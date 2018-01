Santé : Les autorités sanitaires interdisent l’achat et l’utilisation du lait « Célia » en Haïti

P-au-P, 16 janv. 2018 [AlterPresse] — Les Ministères de la santé publique et de la population (Mspp) et du commerce et de l’industrie (Mci) interdisent à la population haïtienne d’acheter et d’utiliser le lait « Célia », pour cause de contamination par la salmonelle. [1]

Des dispositions sont prises pour le retrait de ce lait sur le marché haïtien, indique un communiqué conjoint, en date du 10 janvier 2018, dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Aucun commerçant n’est autorisé à distribuer ce produit ou le vendre, pour éviter des problèmes de santé et pour ne pas tomber sous le coup de la loi, mettent en gardent le Mspp et le Mci.

Cette décision arrive très tardivement dans le pays, parce que ce produit a déjà fait plusieurs victimes en France depuis plus d’un mois.

Depuis le 2 décembre 2017, les autorités sanitaires françaises ont informé, à travers un communiqué, de la contamination par des salmonelles (Salmonella) de vingt (20) enfants de moins de six (6) mois dans huit (8) régions différentes de la France.

Treize (13) enfants, dont leurs familles