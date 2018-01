Haïti – Politique : Haïti signe les plans de travail conjoints 2017-2018 avec l’ONU

Source HL/ HaïtiLibre

Le Gouvernement d’Haïti et l´Équipe Pays des Nations Unies ont signé les Plans de Travail Conjoints 2017-2018 pour chacun des 5 piliers prioritaires du Cadre de développement durable 2017-2021 : les services sociaux de base, la réduction de la pauvreté et l’emploi, la résilience, l’égalité des sexes et la protection et la gouvernance http://www.haitilibre.com/article-22616-haiti-politique-les-5-prealables-pour-un-developpement-durable.html

Ce document et les plans de travail conjoints vont guider le partenariat du Gouvernement d’Haïti avec les Nations Unies pour accomplir les Objectifs de développement durable (ODD) et atteindre le statut de pays émergent d´ici 2030, en renforçant la paix, la stabilité et la résilience des institutions et de la population haïtienne. Il s´agit de l´engagement d´Haïti auprès de ses enfants et de ses petits-enfants de leur construire un meilleur avenir, et les Nations Unies resteront aux cotes d’Haïti sur ce chemin.

Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe, a signé les plans de travail accompagné du Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire de l´ONU en Haïti, le Dr. Mamadou Diallo, ainsi que des représentants des 19 agences, fonds et programmes des Nations Unies travaillant en Haïti.

Rappelons que le Gouvernement et l’équipe pays des Nations Unies en Haïti avaient signé, le 30 juin 2017, le Cadre de développement durable 2017-2021 http://www.haitilibre.com/article-21422-haiti-politique-signature-du-cadre-d-appui-de-l-onu-2017-2021.html qui va guider, lors des cinq prochaines années, le partenariat du gouvernement d’Haïti avec les Nations Unies. La réalisation des objectifs de développement d’Haïti, soutenue par ce cadre, aura besoin d’une mobilisation de ressources estimée à 1,085,57 millions de dollars d´ici 2021, afin de rendre possible des actions spécifiques et mesurables dans 5 domaines prioritaires : les services sociaux de base, la réduction de la pauvreté et l’emploi, la résilience, l’égalité des sexes et la protection, et la gouvernance.

Ce partenariat d’Haïti avec l’Organisation des Nations Unies (ONU) reconnaît……………………………lire la suite sur haitilibre.com