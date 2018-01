Astrologie du jour

BELIER

Amour

Si vous êtes marié depuis plusieurs années, vous aurez brusquement l’impression de ne pas avoir suffisamment profité de la vie, et vous entendrez bien vous rattraper ! Bref, vous n’aurez pas du tout envie de résister à la tentation. Seulement, n’espérez pas la moindre indulgence de la part de votre conjoint ou partenaire ! Si vous êtes libre, vous multiplierez les aventures excitantes, et il sera très difficile de vous mettre la corde au cou !

Argent

C’est sur le plan financier que les astres pourraient vous venir en aide en ce moment. Vous allez bénéficier d’une certaine chance, tout en ayant de bonnes idées pour rentabiliser au mieux vos rentrées d’argent. Attention simplement à l’impact de Jupiter mal aspecté : cet astre habituellement bénéfique pourra vous souffler des envies d’achat impulsif plutôt inutiles. Méfiez-vous : ce serait trop dommage de claquer bêtement vos quelques économies au lieu de les mettre de côté pour un projet plus intéressant.

Santé

Vous aurez de l’énergie et du dynamisme… pour quatre ! Peut-être aurez-vous un peu trop tendance à abuser de la viande rouge et des plats épicés, mais vous les supporterez bien. Il n’y aura donc pas péril en la demeure. Consommez tout de même assez de légumes verts, qui ne doivent pas être trop cuits, c’est-à-dire qu’ils doivent rester encore quelque peu croquants.

Travail

C’est vrai : avec Jupiter en cet aspect, vous ne risquez rien de grave côté travail. Mais Saturne et Pluton seront mal aspectés. Voilà pourquoi, tout en n’ayant rien de réellement gênant à redouter, vous aurez tout de même intérêt à ne pas prendre trop de risques dans votre carrière.

Citation

L’intention fait la culpabilité et le délit (Aristote).

Famille/foyer

Chez vous, le besoin de stabilité l’emportera sur le goût du changement. Résultat : vous vous efforcerez de consolider vos liens familiaux, et ces efforts seront couronnés d’un succès éclatant cette fois.

Vie sociale

Nombre de personnes prendront contact avec vous aujourd’hui, les unes intéressantes, les autres intéressées. Ne prenez pas tout ce qu’elles vous raconteront pour argent comptant. Fiez-vous à votre intuition, qui sera excellente grâce à l’action de la Lune, pour séparer le bon grain de l’ivraie.

Nombre chance

316

Clin d’oeil

N’adoptez pas une attitude intransigeante à l’égard des autres.

TAUREAU

Amour

Votre vie conjugale devrait se dérouler harmonieusement, à condition que vous parveniez à vous calmer. En effet, Mars va vous valoir un dynamisme exceptionnel, qui pourrait même par moments se transformer en agressivité dévastatrice. Essayez de ne pas bousculer votre partenaire s’il ne répond pas à toutes vos attentes. Célibataire, vos succès dans plusieurs secteurs feront passer vos affaires de coeur au second plan. Vous aurez tendance cette fois à considérer l’amour comme un passe-temps agréable plutôt qu’une nécessité vitale. Le coup de foudre semble exclu pour l’instant.

Argent

Vous devrez éviter les spéculations boursières pendant toute cette journée, car vos chances seront très faibles. Prenez refuge dans les moyens les plus traditionnels : l’Ecureuil, la pierre, les objets d’art.

Santé

Lentement mais sûrement, votre santé se rééquilibrera ou se consolidera. Une à une, les planètes qui vous étaient néfastes quitteront votre Ciel et cesseront de vous perturber. Il ne reste plus que Saturne, qui pourra encore vous valoir une légère baisse de résistance physique. Mais si vous sortez d’une période marquée par des maladies ou des chutes importantes de tonus, vous allez commencer à vous sentir beaucoup mieux.

Travail

Votre situation professionnelle sera au premier plan de vos préoccupations. Cette journée sera le moment idéal pour discuter avec votre patron d’une éventuelle augmentation de salaire.

