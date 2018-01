Les titres de l’actualité du mercredi 17 janvier 2018 sur RADIO VISION 2000

La reprise de la séance plénière, prévue, ce mercredi, à la chambre des Députés a été reportée à ce jeudi. Une décision prise en vue de permettre aux différents blocs politiques d’avoir assez de temps pour conclure les négociations autour de la formation des commissions permanentes, selon le bureau de la chambre basse.

Le Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire veut s’assurer de l’éjection de l’appareil judiciaire des 7 magistrats non certifiés par la commission de certification. Il a donc publié dans le quotidien « Le Nouvelliste » la lettre adressée, en ce sens, au Ministre de la Justice, Héidi Fortuné.

Les 7 magistrats concernés : Lamarre Bélizaire, Frantz Badette, Rémy Buissereth, Sudler Sainterne, Calins Calixte, Dieupie Eddy Chérubin et François Fouchard Bergromme. Ces deux derniers avaient fourni de faux diplômes de BACC I et II.

Les réactions se multiplient au sein de la société haïtienne concernant les propos racistes du président américain, Donald Trump à l’égard d’Haiti qu’il a qualifié de pays de merde.

Des propos inacceptables, aux yeux du Président de la chambre de commerce et d’Industrie d’Haiti, Bernard Craan, du pasteur Normil Dorvila de la conférence des pasteurs haïtiens et du Docteur Françoise Saint Vil Villier du Conseil national spirituel des Eglises d’Haiti.

Plus de 40 mille ressortissants haïtiens ont été rapatriés par les autorités dominicaines pendant l’année 2017. Les droits de ces compatriotes ont été violés par les Dominicains, dénonce le Groupe d’appui aux Rapatriés et Réfugiés précisant que plus de 31 mille autres sont retournés volontairement ou ont été contraints de revenir en Haiti.

Le lait infantile CELIA interdit de vente a disparu des étalages de plusieurs supermarchés et pharmacies visités, ce mercredi par Vision 2000. Cependant ce produit a été remarqué dans une boutique au niveau du marché Salomon. La décision d’interdire la vente de ce lait infantile a été prise, le 10 Janvier dernier, par les ministères de la santé publique et du commerce pour cause de contamination.

Le Ministère de l’Environnement a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’exploitation des carrières de sable au niveau de Morne-à-cabri. Cette décision a été prise dans le but de protéger la route nationale #3 et les pylônes électriques, selon le MDE soulignant le danger que représente l’exploitation anarchique de ces carrières.