Le COH confirme la participation d’Haïti aux jeux Barranquilla 2018

Source Kenson Désir | Le National

La 23e édition des Jeux centraméricains et de la Caraïbe se déroulera du 16 juillet au 3 août 2018 à Barranquilla en Colombie. Le Comité olympique haïtien a confirmé la participation d’Haïti à ces jeux. Plusieurs athlètes ont déjà obtenu leur qualification, dont quatre en athlétisme.

Cette année, les yeux seront rivés à Barranquilla, capitale du département d’Atlántico en Colombie, où se tiendra la 23e édition des Jeux centraméricains et de la Caraïbe organisée par l’Organisation sportive d’Amérique centrale et des Caraïbes (Casco). Dans ce qui va être la plus grande fête multisport de l’Amérique, des athlètes et sélections des principales fédérations affiliées au COH tenteront d’obtenir des médailles pour Haïti. Le COH a eu une importante séance de travail avec plus d’une douzaine fédérations pour planifier leur participation.

« La période de qualification des jeux centraméricains s’étend de janvier 2016 à juin 2018. La semaine dernière, nous avons envoyé une note à toutes les fédérations autour de leur participation dans ces jeux. Le 16 janvier dernier, nous avons eu une séance de travail avec pratiquement toutes ces fédérations à l’exception……………………lire la suite sur lenational.org