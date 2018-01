Éphéméride du jour ….., 11 janvier 1848 // Naissance de Frédéric Marcelin, Ecrivain/ Journaliste haïtien

11 janvier 1848 Naissance de Frédéric Marcelin, Ecrivain/ Journaliste haïtien

Il appartient à une famille de commerçants et grandit dans un quartier d’affaires de la capitale. Ses études classiques se font de façon irrégulière. À l’âge de 12 ans, ses parents l’envoient à Paris. Marcelin rentre en Haïti après quatre mois et reprend ses classes à Port-au-Prince, toujours de façon intermittente. Il suit aussi des cours de droit, mais ne s’adonne pas au métier d’avocat.

Marcelin entre dans la vie politique en 1867 comme secrétaire à la Légation d’Haïti à Washington. Il occupe ce poste durant deux ans. À son retour à Port-au-Prince, il épouse Elisabeth Pamela Pouille le 13 mai 1872. En 1874, il est élu à la Chambre des députés. Mais à la chute du gouvernement Domingue, il prend refuge à Kingston pour quelques mois. Ensuite, il vit entre Haïti et la France durant quelque temps. Son premier ouvrage, Ducasse Hippolyte, son époque, ses œuvres, est publié au Havre en 1878. C’est l’un des premiers ouvrages haïtiens de critique littéraire.

En 1882 Marcelin est de nouveau élu député de Port-au-Prince. À cette époque, il est membre du parti national. En 1887, sous le titre La Politique, Marcelin réunit les articles écrits et discours prononcés durant son second mandat. De 1892 à 1894, sous le président Hippolyte, Marcelin dirige le département des Finances.

Il se retire ensuite en France. Il y passe près de dix ans et y publie plusieurs ouvrages, y compris ses trois romans Thémistocle Epaminondas Labasterre, La Vengeance de Mama et Marilisse dans l’espace de trois ans. Si les écrits de Marcelin sont très appréciés en France, ses deux premiers romans sont très critiqués en Haïti par ses contemporains, surtout par Georges Sylvain et Dantès Bellegarde qui avancent que Marcelin présente seulement les défauts de la société haïtienne. Marcelin répond à leurs reproches avec Autour de deux romans en 1903. Il y fait appel à la presse française où l’on trouve plusieurs critiques favorables de ses romans. Il rentre en Haïti en novembre 1903.

En 1905, Marcelin fond la revue Haïti littéraire et sociale. De 1905 à 1908, il est encore à la tête du département des finances, cette fois-ci sous la présidence de Nord Alexis. Après la chute du gouvernement Alexis en 1908, Marcelin part de nouveau pour la France où il écrit et publie ses dernières œuvres. Il meurt à Paris en 1917 où il est enterré.

Léon-François Hoffmann affirme que « Frédéric Marcelin est le plus prolifique en date des écrivains haïtiens, avec à son actif vingt-huit volumes parus entre 1878 et 1915 » (Littérature d’Haïti 128), mais il faut noter que sa production est surtout technique. En fait, bien qu’il soit connu comme l’un des romanciers nationaux, Marcelin a écrit principalement des ouvrages traitant de la finance, du monde du commerce et de celui de la politique. Même ses romans évoquent surtout le milieu politique haïtien.

Le rôle du professeur français Hodelin dans Thémistocle Epaminondas Labasterre a été maintes fois analysé. Plusieurs critiques voient dans le professeur le porte-parole de Marcelin. Après la mort du père du héros, Hodelin joue un rôle paternel auprès de ce dernier et lui tient un discours paternaliste et condescendant. Ce personnage français est au centre des critiques adressées à Marcelin pour son premier roman. La critique Yvette Tardieu Feldman voit chez Marcelin le premier romancier féministe de la Caraïbe pour sa représentation de femmes fortes, tandis que Berrou et Pompilus trouvent que Zulma, l’héroïne de La Vengeance de Mama, ne ressemble pas aux femmes haïtiennes. L’œuvre fictive de Marcelin, bien qu’elle ne soit pas abondante a donc suscité d’importants débats littéraires. Quant à son style, il est assez familier, parfois ironique, humoristique et contient bon nombre de mots et d’expressions créoles.

OEUVRES:

.- Vingt-quatre heures à Puerto-Plata.

.- Questions haitiennes.

.- Thémistocle-épaminondasLabasterre :

.- La vengeance de Mama

.- Marilisse :

Aujourd’hui, 11 Janvier 2018

11ème jour de l’année, 2ème semaine de l’année

354jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

11 Janvier 1908 Le Grand Canyon devient un monument national

Les dimensions du Grand Canyon sont titanesques : 1 300 mètres (4 000 pieds) de profondeur moyenne sur 445 kilomètres (277 milles), avec une profondeur maximum de plus de 2 000 mètres (6 000 pieds). Sa largeur varie de 6 à 24 kilomètres (4 à 15 milles).

La particularité des randonnées dans un canyon est que l’on commence à descendre… et que le retour se fait en remontant, contrairement aux randonnées en montagne.

HAITI

11 Janvier

1493 Christophe Colomb repart pour L’Europe

Après ses découvertes, Christophe Colomb s’embarqua pour L’Espagne à bord de ses deux caravelles (la Pinta et la Nina). La Santa ayant fait naufrage le24 décembre 1492.

