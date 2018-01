Haïti – Diaspora : La Congressiste haïtiano-américaine Ludmya Bourdeau rencontre Trump

Source SL/ HaïtiLibre

Mardi matin la Congressiste haïtiano-américaine, Ludmya Bourdeau Love « Mia Love » a rencontré le Président Donald J. Trump à la Maison Blanche pour discuter de l’importance de conclure un accord bi-partisan sur l’immigration. Au cours de la réunion de 30 minutes, ils ont abordé un éventail de sujets liés à la réforme de l’immigration.

« La réunion de ce matin a été substantielle et productive », a déclaré la Congressiste Love. « Nous avons discuté de l'importance et de l'urgence de trouver une solution pour les bénéficiaires du DACA, d'améliorer la sécurité aux frontières et de mettre en œuvre des réformes pour que notre pays continue d'attirer les meilleurs talents du monde, sans distinction de race. Je travaillerai avec