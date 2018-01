Les réactions continuent après les propos injurieux de Trump

L'effet boule de neige en réactions aux propos injurieux de Donald Trump, proférés jeudi dans le bureau ovale par le chef d'état américain en présence de sénateurs des deux partis politiques, démocrate et républicain, n'est pas prêt de s'arrêter. Au contraire, les déclarations condamnant pareils propos ainsi que les manifestions de soutien aux pays vilipendés continuent d'affluer. La CARICOM, la République de Cuba et le Collectif 4 décembre ont unanimement condamné les propos racistes du président américain. La Communauté des Caraïbes, la CARICOM se dit « profondément troublée par les informations faisant état de l'utilisation de propos désobligeants et répugnants par le Président des États-Unis à l'égard de notre État Membre, Haïti ainsi que d'autres pays en développement ». « La CARICOM condamne dans les termes les plus forts les opinions non éclairées qui auraient été exprimées », a écrit dans un communiqué l'organisation régionale regroupant 15 états membres et à laquelle Haïti appartient depuis 2002. La CARICOM trouve dans ce modèle de dénigrement d'Haïti et de ses citoyens un autre motif de préoccupation qui, selon l'organisation, semble être une tentative concertée de perpétuer un récit négatif du pays. « Nous sommes particulièrement attristés qu'un tel récit ait émergé au moment de l'anniversaire du tremblement de terre dévastateur de 2010 qui a pris tant de vies des citoyens dans ce pays », déplore la CARICOM qu'Haïti présidera à partir du mois prochain. Ainsi, la Communauté des Caraïbes exprime son plein appui à la déclaration digne du gouvernement de la République d'Haïti en réaction à cette référence hautement offensive. Il convient de rappeler qu'Haïti est la deuxième démocratie dans l'hémisphère occidental après les États-Unis et que les Haïtiens continuent de contribuer de manière significative dans de nombreux domaines à la communauté mondiale et en particulier aux États-Unis d'Amérique. « La CARICOM considère donc cette insulte aux pays désignés et de leurs citoyens comme totalement inacceptable », conclue le communiqué rendu public le samedi 13 janvier 2018. Pour sa part, le Ministère des affaires étrangères de la République de Cuba a émis un communiqué