11 Janvier 1946 Destitution d’Elie Lescot

A la suite des grèves et protestations contre son régime, l’armée s’appropria du pouvoir par le biais du « Comité Exécutif Militaire » formé de trois membres: Colonel Frank Lavaud, président, les majors Antoine Lévelt et Paul Eugène Magloire membres. Le président Lescot sera gardé prisonnier jusqu’à son départ pour l’exil le 14 Janvier.

LE CULTUREL CHEZ NOUS

L’actualité du monde, dans le passé

11 janvier 2013 Le maire de la ville de Montréal a annoncé la création de l’EPIM

La Ville de Montréal se dote de sa propre unité de lutte contre la corruption et la collusion. Ironiquement, ce sera un autre organisme semblable (l’UPAC) qui fera arrêter le maire Applebaum en 2016 et il sera trouvé coubable de corruption en 2017.

Le maire de Montréal, Michael Applebaum, annonce la création de l’EPIM (Escouade de protection de l’intégrité municipale) au sein du SPVM. Cette équipe spécialisée est composée de membres du personnel policier et civil du SPVM, qui possèdent une expertise en matière d’enquête. Dans le cadre de la réalisation de son mandat, l’EPIM collaborera avec les instances déjà en place à la Ville de Montréal ainsi qu’avec les différents partenaires et intervenants dans le domaine de la sécurité publique.

Les portes de la Ville sont désormais grandes ouvertes et l’EPIM décidera d’elle-même les dossiers à sonder. L’EPIM pourra se rendre sur des chantiers, enquêter sur l’octroi de contrats d’infrastructures — ou même sur les contrats d’achat des pantalons des pompiers de Montréal, a affirmé le maire Applebaum pour illustrer la portée du champ d’investigation de la nouvelle escouade.

Le directeur du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), Marc Parent, assure quant à lui que l’EPIM travaillera en complémentarité avec les autres partenaires de la lutte pour l’intégrité, notamment l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et son bras policier, l’escouade Marteau.

11 janvier 2013 Décès d’Aaron Swartz, 26 ans

La triste fin d’Aaron Swartz, qui s’est suicidé à quelques semaines de l’ouverture de son procès outre-Atlantique pour avoir téléchargé illégalement des articles universitaires archivés, suscite un vif débat sur la pénalisation des délits informatiques.

Des centaines de scientifiques diffusent leurs articles gratuitement sur internet depuis son suicide. Le jeune homme était une figure importante du militantisme en faveur du libre partage des connaissances et de l’information sur Internet.

Aaron Swartz avait, en plus de sa participation à la création du format RSS (il avait 14 ans!), fondé Demand Progress, un comité d’activistes pour la liberté sur Internet, mené la lutte contre Sopa, fondé Infogami (qui a fusionné avec le très populaire site Reddit) et avait été enseignant-chercheur à Harvard sur la corruption institutionnelle.

11 janvier 2011 Découverte d’un crâne ayant appartenu à une espèce de ptérosaure

La paléontologue Victoria Arbour fait une grande découverte à Hornby Island, au large de la côte est de l’île de Vancouver.

Elle a trouvé le crâne d’une toute nouvelle espèce de dinosaure; ce crâne a appartenu à une espèce de ptérosaure – un reptile volant qui vivait il y a plus de 70 millions d’années – jamais vu dans le monde. D’ailleurs, aucun fossile de ptérosaure n’avait jamais été retrouvé au Canada.

11 janvier 2011 2010 est l’année la plus chaude jamais enregistrée au Canada

Il a fait plus chaud que jamais au Canada en 2010, en tout cas depuis 1948, année où ont débuté les relevés nationaux, selon Environnement Canada, qui a fait son bilan annuel lundi.

En effet, la température moyenne a été de 3°C supérieure à la moyenne au pays l’an dernier. L’année 2010 surclasse donc 1998, avec son écart de 2½°C. C’est surtout dans l’Arctique que la chaleur s’est fait sentir. Une zone couvrant le nord du Québec et des territoires du Nord-Ouest ainsi que presque toute la terre de Baffin a connu une température moyenne dépassant la normale par au moins 4°C.

11 janvier 2011 Décès – Marcel Trudel, 93 ans

Marcel Trudel est un historien québécois, professeur, chercheur sur la Nouvelle-France et sur l’esclavage au Canada et auteur d’environ 50 livres, la plupart étant des ouvrages de référence.

Marcel Trudel est né à Saint-Narcisse-de-Champlain, au nord-est de Trois-Rivières, neuvième des onze enfants d’Hermyle Trudel (menuisier) et d’Antoinette Cossette, et il est adopté par Théodore Baril et Mary Trépanier, quand il devient orphelin à l’âge de cinq ans. Ses parents adoptifs voudraient le voir prêtre. Mais, après cinq mois passés au Grand séminaire de Trois-Rivières, il ne peut se résigner à cette idée.

Il aimerait faire carrière dans l’enseignement des langues ou en littérature. En 1941, il obtient une licence ès lettres de l’Université Laval. De 1941 à 1945, il enseigne le français, le latin et le grec ancien au Collège Bourget à Rigaud. Il écrit un premier roman, Vézine, en 1946, qui tout de suite reçoit le prestigieux prix David.

11 janvier 2009 66e cérémonie des Golden Globes

Les vedettes d’Hollywood revêtent leurs plus beaux atours pour la 66e soirée des Golden Globes.

Les films The Curious Case of Benjamin Button, Doubt et Frost/Nixon partent favoris, avec cinq nominations chacun. Steven Spielberg recevra le prix Cecil B. DeMille pour sa contribution exceptionnelle dans l’univers du divertissement.

