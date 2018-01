Les titres de l’actualité du jeudi 18 janvier 2018 sur RADIO VISION 2000

Décidément Haiti est dans le collimateur du président américain Donald Trump……. Après avoir tenu des propos racistes et grossiers envers le pays, le chef d’Etat Américain a décidé de mettre fin au programme « H-2A et H-2B » pour les haïtiens. Ce programme permettait à certaines compatriotes particulièrement les fermiers de travailler temporairement aux Etats-Unis.

Ce programme a été suspendu également pour les habitants de Belize et de Samoa.

Le Sénat de la République dénonce et condamne les propos ignobles, racistes et insultants de Donald Trump Vis-à-vis d’Haiti et qui infligent un outrage sévère aux valeurs universelles relatives à la dignité humaine. Cette dérive du président américain a causé de profondes blessures à la nation haïtienne, déplore le grand corps.

Les membres du secteur démocratique et populaire se préparent à marcher dans les rues de la capitale, le 22 Janvier prochain, pour dénoncer les propos de Donald Trump. Ils parlent de la marche de « La dignité ».

A l’initiative du MOLEGAF et du bureau des avocats internationaux, des dizaines de personnes ont pris part, ce jeudi, à un sit-in devant l’ambassade américaine à Tabarre toujours pour dénoncer les propos injurieux de Donald Trump.

Un groupe de citoyens aux Gonaïves s’opposent catégoriquement à la participation de Michel Martelly « Sweet Micky » à la 2e édition du carnaval de l’Indépendance, les 2, 3 et 4 Février prochains. Il s’agira d’éviter que Michel Martelly qualifié d’immoral déverse des insanités sur le parcours, selon ces Gonaviens.

Les festivités pré-carnavalesques ne peuvent aller au-delà de 11 heures du soir. Une décision de la secrétairerie d’Etat à la sécurité publique visant à faciliter le travail des policiers, selon le secrétaire d’Etat, Léon Ronsard Saint-Cyr.

Nouveau report, ce jeudi, de la séance visant à mettre en place les commissions permanentes à la chambre des Députés. Les 4 blocs politiques ne sont pas encore parvenus à une entente autour de la formation de ces structures, selon le Bureau.