Citation

Celui qui mange avec les deux mains risque de tout perdre (proverbe arabe).

Famille/foyer

Les responsabilités familiales, ce n’est pas vraiment ce que vous préférez. Certes, si vous avez des enfants, vous les aimez et vous les éduquez avec tendresse. Mais jouer les pères (ou mères) de famille traditionnels ne vous enchante pas vraiment. C’est pourtant ce que vous allez être obligé de faire cette fois !

Vie sociale

Bien soutenu par Mercure, vous susciterez le dévouement de ceux qui vous entourent, ce qui entretiendra un climat de bonne humeur générale. Un petit déplacement en groupe se fera ainsi dans d’excellentes conditions et dans une atmosphère de gaieté.

Nombre chance

574

Clin d’oeil

Prenez le temps d’approfondir toutes les données de votre problème du moment.

GEMEAUX

Amour

Avec cet environnement planétaire, faites tout votre possible pour trouver l’occasion de faire une petite escapade en couple ce jour. Cela vous permettra à la fois de consolider vos rapports et de retrouver votre paix intérieure. Durant cette journée, nombre de célibataires du signe risquent de faire montre d’un certain laisser-aller sur le plan sentimental. Naturellement sociables, ils attireront toujours les sympathies, mais seront susceptibles de délaisser l’aspect qualitatif de leurs relations.

Argent

Dans le domaine financier, vous pourrez effectuer de fructueuses transactions. Mais évitez les opérations hasardeuses ou mal préparées, sinon vous risquez de perdre gros. Bonne chance aux jeux de hasard.

Santé

Votre secteur santé sera sous la bonne garde de la planète Mars, ce qui devrait vous valoir du punch, mais aussi, en raison de ses turbulences, quelques possibles soucis hépatiques ou digestifs. Pour contrôler ceux-ci, veillez à ne consommer que des produits d’extrême fraîcheur et, si possible, en quantité modérée.

Travail

Avec cet aspect de Mars, ce sera à nouveau le signe d’une étape à franchir dans votre profession. Elle sera relativement douce cette fois-ci, car Mars n’agira pas seul. Pourtant, il vous faudra vous impliquer affectivement dans vos relations de travail, ce que vous n’avez pas envie de faire. Ce sera le seul moyen de montrer votre motivation afin de progresser dans la hiérarchie.

Citation

Il n’y a rien de plus doux à entendre que le discours d’un père qui loue son fils (Ménandre).

Famille/foyer

L’atmosphère familiale se détendra brusquement parce que les astres vous auront incité à admettre que vous n’avez pas toujours raison. Vous passerez du bon temps dans la chaude intimité et la joie, et vous saurez apprécier cette douceur de vivre au foyer.

Vie sociale

Grâce aux excellents influx lunaires, vous saurez lutter avec plus d’efficacité contre votre suggestibilité naturelle sans pour autant aller jusqu’à montrer un esprit de contradiction permanent. Vous bénéficierez d’un flair supérieur pour dépister les intentions ou la mauvaise foi d’autrui.

Nombre chance

291

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas faire ; défendez vos intérêts avec détermination.

CANCER

Amour

Les natifs du signe vivant en couple seront fortement secoués par Pluton. Celui-ci provoquera une transformation, positive somme toute, dans leur vie conjugale. Au programme sera une remise en question de vos relations mutuelles. En tout cas, vous ne risquez pas de sombrer dans un ronron assommant ! Si vous vivez seul, les impacts astraux vont vous transformer en bourreau des coeurs. Conquérant, vous mettrez qui vous voudrez dans votre lit. Inventif, vous expérimenterez des fantasmes émoustillants. Mais qu’on ne vienne pas vous parler de fidélité !

Argent

Avec cette configuration planétaire, il faut prévoir une forte contrainte financière. Des problèmes en rapport avec l’immobilier sont possibles, et cela pourrait se traduire par des dépenses importantes et parfois imprévues. Certains natifs devront avoir à faire aussi des dépenses supplémentaires pour les enfants qui grandissent à vue d’oeil et dont les besoins sont plus importants qu’auparavant.