Les Golden Globes sont des trophées remis chaque année par l’association hollywoodienne de la presse étrangère depuis 1944. Ils récompensent les meilleurs films, les meilleures œuvres de fiction télévisuelles et les meilleurs professionnels du cinéma et de la télévision. On considère généralement qu’ils sont un bon indicateur pour la soirée des Oscar quelques mois plus tard.

11 janvier 2008 Décès – Sir Edmund Percival Hillary, 88 ans

Sir Edmund Percival Hillary est un alpiniste et explorateur néo-zélandais.

Edmund Hillary et le sherpa Tenzing Norgay sont les premiers hommes à avoir gravi l’Everest le 29 mai 1953 lors d’une expédition britannique dirigée par le général de brigade John Hunt. Il fut aussi le premier à se rendre au pôle Sud par véhicule.

Il est décédé d’une crise cardiaque à l’hôpital d’Auckland en Nouvelle-Zélande.

11 janvier 2005 Décès – Spencer Dryden, 66 ans

Spencer Dryden était un musicien, batteur de jazz et de rock. Il a joué dans des groupes comme New Riders of the Purple Sage et The Dinosaurs mais il est plus connu pour avoir été le deuxième batteur du groupe de rock Jefferson Airplane.

En 2004, Spencer doit faire face à une opération chirurgicale importante à la hanche et un pontage coronarien. Des amis musiciens se cotisent et organisent une quête ayant pour but de lever des fonds afin de payer à Spencer ses frais médicaux. Ils récolteront 36 000 $.

Il meurt dans l’indifférence d’un cancer du côlon.

11 janvier 2003 Première victoire en carrière pour Pierre-Alexandre Rousseau

Un an après avoir été victime d’un grave accident en piste, Pierre-Alexandre Rousseau a signé sa première victoire sur le circuit de la Coupe du monde, samedi, en enlevant les honneurs de l’épreuve des bosses du Mondial Ericsson de ski acrobatique, disputé à Mont-Tremblant.

« C’est de loin le plus beau moment de ma carrière », a lancé Rousseau, qui n’a pu retenir quelques larmes en entendant l’hymne national du Canada sur la plus haute marche du podium.

11 janvier 2001 Lucien Bouchard démissionne

Prenant tout le monde par surprise, Lucien Bouchard annonce qu’il quitte ses fonctions de premier ministre et de chef du Parti québécois. Il dit regretter que ses actions n’aient pas réussi à gagner l’adhésion de la population à la cause souverainiste mais évoque aussi des raisons d’ordre familial pour expliquer son départ.

11 janvier 2000 Arrivée des détenus à la prison de Guantátanamo

Les premiers détenus arrêtés dans le cadre de la guerre contre le terrorisme arrivent à la prison de Guantánamo, située dans une base navale américaine dans l’île de Cuba.

Les conditions de détention de centaines des personnes originaires de plusieurs pays qu’on y a amenées seront vivement critiquées par une bonne partie de l’opinion publique et par Amnesty International qui réclamera la fermeture de l’établissement.

11 janvier 1994 Décès – Édouard Rinfret, 88 ans

Édouard Rinfret, né à Saint-Jérôme dans les Laurentides, est homme politique et juge québécois.

Il devint député du Parti libéral du Canada dans la circonscription d’Outremont lors des élections de 1945. Réélu en 1949, il démissionna en 1952 pour accepter un poste de juge à la cour d’appel du Québec dont il fut juge en chef de 1977 à 1980. Il a été fait officier de l’Ordre du Canada en 1982.

Il a été marié à la comédienne et journaliste Nicole Germain.

11 janvier 1992 À Montréal, un fumeur sur trois fume des cigarettes de contrebande

L’imposition de taxes, toujours plus élevées, a fait se développer un marché parallèle de la cigarette et des produits de tabac en général qui a pris une ampleur démesurée au cours des derniers mois, à tel point que tout le monde ou presque fait commerce de tabac.

Les Mohawks ne sont plus les seuls, il y a aussi des membres du crime organisé et de simples citoyens, chômeurs, retraités et assistés sociaux. Il est facile d’acheter des cigarettes « hors taxe » dans les dépanneurs, les brasseries, les restaurants, les coiffeurs…

Selon les estimations, le marché noir a triplé au cours des six derniers mois, à tel point que 35 % des cigarettes sont vendues illégalement dans la région de Montréal.

11 janvier 1988 Décès – « Pappy » Boyington, as de l’aviation, 75 ans

Gregory « Pappy » Boyington, une légende de l’histoire de l’aviation américaine pendant la guerre du Pacifique, est mort. Refusé par les Marines en raison d’une jambe cassée, il était devenu un as des combats aériens au sein des Flying Tigers.

En décembre 1941, une centaine de chasseurs Curtiss P-40 furent convertis en appareils de guerre. L’escadrille fut surnommée « les Tigres volants » en raison, étrangement, d’une tête de requin peinte sur la partie avant du fuselage en souvenir d’une photo extraite d’un magazine.

Boyington se met donc en quête de pilotes rejetés par l’armée de l’air américaine pour créer sa propre escadrille. L’escadrille fut équipée de 20 Corsair et dès leur première mission, l’escadrille fit des ravages au sein de l’escadrille ennemie tout en protégeant les bombardiers qu’elle devaient escorter. Les « Black Sheep » étaient nés!

