Haïti – Actualité : Zapping…

Trump : Le Sénat haïtien va prendre une position officielle :

Réagissant aux propos présumés du Président Trump rapportés dans les médias américains http://www.haitilibre.com/article-23259-haiti-flash-reactions-du-gouvernement-haitien-aux-propos-du-president-trump.html Joseph Lambert le nouveau Président du Sénat a déclaré « Suite aux propos du Président américain Donald Trump qualifiant Haïti, le Salvador et des nations africaines de « pays de merde », le Sénat de la République, au regard de ses prérogatives et de ses responsabilités, prendra une position institutionnelle mardi 16 janvier 2018 ».

Palais : Dons de 250,000 Gdes de la jeunesse :

Vendredi lors de la pose de la première pierre au Palais National http://www.haitilibre.com/article-23261-haiti-politique-jovenel-moise-pose-la-premiere-pierre-du-palais-national.html les représentants des comités locaux de jeunes des 10 départements du pays ont remis 10 chèques totalisant 250,000 gourdes comme contribution volontaire pour la reconstruction du Palais National.

La future FDS très résistante :

Les nouveaux bâtiments de 3 niveaux de la Faculté Des Sciences (FDS), dont la première pierre a été posée vendredi http://www.icihaiti.com/article-23258-icihaiti-reconstruction-pose-de-la-premiere-de-la-future-faculte-des-sciences-de-l-ueh.html d’une superficie de 5,050 m2 seront capable d’accueillir jusqu’à 2,200 personnes. Les bâtiments comprendront un auditorium de plus de 275 places, des salles de classe, des laboratoires et des amphithéâtres et servira la communauté dans son ensemble. La FDS sera construite par la firme Expert Concept et conçus pour résister à un séisme de magnitude 8,5 sur l’échelle de Richter. Les travaux devraient durer 18 mois.

Trump : réaction de Michaëlle jean :

« Ce 12 janvier, jour de commémoration du séisme dévastateur qui il y a 8 ans a dévasté Haïti, il était profondément heurtant d'entendre les propos du Président Trump, rapportés par les médias, qualifiant ma pauvre terre natale et les pays africains de nations « de merde ». Quelle insulte devant