Haïti – USA : Avertissement voyageurs, Haïti classé 3 sur une échelle de 4

Source HL/ HaïtiLibre

Le Département d’État a dévoilé un nouveau dispositif pour informer leurs citoyens sur les risques de voyager à l’étranger. Dorénavant les pays seront classés sur une échelle de risques de quatre niveaux. Ce nouveau système vise, selon des responsables à fournir une information plus claire pour les voyageurs.

Dans son dernier avis aux voyageurs, le Département d’État a classifié Haïti au Niveau 3 « Reconsidérer le voyage » sur une échelle de 4 [Niveau 1 : Exercer les précautions de sécurité normales – Niveau 2 : Exercer un haut degré accru de prudence – Niveau 3 : Reconsidérer le voyage – Niveau 4 : Ne pas voyager]

Reconsidérer le voyage en Haïti en raison des crimes et des troubles civils :

« Les crimes violents, tels que les vols à main armée, sont fréquents. La police locale peut manquer de ressources pour répondre efficacement aux incidents criminels graves ou aux urgences. Les manifestations, la combustion des pneus et les blocages routiers sont fréquents et souvent spontanés. Le Gouvernement américain a une capacité limitée à fournir des services d’urgence aux citoyens américains dans certaines régions d’Haïti.

Le personnel de l’Ambassade des États-Unis doit recevoir la permission de l’agent de sécurité de l’ambassade pour se rendre dans certaines régions de Port-au-Prince. Les employés de l’Ambassade sont découragés et dans certains cas interdits de marcher dans les quartiers de la ville, y compris Pétion-ville.

À la tombée de la nuit, il est interdit au personnel de l’Ambassade de visiter les établissements sans parking sécurisé sur place. Voyager à l’extérieur de Port-au-Prince est interdit après la tombée de la nuit. Les employés de l’Ambassade sont soumis à un couvre-feu de 1h00 à 5h00 du matin.

L’utilisation des banques publiques et des guichets automatiques par le personnel de l’Ambassade est interdite………………………lire la suite sur haitilibre.com