11 janvier 1987 Tempête de neige à l’est et chaleur à l’ouest

Pendant que l’est se remet encore d’une tempête de neige, les habitants de Calgary tondent leur gazon, font de la bicyclette et prennent du soleil aux terrasses des cafés.

La température atteint 16½°C, soit presque deux degrés de plus qu’à Las Vegas. Ce temps inquiète les exploitants agricoles en raison de la diminution de l’humidité du sol et de l’érosion éolienne. Les adeptes de ski abhorrent ce temps de juillet.

11 janvier 1984 L’album Thriller : le meilleur vendeur de tous les temps

Thriller franchit le cap des 10 millions de copies vendues et est mis en nomination dans 12 catégories pour la remise des prix Grammy; l’album de Michael Jackson devient ainsi le plus vendu de toute l’histoire du disque.

11 janvier 1979 Goofy de Walt Disney est interdit

Suite aux objections de certains compétiteurs, Goofy de Walt Disney est interdit comme emblème des Jeux olympiques de 1980.

11 janvier 1971 Décès – Albert Dumouchel, 54 ans

Le graveur et professeur d’art Albert Dumouchel est mort.

Entre 1947 et 1951, il publie la série des Cahiers des ateliers des arts graphiques où l’on retrouve des noms parmi les plus marquants du grand tournant dans l’histoire de l’art au Québec comme les Borduas, Pellan, Bellefleur, Giguère, Favreau et Mousseau. Pendant plus de 30 années de travail artistique, il produit 2 078 œuvres. En 1948, il signe le manifeste Prisme d’yeux.

11 janvier 1967 Ouverture de l’hôtel Marriott Château Champlain

Construit de 1965 à 1967 pour accroître la capacité hôtelière de la métropole en prévision d’Expo 67, le Marriott Château Champlain est un hôtel de 38 étages de 133 mètres de hauteur (436 pieds). Au moment de la construction, il était le gros hôtel de Montréal et l’est encore aujourd’hui (2007).

Le Marriott Château Champlain fut communément appelé « la râpe à fromage » pour ses fenêtres en demi-lune, ainsi que « la grande dame de Montréal ».

Moderne à l’extérieur, mais évoquant le luxe des châteaux à l’intérieur, l’hôtel offre des services haut de gamme. Avec ses quelque 600 chambres et 20 suites disposant d’une vue panoramique sur le Mont-Royal et le fleuve Saint-Laurent, une spacieuse salle de bal, des salles de conférences ainsi qu’un restaurant français, La Gauchetière, et un bar, Le Caribou, il met entre autres à la disposition de certains de ses clients, le chic salon L’Étude Champlain.

11 janvier 1966 Décès – Alberto Giacometti, 64 ans

Des figures allongées, étirées, aux limites imprécises, toujours surprenantes, parfois hallucinantes : telle est l’oeuvre du sculpteur suisse Alberto Giacometti, célèbre dans les années 30, fêté par les surréalistes et présent alors au sommaire de toutes les revues d’avant-garde.

Après une traversée du désert qui durera de l’après-guerre jusqu’à la fin des années 60, le monde entier reconnaîtra l’importance de l’oeuvre de Giacometti à travers ses sculptures bien sûr, mais aussi à travers son oeuvre peinte et son oeuvre graphique. Pour bien des historiens d’art, les figures de Giacometti recèlent une qualité que l’on ne rencontre que dans les plus grandes productions de l’Antiquité et qui le place bien au-dessus de ses contemporains.

11 janvier 1962 Inauguration du France

Le paquebot France, orgueil des Chantiers de l’Atlantique, quitte Le Havre pour sa croisière inaugurale.

Le géant des mers fait 315 mètres sur 34 et jauge 55 000 tonnes; il peut accueillir jusqu’à 618 passagers en première classe et 1 626 en classe économique, tandis que son équipage compte 1 000 personnes. Pour son voyage inaugural, le France fait route vers les Canaries.

Le 25 juin 1979, il sera racheté par la Norvège et rebaptisé Norway.

11 janvier 1961 Yves Prévost abandonne son poste de chef de l’Union nationale du Québec

Yves Prévost est un homme politique québécois. Candidat de l’Union nationale dans la circonscription de Montmorency, il remporte quatre victoires consécutives entre 1948 et 1960.

Le premier ministre Maurice Duplessis lui confie la responsabilité du ministère des Affaires municipales (1953-1956) avant qu’il ne devienne Secrétaire et registraire de la province (1956-1960). Après le départ du chef Antonio Barrette, il dirige brièvement l’Opposition unioniste à l’Assemblée législative (1960-1961). Il tire sa révérence de la politique en 1962 mais reste très actif, oeuvrant au sein d’une quantité impressionnante d’organismes.

Antonio Talbot lui succède et devient le cinquième chef de l’UN en 15 mois.

11 janvier 1960 Henry Lucas, le plus grand tueur en série de tous les temps, assassine sa mère

Combien de victimes faut-il réellement inscrire au compteur du tueur en série américain Henry Lee Lucas ? Deux? Onze? 350? 600? 1 000?

Tous ces nombres ont été évoqués dans son cas. Mais lequel est le bon? Le problème avec cet aimable personnage, c’est qu’il est tellement coopératif avec la police qu’il est prêt à reconnaître tous les crimes non-élucidés d’Amérique. Histoire de bénéficier de meilleures conditions d’incarcération. Dans ce cas-là, difficile d’y voir clair.

