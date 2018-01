Le tourisme mondial est en bonne santé : 7% de croissance en 2017

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Le tourisme mondial se porte très bien. C’est ce que nous pouvons conclure du dernier rapport de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), indiquant que les arrivées de touristes internationaux ont progressé de 7% en 2017, pour atteindre 1.322 milliards, soit la plus forte croissance enregistrée pour la première fois depuis 2010. L’information a été révélée par le secrétaire général de l’OMT, M. Zurad Pololikashvili, lors d’une conférence de presse à Madrid, en Espagne.

A rappeler que la croissance moyenne du tourisme mondiale était de 4% depuis 2010.

Si l’on prend les arrivées de touristes internationaux par région géographique, le continent européen mène le cap avec une croissance de 8% du nombre de touristes reçus en 2017. Selon les données de l’OMT, l’Europe à elle seule a accueilli la moitié des touristes internationaux, soit 671 millions.

Au niveau des Amériques, la croissance du nombre de touristes est de seulement 3%, pour atteindre 207 millions, soit la plus faible croissance par les continents. En Amérique du Nord, le tourisme a progressé de seulement 2%, malgré les bons résultats du Mexique et du Canada, des résultats qui sont contrastés par une baisse des arrivées de touristes aux Etats-Unis, surement à cause du phénomène de Donald Trump au pouvoir en 2017.

De l’autre côté de l’atlantique, l’on retrouve de bons résultats en Afrique avec une croissance des arrivées de touristes de 8%, pour atteindre 62 millions. Viennent ensuite la région Asie-Pacifique qui a connu une croissance 6% des touristes internationaux pour s’établir à 324 millions et le Moyen-Orient avec une croissance 5% pour atteindre 58 millions de touristes.

Selon les données de l’OMT, la France est aujourd’hui la première destination touristique mondiale avec 89 millions de touristes reçus en 2017. Elle est suivie de l’Espagne, malgré la crise politique indépendantiste. L’Espagne a devancé les Etats-Unis l’année dernière (2017), après avoir capté 82 millions de touristes.

Pour 2018, on doit s’attendre à une croissance de 4 à 5% du tourisme mondial, selon les prévisions des experts de l’OMT. La dynamique du tourisme international se poursuit, ce secteur qui représente aujourd’hui 10% du PIB mondial et qui emploi une personne sur 10 dans l’économie mondiale.

Les perspectives touristiques 2018 pour Haïti ne sont pas claires du tout et s’avèrent des plus incertaines. Avec une enveloppe de seulement 11 millions de dollars américains, soit 1% du budget 2018 qui ne peut même pas construire la moitié du Palais national, l’on se demande : que peut réaliser vraiment le Ministère du Tourisme en Haïti ?