Santé

Vous serez en assez bonne forme, à condition de respecter une hygiène de vie correcte. Les excès alimentaires ou le manque de sommeil ne vous vaudraient rien de bon.

Travail

La planète Mars formera un superbe aspect aujourd’hui. Ce sera le meilleur moment pour traiter une affaire importante, signer un contrat, chercher un engagement, faire des choix et pousser vos avantages.

Citation

L’agneau sait que le loup va le manger ; et le loup sait ce qu’il y a de bon dans l’agneau (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous vous attacherez à éduquer vos petits chéris du mieux possible. A ce propos, vous aurez intérêt à essayer de favoriser l’expression de leur personnalité plutôt que de chercher à tout prix à leur faire respecter des règles de comportement rigides.

Vie sociale

On vous demandera probablement d’arbitrer un conflit, en raison de votre habileté réputée d’arrondir les angles. N’acceptez pas cette tâche, qui pourtant est très honorable, si les adversaires comptent parmi vos relations : « Mieux vaut servir d’arbitre entre deux ennemis qu’entre deux amis, car l’un des amis deviendra un ennemi, et l’un des ennemis un ami » (Bias).

Nombre chance

865

Clin d’oeil

N’oubliez pas que les affaires et les sentiments font rarement bon ménage.

LION

Amour

La planète Neptune vous fera des risettes particulièrement tendres. Réussite amoureuse certaine, mais aussi quelque peu papillonnante, mondaine et superficielle. Vous pourriez être partagé entre deux foyers amoureux. Le flirt sera certainement ce qui vous conviendra le mieux, surtout si vous êtes jeune. Pour certains natifs, attirance pour un être nettement plus jeune et plein de gaieté. Pour quelques-uns, projet de fiançailles, de mariage. Bref, chacun trouvera son compte au cours de cette journée.

Argent

L’argent rentrera dans votre escarcelle. Mais ne le dépensez pas aussitôt, surtout pour des questions de prestige. Si vous n’avez pas d’achats indispensables à faire, songez aux placements à long terme.

Santé

Physiquement, vous vous porterez bien dans l’ensemble. Excellente résistance nerveuse, tonus superbe. Profitez-en pour vous remettre à votre sport favori et vous refaire une musculature. Mais certains natifs du deuxième décan seront un peu moins favorisés : ils seront vulnérables à la nervosité et à l’irritabilité.

Travail

Dans votre travail, on aimerait voir que le succès ne vous monte pas à la tête et ne vous fasse commettre des bêtises par étourderie ! D’autre part, vous aurez tendance en ce moment à vous disperser dans toutes les directions. Reprenez-vous vite, afin de ne pas dépenser votre énergie en pure perte. Sachez que « qui court plusieurs lièvres à la fois n’en attrape aucun » (Esope).

Citation

Les médecins purgent le corps ; les théologiens, la conscience ; et les gens de loi, la bourse (proverbe allemand).

Famille/foyer

Grâce à Jupiter, un astre par nature bénéfique, votre vie familiale devrait être satisfaisante. Le seul défaut de Jupiter, c’est qu’il donne envie de profiter de la vie sans souci, et de négliger les tâches répétitives et ennuyeuses. Il faudra peut-être vous reprendre en main et veillez à assumer vos responsabilités domestiques avec philosophie.

Vie sociale

La planète Mercure en cet aspect impliquera une plus grande ouverture sur le monde extérieur et sur la collectivité. Elle tendra à rendre les natifs plus disponibles, moins centrés sur leurs ambitions personnelles ou matérielles. Ce nouvel esprit est susceptible de leur apporter des idées neuves, originales, et de leur donner une meilleure intuition.

Nombre chance

818

Clin d’oeil

Si votre moral n’est pas flambant, cherchez à vous divertir ou à vous faire plaisir.