Il y a au moins un crime certain pour lequel il a été condamné à la prison. C’est celui de sa maman en ce jour. Lors de ce crime, Lucas, qui a 24 ans, sort de tôle où il a purgé une peine de cinq ans de prison pour vol et évasion. Aucun crime ne lui est encore imputé, mais il a très probablement déjà commencé à tuer. Après son arrestation, très coopératif, il reconnaît 3 000 meutres non-élucidés qu’on lui présente. Trop beau pour être vrai.

11 janvier 1957 Le maintien de la paix en Égypte

Le NCSM Magnificent entre à Port-Saïd avec des troupes canadiennes et du matériel pour les forces d’urgence de maintien de la paix des Nations Unies qui contrôlent la frontière israélo-égyptienne. Il y a maintenant environ 1 000 Canadiens en Égypte.

11 janvier 1956 Naissance – Claude Prégent

Claude Prégent est un acteur québécois. Claude Prégent a participé à des dizaines de séries télévisées et a paru dans quelques films.

Filmographie sélective :

1980 : Le Temps d’une paix (série TV) : MacPherson;

1980 : Frédéric (série TV) : M. Pilon;

1983 : Maria Chapdelaine : arpenteur;

1990 : Cormoran (série TV) : Viateur Bernier;

1997 : Sous le signe du lion (série TV) : Albert Julien;

1997 : Diva (série TV) : Pablo;

1998 : Réseaux (série TV) : Norbert Noreau;

2001 : Si la tendance se maintient (série TV) : Yvan Boileau;

2001 : Crème glacée, chocolat et autres consolations : Claude;

2001 : L’Or (série TV) : François Théorêt;

2002 : Caméra café (série TV) : Normand Dugas;

2003 : L’Auberge du chien noir (série TV) : Normand Castonguay;

2010 : Mirador (série TV) : Jacques Blackburn et

2016 : Ça décolle! (série TV) : rôles variés.

11 janvier 1954 Décès – Oscar Straus, compositeur d’opérettes et de valses, 83 ans

Ce compositeur d’opérettes et chef d’orchestre autrichien a souvent été apparenté, à tort, à l’auteur du Beau Danube bleu. Pour mieux se différencier, il a lui-même modifié l’orthographe de son nom qui, à l’origine, comportait deux « s ».

Pour Oscar Straus, la valse ne connaîtra pas de frontières, la vie non plus. Il séjournera partout où elle rayonne, à Vienne, Berlin, Paris ou Hollywood; elle sera chanson, opérette, film ou tout simplement valse. Oscar Straus, s’il est bien un ambassadeur merveilleux de l’esprit viennois, possède aussi cette qualité de musicien du monde que justifie pleinement la renommée de ses refrains.

11 janvier 1947 Décès – Eva Tanguay, 68 ans

Eva Tanguay était une chanteuse et artiste de vaudeville d’origine québécoise.

Installée avec sa famille dans le Massachusetts, elle avait à peine huit ans lorsqu’elle a commencé à se produire sur scène. Devenue très populaire au début du XXe siècle, elle était connue comme « la fille qui a rendu le vaudeville célèbre » et elle encaissait vers 1910 des cachets atteignant jusqu’à 3 500 $ par semaine. En 1952, elle a été personnifiée par l’actrice Mitzi Gaynor dans le film The I Don’t Care Girl, allusion à la chanson I Don’t Care qui était sa signature musicale.

11 janvier 1939 Naissance – Anne Heggtveit

Anne Heggtveit, future médaillée d’or olympique en ski alpin, naît à Ottawa.

Elle commence à skier à l’âge de deux ans et, à sept ans, elle gagne le championnat féminin senior combiné au Camp Fortune. En 1954, à l’âge de 15 ans, elle devient la plus jeune skieuse à remporter les épreuves du slalom géant disputé depuis un demi-siècle à Holmenkollen, en Norvège.

La victoire d’Anne Heggtveit en slalom aux Jeux Olympiques de 1960 à Squaw Valley, aux États-Unis, a procuré au Canada sa première médaille d’or en ski. La même année, Anne Heggtveit est devenue la première skieuse non européenne à remporter le championnat mondial des épreuves de slalom et du combiné de la Fédération international de ski.

11 janvier 1935 Premier vol entre la Californie et Hawaï

Amelia Earhart est la première personne à traverser l’océan Pacifique de Honolulu, Hawaï à la Californie en solo.

11 janvier 1933 Naissance – Monique Joly

Monique Joly est une comédienne canadienne née à Jonquière et morte à Montréal. Elle était l’épouse du comédien Benoît Girard.

Cinéma :

1958 : Les Mains nettes de Claude Jutra;

1959 : L’immigré de Bernard Devlin;

1963 : À tout prendre de Claude Jutra;

1965 : La Vie heureuse de Léopold Z de Gilles Carle;

1965 : Instant French de David Bairstow;

1983 : Plein les petits culs d’Alain Payet et

1984 : Les Années de rêves de Jean-Claude Labrecque.

Télévision :

1955 – 1958 : Cap-aux-sorciers – Anne Vigneau;

1960 – 1962 : La Côte de sable – Madeleine Charlebois;

1963 – 1966 : De 9 à 5 – Suzanne;

1966 – 1967 : Minute, papillon! – rôle inconnu;

1968 : Provinces (émission L’adieu aux îles), réalisation de Jean-Paul Fugère;

1968 – 1975 : Grujot et Délicat – Chatonne;

1970 – 1978 : Les Berger – Monique Dubreuil;

1978 – 1982 : Le Clan Beaulieu – Monique Dubreuil;

1978 – 1984 : Terre humaine – Suzanne Riopel et

1980 – 1982 : Boogie-woogie 47 – Madame Labbé.

