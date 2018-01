En réponse à Trump, Airbnb investit dans la promotion d’Haïti et des autres « shithole » country

Lundi 15 janvier 2018 ((rezonodwes.com))– Un jour après les déclarations insultantes du président Donald Trump au sujet d`Haiti, de El Savador et d`autres pays africains, le PDG de la plateforme communautaire payante de location et de réservation de logements Airbnb, Brian Chesky, s’est engagé à dépenser 100 000 dollars en publicité numérique pour promouvoir les annonces en Afrique, en Haïti et au Salvador, selon Fortune Magazine.

« 2,7 millions d’invités d’Airbnb ont décidé que les pays d’Afrique, d’El Salvador et d’Haïti étaient assez beaux pour être visités. Quand nous embrassons le monde, nous voyons sa beauté », a écrit Chesky.

Chesky a poursuivi en disant qu'il y a actuellement 75 000 hôtes sur ces marchés qui totalisent 170 millions de dollars.