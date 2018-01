Foot : Barrages et grande finale du championnat national d’ascension ce mercredi

Source rezonodwes

Mercredi 10 janvier 2018 ((rezonodwes.com))– C’est comme habituellement dans une ambiance électrique que les COSMOPOLITES SC de Delmas et VISION AC de Hinche se sont quittés dos à dos le Dimanche 07 JANVIER 2018 en barrage ALLER au Parc Antoine Levelt.

Score favorable aux poulains de John Sévère qui n’auront, à défaut d’un succès, besoin que d’un nul à buts, pour accéder en D1 ce mercredi 10 Janvier toujours au même lieu mais un peu plus tôt puisque peu après, se présentera la GRANDE FINALE entre l’équipe Léoganaise « VALENCIA et la Formation Archeloise à 5:30 PM.« `

Après avoir subi deux revers consécutifs (0-2, 0-1) en finales de la ZONE SUD les 1er et 04 JANVIER écoulés au stade Sylvio Cator face aux Léoganais du Valencia couronné, les Gris et Noir ont non seulement changé de quartier mais également de résultat.

Ainsi, ils ont livré une bataille sans merci en quatre-vingt-dix (90) minutes face aux Hinchois qui eux-mêmes caressent depuis déjà une éternité le rêve d’évoluer parmi l’élite nationale et ils en sont pas loin mais il va falloir qu’ils s’imposent……………………..lire la suite sur rezonodwes.com