11 janvier 1931 Naissance – Jean-Paul Chartrand père

D’abord animateur pour Présent, dans l’univers sportif médiatique depuis 50 ans, Jean-Paul Chartrand père a été de tous les événements marquants, ou presque, de la scène québécoise. Comme au premier jour, il demeure aujourd’hui un passionné et un mordu de sport, particulièrement de la boxe.

Journaliste, chroniqueur, animateur, touche-à-tout à la radio, à la télé et dans de nombreux quotidiens, la première passion de Jean-Paul Chartrand père est le football. Il couvre les Alouettes dans les années 60 et se fait respecter tant par les joueurs que le directeur général de l’équipe.

Il est le père de Jean-Paul Chartrand fils.

11 janvier 1928 L’orchestre de Paul Whiteman enregistre Ol’ Man River

L’orchestre de Paul Whiteman enregistre Ol’ Man River, un extrait de la production musicale Showboat, avec Bing Crosby comme chanteur soliste. Le disque sera bientôt numéro 1 au Hit Parade.

11 janvier 1928 Début des travaux de construction du stade de Lorimier

Sous la responsabilité de Louis Athanase David, député de Terrebonne à l’Assemblée nationale du Québec, la Compagnie de l’Exposition de Montréal entreprend la construction d’un nouveau stade à l’intersection des rues de Lorimier et Ontario, à Montréal. Il sera terminé à temps pour le début de la saison en avril.

C’est dans ce tout nouveau stade que le club montréalais, les Royaux, amorce sa saison locale au mois de mai 1928. « Un des plus beaux stades des ligues mineures et mieux que certains des majeures », soutenait le commissaire du baseball majeur, le juge Kenesaw Mountain Landis. La clôture, d’une hauteur de 40 pieds (12,2 m), était ornée d’un imposant tableau indicateur qui faisait toute la hauteur. Malgré la hauteur de la clôture, il n’était pas rare de voir des circuits se terminer sur les murs de l’usine Knit-to-fit de l’autre côté de la rue.

De 1928 à 1960, le stade de Lorimier a vibré au rythme des Royaux de Montréal. Pour certains d’entre nous, les noms de Duke Snyder, Don Drysdale, Jackie Robinson et Tommy Lasorda évoquent les grands joueurs qui sont passés à Montréal. L’équipe montréalaise était la filiale des Dodgers de Brooklyn, ce qui signifie que les meilleurs joueurs en devenir venaient jouer à Montréal avant de tenter leur chance dans le grand club.

11 janvier 1926 Naissance – Eberhard Zeidler

Eberhard Zeidler est un architecte canadien d’origine allemande.

Parmi ses réalisations : le Mail du Centre Eaton de Toronto, la Place du Canada à Expo 86 à Vancouver et le Centre des Arts de Toronto.

Il a été fait officier de l’Ordre du Canada.

11 janvier 1925 Décès – Arthur Lavigne, 79 ans

Arthur Jean Moïse Lavigne (dit Tessier) est un violoniste, éditeur, marchand de musique, critique, professeur et administrateur né à Montréal.

En mai 1868, en société avec A.J. Boucher, il ouvrit à Québec, rue Saint Jean, un magasin de musique qui allait devenir le rendez vous des musiciens locaux tels les Gagnon, Dessane, Jehin Prume et Calixa Lavallée. Vers 1872, il en devint l’unique propriétaire et son commerce prospéra durant 50 ans. Il mit sur pied à Québec en 1883 un grand festival de musique qui fit époque. Il présida (1905-08) la Société symphonique de Québec. En 1922, il devint l’un des premiers professeurs de l’École de musique de l’Université Laval.

Lavigne joua un rôle déterminant dans la composition (1880) du chant national Ô Canada, dont il porta le manuscrit au lieutenant-gouverneur Théodore Robitaille et publia l’édition originale.

11 janvier 1922 Premier traitement anti-diabétique

Un Canadien de 14 ans, Leonard Thompson, est le premier diabétique traité avec succès par l’insuline.

À Toronto au Canada, un malade atteint de diabète est le premier homme à être soigné grâce à un traitement à l’insuline. Isolée le 27 juillet 1921 par le docteur Frédérick Grant Banting et son assistant Charles Best, l’insuline est une hormone pancréatique qui permet la régulation de la glycémie.

En 1923, Banting et Macleod (il joua un rôle avec Banting et Best dans la découverte de l’insuline) reçurent le premier prix Nobel de médecine accordé à des Canadiens (il y a une controverse sur l’absence de Best dans cette récompense). Banting continua ses recherches à l’université de Toronto où l’on créa en 1930 l’institut Banting. Combattant de la seconde guerre mondiale, il périt dans un accident d’avion à Terre-Neuve en février 1941.

11 janvier 1914 Yuan Che-Kaï, président de la République chinoise, prend les pleins pouvoirs

Yuan Che-Kaï est un homme politique chinois.

Il est le chef de l’armée et premier ministre à la chute de l’empire (1911). Il devient premier président de la République (1913-1916). Il gouverna en dictateur. Il tenta, en vain, de se faire reconnaître empereur en 1915-1916.