VIERGE

Amour

Les mauvais influx de Pluton perturberont fortement votre vie conjugale. Vous vous demanderez même s’il ne faudrait pas remettre en question votre relation. Allons, pas de catastrophisme ! Tout n’est pas si noir ! Célibataire, l’amitié pourrait bien jouer, en ce moment, un rôle important dans votre vie sentimentale : amitié amoureuse, rencontre dans un dîner ou dans une fête… Dans tous les cas, un renouveau qui vous plaira beaucoup.

Argent

Tout ira bien si vous gérez sagement votre budget et ne prenez aucune initiative hasardeuse. Mais si vous commencez à envisager des opérations financières importantes, méfiez-vous : le risque de faire les mauvais choix sera grand cette fois.

Santé

Pluton est en charge du secteur de votre thème lié à la santé : voilà une situation à double tranchant. Pas facile avec ça d’afficher une forme constante. Et c’est encore ce qui vous attend cette fois : vous allez peut-être devoir modifier votre rythme de vie et apprendre à respecter vos limites. Le conseil astral est pour le moins inhabituel : ne vous empêchez pas de manger des bons plats en sauce ! Mais pas trois jours de suite, tout de même !

Travail

Malgré l’influence perturbante de Pluton au travail, essayez de vous concentrer sur vos activités, ou vous ne tarderez pas à avoir de gros ennuis. Certaines erreurs commises aujourd’hui risquent fort d’être lourdes de conséquences parce qu’elles paraîtront impardonnables.

Citation

Qui veut tout perd tout (proverbe arabe).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera dans l’ensemble protégée. Saturne en aspect harmonique vous aidera à assumer avec sérénité vos responsabilités parentales. Vos petits chéris auront peut-être par moments besoin de vos conseils, mais dans l’ensemble ils se sortiront très bien. Vos rapports avec vos frères et soeurs seront protégés. Jupiter sera bénéfique pour vos relations avec vos parents, et aussi pour tout ce qui concerne votre domicile.

Vie sociale

Laissez parler votre coeur : il en sait plus et mieux que votre esprit. C’est aussi un excellent guide dans l’art de la persuasion, car il nous permet de percevoir l’âme d’autrui ; en effet, « on peut convaincre les autres par ses propres raisons ; on ne les persuade que par les leurs » (Joubert).

Nombre chance

726

Clin d’oeil

Sachez prendre des initiatives, mais ne surestimez pas vos possibilités, sous peine de désillusion.

BALANCE

Amour

Vu ce climat plutôt vénusien qui incitera à l’inconstance conjugale, des conflits passagers et des scènes de jalousie sont prévisibles ; mais tout cela devrait s’arranger avec un généreux renouvellement des serments d’amour et une réconciliation sur l’oreiller. Célibataire, la journée sera propice à de folles passions ou un grand amour, et vous pourriez vous trouver emporté dans les tourbillons d’une liaison tumultueuse. Ce sera l’empire des sens le soir et les élans du coeur le matin !

Argent

Le secteur associé à l’argent sera favorisé. Vous saurez gérer efficacement votre budget. Si vous sortez d’une période de vaches maigres, vous devriez enfin retrouver l’équilibre. Jouez à un jeu de hasard, vous gagnerez très probablement quelque chose ; consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

Mars bien aspecté vous donnera une énergie du tonnerre. Votre problème sera de chercher à bien canaliser cette énergie pour qu’elle ne se transforme pas en agressivité dévastatrice. Plongez-vous dans l’action, en vous disant que « l’action n’apporte pas toujours le bonheur, mais il n’est pas de bonheur sans l’action » (B. Disraeli). Et si vous ne savez vraiment pas quoi faire, alors partez vous défouler sur un terrain de sports.

Travail

Si vous persistez à vouloir effectuer la démarche à laquelle vous pensez, non seulement vous gaspillerez votre temps, mais vous risquez de perdre un peu du crédit dont vous jouissez encore. Attention !

Citation

A force de jurer, on engendre quelque doute à la vérité (Marguerite de Navarre).

