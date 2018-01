Championnat régulier de la Ligue de volley ball de la région ouest 2017/2018. La saison de la Ligue de la région ouest au peigne fin

8 équipes masculines (Magic, UNASMOH, Banzaï, Tigers, Volley 2000, Apex, Atlanta et Malfini Rouge), et 6 équipes féminines (Tigresses, Volley 2000, Magic, UNASMOH, Banzaï et Atlanta) disputeront les catégories masculine et féminine du championnat régulier de la Ligue de volley-ball de la région ouest cette saison.

Le protocole de la saison dernière est reconduit, ce qui signifie qu’il y aura le championnat proprement dit mais aussi des marathons d’une journée chacun qui permettront aux joueurs de disputer le minimum de 40 rencontres requis par saison selon le vœu de la Direction technique nationale (DTN) en vue de maintenir les joueurs dans les limites de la compétitivité.

Une équipe peut compter 18 joueurs/joueuses. 12 seulement peuvent être sur la feuille de match en même temps. Seulement le club qui détient 18 joueurs devra payer 100 gourdes par licence pour ses 12 premiers joueurs mais 200 gourdes pour les joueurs supplémentaires après les 12 premiers.

Les joueurs devront se surveiller pour éviter les avertissements. Les cartons jaunes sont cumulatifs. Ainsi, chaque fois qu’un joueur écope d’un carton jaune, ce carton est comptabilisé et quand il totalise 5 cela équivaut à un carton rouge synonyme de deux matchs de suspensions fermes. Il en est des même des cartons rouges directs. Côté arbitrage, les juges arbitres qui seront là séviront au cas où l’arbitre passerait lui aussi à côté de la plaque.

Le club vainqueur dans chaque catégorie recevra à la fin de la compétition le 11 mai le trophée du champion, un jeu de médailles mais aussi 25 000 gourdes de récompense.

On tiendra compte des jeunes

En dehors du championnat interscolaire de volley-ball réservé aux jeunes, la Ligue de volley-ball de la région ouest organisera son championnat régulier U20 de volley-ball féminin et U21 de volley-ball masculin. Pour le moment, trois clubs (Apex, Magic et Centre Olympique de l'Espoir) se sont inscrits pour la catégorie masculine et sept (Apex, Atlanta, Banzaï, Centre Olympique de l'Espoir, Diva, JVC, Magic et Tigresses). Par contre, il n'y aura pas de compétition de 2e division