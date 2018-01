Les USA suppriment certains types de visa pour les haïtiens

Source LLM / radio Métropole Haïti

Le Secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis d’Amérique ( Department of Homeland Security) a décidé, avec l’accord du Secrétaire d’État, qu’Haiti, Belize et Samoa, ne devraient plus être désignés comme pays admissibles parce qu’ils ne respectent pas les normes établies dans le règlement.

« Les ressortissants haïtiens qui demandent un visa H-2A (Travailleurs agricoles temporaires) et H-2B (Travailleurs temporaires non agricoles) présentent des taux de refus extrêmement élevés, et ceux qui ont obtenu un visa H-2A ou H-2B ont historiquement démontré des niveaux élevés de fraude et d’abus et et un taux élevé de dépassement des délais de leur admission H-2.

Haïti n’a montré aucune amélioration dans ces domaines, et le secrétaire à la Sécurité intérieure a décidé,…………………..….lire la suite sur metropolehaiti.com