Famille/foyer

Vos proches refuseront d’admettre l’attitude désinvolte que vous opposerez à leurs réclamations. Faites un examen de votre comportement et occupez-vous davantage de vos devoirs conjugaux et familiaux.

Vie sociale

Journée protégée, qui procurera à votre personnalité un relief nouveau. Profitez-en pour réaliser une ambition, par exemple vous adresser à un personnage influent dont le soutien peut vous être vital.

Nombre chance

503

Clin d’oeil

Songez aux tâches qui restent à accomplir et armez-vous de patience.

SCORPION

Amour

Grâce à ce climat à forte coloration vénusienne, l’accord entre conjoints sera parfait, sauf si l’autre est un natif de la Vierge. Dans ce cas des heurts sont inévitables, mais sans conséquence grave. Faites preuve d’imagination pour donner à votre vie de couple plus de saveur et d’enchantement. Si vous êtes célibataire, vous vous accommoderez paisiblement de cette situation. Moins avide de rencontres, moins angoissé, vous n’en serez que plus charmant. Et c’est bien au moment où vous vous y attendrez le moins que l’amour va vous tomber dessus !

Argent

Vous éviterez de bâtir continuellement des châteaux en Espagne et, plus encore, de vous lancer dans des opérations spéculatives risquées. Cette fois, vous prendrez pour règle d’or qu’il ne faut jouer ou spéculer que dans la mesure de ses moyens, mais jamais selon ses besoins ou ses ambitions.

Santé

Seul Jupiter influence votre secteur santé en ce moment. Compte tenu de l’influence tonifiante de cette planète, vous devriez vous porter comme un charme. Tout au plus pourrez-vous être sujet à un coup de fatigue dû à des nuits d’amour torride ; mais avec la condition physique dont vous bénéficiez, vous y ferez à peine attention. Pour conserver le même tonus, certains d’entre vous auraient tout intérêt à faire une cure de vitamines ou à pratiquer régulièrement un sport.

Travail

Un surcroît de travail ou de responsabilités vous fatiguera et vous irritera, contribuant ainsi à rendre votre humeur encore moins agréable. Gardez, malgré tout, de bons rapports avec vos collègues de travail si vous voulez éviter d’interminables discussions qui ne feraient qu’empirer les choses.

Citation

L’argent est serviteur ou maître (Horace).

Famille/foyer

L’ambiance sous votre toit sera sereine, et vos rapports avec vos proches seront faciles et agréables. Cela devrait vous inciter à organiser une grande réunion de tous vos êtres chers.

Vie sociale

Voici une journée placée sous le signe des relations humaines. Vous allez devoir équilibrer ces relations. Ne risquez pas le conflit en marchant seul dans la direction que vous avez choisie mais, au contraire, faites-vous malléable, diplomate, et coopérez le plus possible. Imposer sa volonté engendrait des quiproquos tout à fait inutiles.

Nombre chance

519

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas entraîner dans des achats futiles et des dépenses de prestige.

SAGITTAIRE

Amour

La planète Vénus en bel aspect sera favorable à la vie conjugale. Sous son influence, les natifs du signe se montreront ce jour particulièrement ouverts et disponibles. Le climat sera au beau fixe, et l’attention se portera surtout sur les enfants, qui seront l’objet de beaucoup de sollicitude et de dévouement. Célibataire, vous aurez envie de profiter pleinement de votre liberté actuelle, et il ne sera pas facile de vous mettre un fil à la patte !

Argent

Les astres s’associeront pour vous faciliter légèrement les choses sur le plan matériel. Votre chance au jeu sera meilleure que d’habitude. Voilà qui devra vous réjouir un peu et vous aider à combattre le sentiment de défaitisme qui vous assaille depuis un certain temps. Dans la foulée, prenez quelques bonnes résolutions. Consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

Avec Mars et Jupiter pour coachs, l’énergie ne vous fera pas défaut. Mais vous aurez vraisemblablement tendance à la gaspiller. Pour mieux cadrer votre tonus, vous mettre au sport serait une bonne idée, à condition de bien respecter l’échauffement, histoire de ne pas risquer une entorse ou un claquage musculaire.