11 janvier 1913 La première berline

La première voiture de type berline (quatre portes) est dévoilée au National Automobile Show de New York; elle est fabriquée par la Hudson Motor Company. La Model 54 est également la première auto à posséder un toit rigide.

11 janvier 1909 Inauguration à Montréal de l’aréna Jubilee

Inauguration à Montréal de l’aréna Jubilee, rue Sainte-Catherine Est dans le quartier Hochelaga. L’édifice peut accueillir 3 000 spectateurs assis mais n’est pas pourvu de glace artificielle. Il sera le domicile du club de hockey Canadien pour sa première saison. Il sera détruit par un incendie le 23 avril 1919.

11 janvier 1906 Naissance – Albert Hofmann

Albert Hofmann est un chimiste suisse. Il est notamment connu pour avoir découvert le LSD.

C’est un hallucinogène puissant : de très petites doses suffisent à entraîner des troubles de la perception, de l’humeur et de la pensée.

11 janvier 1896 Naissance – William Stephenson

L’espion et inventeur sir William Samuel Stephenson naît à Winnipeg, au Manitoba.

Pilote de combat pendant la première guerre mondiale, William Samuel Stephenson remporte plusieurs médailles pour sa bravoure. Alors qu’il est étudiant à l’Université du Manitoba, il invente la phototélégraphie, puis une méthode de transmission d’images par radiocopie sans fil de téléphone ou de télégraphe. En 1921, il déménage en Angleterre pour développer son invention et la vendre aux journaux. Il fait rapidement fortune et gagne son entrée dans les cercles politiques importants de Londres.

Au début de la deuxième guerre mondiale, Stephenson se voit confier la direction du service de contre-espionnage dont le siège est à New York et qui a pour nom de code Intrepid.

11 janvier 1895 Naissance – Laurens Hammond

Laurens Hammond est un inventeur américain reconnu pour ses orgues.

En 1933, Laurens expérimente dans son laboratoire une nouvelle invention mettant en scène un moteur électrique, une petite roue métallique dentée et un aimant permanent relié à un bobinage électrique; le cœur de l’orgue Hammond était en train de naître!…

Laurens et ses ingénieurs imaginent alors créer un orgue qui serait facilement transportable et surtout moins cher, comparé aux énormes orgues à tuyaux de l’époque. Parmi ses nombreux autres brevets, on retrouve des lunettes 3-D, la première boîte de vitesse automatique pour voiture et des horloges électriques.

11 janvier 1879 Début de la Guerre Anglo-Zouloue

Reconnus pour leur armée formidable (le impi), les Zoulous se heurtent aux colons boers et à l’armée britannique au XIXe siècle.

11 janvier 1874 Décès – Gail Borden, 72 ans

Gail Borden est un commerçant américain, inventeur du lait concentré.

Gail Borden a inventé un produit de lait stabilisé en 1856, pour parer au problème de la malnutrition chez les enfants et à l’insuffisance de la réfrigération.

11 janvier 1839 Début du procès de Chevalier De Lorimier

Chevalier de Lorimier et 13 de ses compagnons dont deux ont réussi à s’évader avant d’être exécutés, Chevrier et Bénard, comparaissent devant le conseil de guerre.

On lui refuse le procès devant un tribunal civil qu’il réclame. Il se défend tout de même très bien, contestant toutes les preuves que la Couronne dresse contre lui. Cependant, l’un de ses coaccusés, Jean-Baptiste-Henri Brien, qui a une peur panique de l’échafaud, signe des aveux l’incriminant au plus haut point.

Les autorités britanniques, faute d’avoir pu s’emparer des grands chefs de la Rébellion, ont décidé de s’acharner sur lui et d’en faire un exemple. Le 21 janvier, lui et ses compagnons sont trouvés coupables de haute trahison et condamnés à être pendus. Le 15 février, il monte sur l’échafaud avec Charles Hindelang, Amable Daunais, François Nicolas et Pierre-Rémi Narbonne.

11 janvier 1837 Décès – François Gérard, peintre, 66 ans

François Pascal Simon, Baron Gérard, né à Rome (fils de l’intendant du cardinal François-Joachim de Pierre de Bernis), est un peintre d’histoire et un portraitiste néo-classique.

11 janvier 1836 Décès – John Molson, 72 ans

John Molson fut un grand brasseur et entrepreneur montréalais. Il fonda la brasserie Molson.

Né en Angleterre, il émigra à Montréal (Canada) en 1782. Lors d’un séjour en Angleterre quelques années plus tard, il acheta quelques pièces d’équipement pour ouvrir une brasserie et revint à Montréal. À l’été 1786, il créait à Montréal la Brasserie Molson. En 1816, l’entreprise familiale prend forme avec l’association de John Molson et de ses trois fils : John, Thomas et William.

Il contribua également à la construction du chemin de fer Champlain et St-Laurent, qui fut le premier chemin de fer au Canada. Cette ligne relia les villes de La Prairie et de St-Jean à partir de 1836. Il introduisit également l’énergie à vapeur dans les industries montréalaises. Il est décédé à Boucherville.

11 janvier 1815 Naissance de John Alexander Macdonald

John Alexander Macdonald fut le premier à porter le titre de premier ministre du Canada pour le Parti conservateur. Mandats : 1867-1873 et 1878-1891.

Né à Glasgow en Écosse, il a été décrit comme un jeune homme plein d’entrain, studieux et grand lecteur. Après les élections du Haut-Canada en 1854, il est devenu procureur général et un législateur influent. Son gouvernement a mis sur pied le Transcontinental, un chemin de fer qui traverse le Canada.

