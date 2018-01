Éliminatoires Mondial 2018 – Les grenadières affrontent Trinidad ce jeudi

Jeudi 18 janvier 2018 ((rezonodwes.com))– Pour démarrer la dernière phase des éliminatoires du mondial féminin U-20 France 2018, la sélection haïtienne va défier dans le groupe A le pays hôte, Trinité-Et-Tobago, ce jeudi 18 janvier 2018 à 18h30 locales.

Sous la direction du sélectionneur national, Marc Collat, les filles qui ont atteint ce pays depuis le 8 janvier, se sont entraînées malgré la pluie qui s’abat actuellement sur Port of Spain. Avec Nérilia Mondésir et Sherly Jeudy, arrivées de la France lundi soir, le groupe de 20 joueuses, est au complet et s’apprête à livrer une rude bataille.

En plus de Trinité-Et-Tobago, les jeunes grenadières se mesureront à leurs homologues du Costa Rica et du Canada les 20 et 22 janvier respectivement, alors que le groupe B contient la Jamaïque, les Etats Unis, le Mexique et le Nicaragua.

Ces huit pays qui disputent ce championnat féminin U-20 de la Concacaf vont se battre chacun pour l’un des trois tickets octroyés à cette confédération à l’occasion de la phase finale qui se déroulera……………………lire la suite sur rezonodwes.com