Travail

Profitez à fond de cette journée pour prendre des contacts, élaborer des projets, établir un programme d’action précis. L’astre Jupiter en aspects harmoniques vous protégera et vous soutiendra.

Citation

En pays d’exil, même le printemps manque de charme (proverbe russe).

Famille/foyer

Dans votre foyer, vous mettrez gaieté et animation. Votre conjoint sera presque jaloux de la complicité qui vous unit à vos enfants. Voilà le risque qu’il faudra à tout prix éviter.

Vie sociale

Ne reprochez pas une bévue commise par étourderie à celui qui est déjà si malheureux de l’avoir faite. Soyez compréhensif. Et faites attention pour ne pas tomber dans le même fossé vous-même, car il peut arriver que « tel qui rit vendredi dimanche pleurera » (Racine).

Nombre chance

567

Clin d’oeil

Prenez des initiatives pour réaliser vos projets à court terme : vous trouverez sans peine les appuis nécessaires.

CAPRICORNE

Amour

Les amours conjugales seront bonnes. Vous serez plus sentimental qu’à l’accoutumée, et plus démonstratif aussi. En somme, vous chercherez une compensation aux problèmes que vous rencontrez à l’extérieur, et ce sera tout bénéfice pour votre conjoint ou partenaire. Pour les natifs qui rêvent à l’amour, la journée a ce qu’il faut : Mercure vous apportera la promesse d’une rencontre passionnée et romantique, qui va vous montrer l’avenir sous un nouveau jour.

Argent

Attention ! Vous risquez de voir resurgir de vieilles dettes oubliées, ou, plus bêtement, de vous lancer dans des achats ruineux que vous regretterez ensuite amèrement. Faites preuve de volonté pour résister aux tentations de dépenses.

Santé

Soignez vos jambes, en évitant tout ce qui peut ralentir la circulation sanguine dans ces parties du corps : chaussures, chaussettes ou collants trop serrés. Tenez-vous à l’écart de toutes les sources de chaleur, notamment le chauffage par le sol, les bains trop chauds, l’exposition prolongée au soleil.

Travail

Relations difficiles et tendues avec votre entourage professionnel. Evitez de trop compter sur l’appui de certains collègues ; essayez d’être aussi autonome que possible, et vous aurez alors moins de problèmes. Si vous poursuivrez des études, si vous êtes en recyclage ou en formation professionnelle, vous obtiendrez de brillants résultats aujourd’hui, à condition, bien entendu, que vous y mettiez du vôtre.

Citation

La femme sera sauvée par la maternité (saint Paul).

Famille/foyer

Sur le plan familial, vous serez comblé : les êtres qui vous aiment vous manifesteront leur attachement inconditionnel et vous soutiendront dans tous vos combats. Préservez ce climat d’harmonie et de complicité.

Vie sociale

L’action de la planète Pluton sera négative mais pas très méchante. Elle pourrait se traduire avant tout par un excès de confiance et d’optimisme chez les natifs, ayant pour conséquence des erreurs de jugement et une carence appréciable d’esprit critique. Un certain manque de chance est plausible sur le plan associatif, où il vaudrait mieux ne pas s’engager à la légère.

Nombre chance

714

Clin d’oeil

L’argent corrompt l’amour, tandis que l’amour véritable peut se passer de l’argent.

VERSEAU

Amour

Célibataire, vous traverserez une journée follement romantique. Vous devriez même faire une rencontre décisive qui transformera votre vie. Il y aura même du mariage dans l’air ! Natifs vivant en couple, vos relations avec votre conjoint ou partenaire ne manqueront pas de relief ! Les discussions seront orageuses, et ni l’un ni l’autre ne voudra perdre le privilège d’avoir le dernier mot. Soyez le plus intelligent des deux en parlant le moins et en écoutant le plus.

