sylvio Cator ( victoire 3-1 de la sélection nationale) il a été ……………………..…lire la suite sur rezonodwes.com