11 janvier 1801 Décès – Domenico Cimarosa, compositeur italien, 51 ans

Né à Aversa, Domenico Cimarosa réussit, bien que de basse extraction, à étudier au Conservatoire de Naples.

À un peu plus de 20 ans, il était célèbre à travers l’Europe pour ses opéras : La Finta Parigina (1773), L’Italiana in Londra (1779) et Gemina e Bernardone (1781). Invité à se rendre en Russie par la Grande Catherine, il fut nommé maître de chapelle et compositeur à la cour de Saint-Pétersbourg.

Mais c’est à Vienne qu’il composa son chef-d’oeuvre, Le mariage secret (1791). De retour à Naples, il écrivit un hymne républicain pour lequel il fut poursuivit et dut se réfugier à Venise où il mourut. Domenico Cimarosa a écrit plus de 60 opéras mais aussi des messes, cantates, oratorios ainsi que des sonates et concertos pour clavecin.

11 janvier 1787 Herschel trouve deux lunes d’Uranus

William Herschel est un compositeur et astronome germano-britannique, né à Hanovre le 15 novembre 1738 et décédé le 25 août 1822. Il a découvert en ce jour Titania et Obéron, deux lunes d’Uranus.

Titania (U III Titania) est la plus grosse lune d’Uranus. Elle porte le nom de Titania, la reine des Fées dans Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare. Elle est composée d’environ 50 % d’eau sous forme de glace, de 30 % de silicates et de 20 % de composés organiques proches du méthane. Une de ses principales caractéristiques physiques est la présence d’un immense canyon, largement plus grand que le Grand canyon sur Terre.

Obéron (U IV Oberon) est le plus éloigné des grands satellites d’Uranus et le second en taille. Il porte le nom d’Obéron, roi des fées dans Le Songe d’une nuit d’été. Les noms de ces deux premières lunes d’Uranus ont été donnés par John Herschel, le fils de William. Obéron est composé d’environ 50 % de glace d’eau, 30 % de silicates et 20 % de composés de méthane, carbone et azote. Sa surface est vieille, couverte de cratères.

11 janvier 1770 La rhubarbe fait son entrée en Amérique

La rhubarbe nous vient de l’Asie, au même titre que les épices et plusieurs autres produits de la terre.

Amenée par bateaux ou par voie terrestre, la rhubarbe ne jouait pas le même rôle d’un pays à un autre. Pour certains pays sa valeur nutritive était connue et employée dans différentes recettes alors que pour d’autres pays cette plante était reconnue pour ses valeurs médicinales.

Elle était employée comme purgatif et était populaire car elle ne causait pas de crampes d’estomac. En Angleterre, c’était à cette fin qu’on l’utilisait quand Benjamin Franklin, alors de passage à Londres, décide d’en envoyer une caisse à son ami John Bartram à Philadelphia.

11 janvier 1753 Décès d’Hans Sloane, 92 ans

Sir Hans Sloane, né en Irlande, est un médecin, un naturaliste et un collectionneur irlandais d’origine écossaise.

Dès son jeune âge, Sloane collectionne les objets d’histoire naturelle et d’autres curiosités. Son penchant l’incline à suivre des études de médecine. En 1687, il devient membre de l’école de médecine. Il part exercer en Jamaïque : son séjour ne dura que 15 mois mais Sloane récolta tout de même près de 800 nouvelles espèces de plantes, la Jamaïque n’ayant été jamais étudiée auparavant.

Il devient secrétaire de la Royal Society en 1693 et fut l’éditeur de la revue de la société, Philosophical Transactions durant 20 ans. Il continue à pratiquer la médecine uniquement auprès des plus riches, nobles ou bourgeois d’Angleterre.

En 1719, il devient président de l’école de médecine, fonction qu’il occupa durant 16 ans. En 1722, il devient médecin-général de l’armée britannique et en 1727 médecin du roi George II. En 1727, il succède à Sir Isaac Newton à la présidence de la Royal Society dont il était membre depuis le 21 janvier 1685. Il prend sa retraite à l’âge de 80 ans.

11 janvier 1503 Naissance Parmigianino

Girolamo Francesco Maria Mazzola dit Parmigianino ou Le Parmesan était un peintre et un alchimiste italien de la Renaissance.

Son père est le peintre Filippo Mazzola. Ses oncles paternels, Pier Ilario et Michele, étaient également des peintres. À la mort de Filippo, qui a lieu selon Vasari en 1505, ils prennent soin de Francesco et le dirigent vers l’étude du dessin et de la peinture. « Vieux et peintres de peu de renom » d’après Vasari, ses oncles sont en effet de modestes artistes, répétant une peinture provinciale d’origine ferraroise. Ils savent lui enseigner le bagage technique indispensable à un apprenti.

11 janvier 347 Naissance Théodose Ier le Grand, empereur romain

Théodose Ier (Flavius Theodosius) fut empereur romain et byzantin de 379 à sa mort. Il fut le dernier empereur à régner sur un empire unifié.

En 382, il installa les Wisigoths en Mésie. Cette décision, considérée par les contemporains comme catastrophique, sera l’une des causes les plus immédiates de la chute de l’empire romain d’occident. Les empereurs Théodose, pour l’Empire d’Orient et Gratien, pour l’Empire d’Occident, tous deux Catholiques, élèvent le Christianisme au rang de seule religion officielle et obligatoire.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