Argent

Méfiez-vous des opérations boursières ou immobilières aujourd’hui, car elles cacheront bien des embûches en raison des mauvais aspects de la Lune. N’allez pas non plus vous endetter pour mettre sur pied des projets qui ont peu de chance de voir le jour, tant ils manquent de bases solides.

Santé

A cause du volume considérable du travail qui vous attend et d’autres obligations, il vous sera difficile d’éviter la fatigue. Mais ayez confiance en la planète Vénus, qui vous soutiendra. Surveillez votre alimentation et ne vous dopez pas d’une façon ou d’une autre. Protégez-vous des importuns. Et surtout ménagez-vous dans la journée des moments où vous ne ferez absolument rien : « Prenez un peu de repos, afin de finir plus vite » (George Herbert).

Travail

Cet environnement astral à prépondérance lunaire vous assurera d’une nette amélioration sur le plan professionnel. D’un côté, l’ambiance dans votre travail sera plus facile ; et de l’autre, et c’est le plus important, vous serez de bien meilleure humeur et accepterez de bon coeur les efforts et compromis que demande toujours plus ou moins la vie professionnelle. Il était temps !

Citation

Un pied vaut mieux que deux béquilles (proverbe anglais).

Famille/foyer

Dans votre vie familiale, cette journée ne sera pas facile à vivre ; vous vous mettrez dans la tête que vos proches ne vous comprennent pas. Mais il est plus probable que c’est vous qui ne les comprenez pas !

Vie sociale

Un esprit conciliant et une attitude compréhensive seront vos meilleurs atouts aujourd’hui pour aplanir les difficultés ou démolir les blocages. La bonne volonté des autres vous sera précieuse ; ne la gâchez pas par votre impatience ou vos humeurs. C’est surtout dans votre vie amicale que vous aurez besoin de déployer du calme et du savoir-faire, pour esquiver les obstacles, tirer bon parti d’une situation confuse, ou empêcher une animosité de se développer.

Nombre chance

472

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à déclencher les forces que vous ne pourrez maîtriser.

POISSONS

Amour

Si vous vivez en couple, l’impact de Vénus sera positif pour la majorité d’entre vous, car c’est avec votre conjoint que vous découvrirez une intensité amoureuse nouvelle. Mais vous risquez dans quelques cas d’être attiré par quelqu’un d’autre ! Célibataire, si vous êtes un coeur à prendre, vous pourriez bien rencontrer le grand amour au cours d’une réunion de famille ou une fête quelconque aujourd’hui. Ne soyez ni timide ni cynique, et Cupidon vous récompensera richement, au-delà de toute attente.

Argent

Vous devriez pouvoir profiter de cette position d’Uranus pour améliorer votre équilibre pécuniaire. Tous les natifs qui ont des choix financiers importants à faire pourront trouver de bonnes solutions.

Santé

Evitez la fatigue et ménagez-vous en écartant les efforts trop violents ainsi que les excès en tout genre. Compte tenu de l’effet fragilisant de Neptune, n’hésitez pas à consulter votre médecin à la moindre alerte ; la négligence dans les circonstances actuelles pourrait entraîner des conséquences parfois graves.

Travail

Au travail, vous vous démènerez pour faire approuver vos idées ou mener à terme vos projets. Mais des problèmes pécuniaires risquent de tout retarder. Vous poserez un ultimatum à ceux qui vous avaient promis leur appui.

Citation

Le mal que font les hommes leur survit, le bien est souvent mis en terre avec leurs os (Shakespeare).

Famille/foyer

La journée sera délicate. Un problème familial pourrait vous perturber et vous obliger à vous remettre en question. Mais grâce au bon influx de Mercure, vous finirez par vous retomber su vos pieds avec une formidable aisance.

Vie sociale

C’est surtout l’influence de Mercure qui sera sensible aujourd’hui. Elle laissera supposer des relations complexes et souvent orageuses avec vos amis. Elle sera aussi propice aux changements brusques, imprévisibles, et aux hésitations.

Nombre chance

635

Clin d’oeil

Osez sans fausse pudeur affirmer votre droit de jouir des plaisirs de la vie.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com