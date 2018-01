La reconstruction du Palais national débutera le 12 janvier

Source Max Rosebert Shoewer Lubin | Le National

Selon Avenide Joseph et Lucien Jura, tous deux membres de l’équipe de communication de la Présidence, la pose de la première pierre de la reconstruction du palais national aura lieu le 12 janvier 2018, à l’occasion des activités marquant le 8e anniversaire du séisme de 2010 qui avait ravagé le pays.

Monsieur Lucien Jura, porte-parole et conseiller en c o m m u n i c a t i o n de la Présidence, a confirmé l’information dans la matinée du mardi 9 janvier 2018. Sans donner le moindre détail, l’ancien candidat à la députation de l’Arcahaie explique que la cérémonie de la pose de la première pierre se tiendra à l’occasion des activités commémoratives du 8e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010.

Le Palais, construit par l’architecte haïtien Georges Baussan, en 1918, a subi de terribles chocs lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010 et a été détruit de manière complète en 2012. Le mercredi 19 avril 2017, le président de la République, Jovenel Moïse, avait installé un groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction de ce bâtiment historique.

Ce groupe avait pour mission, entre autres, de retrouver et analyser le plan architectural de l’ingénieur Georges Baussan ; d’organiser le débat d’orientation ainsi qu’un concours permettant d’aboutir à un concept et à un plan architectural définitif ; d’élaborer le programme ainsi que les termes de référence de l’étude de la reconstruction du palais.

Le samedi 6 janvier 2018, le président Jovenel Moïse a pris part à la clôture du forum des comités locaux des jeunes organisés par la Commission nationale pour l’innovation et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans lequel plus de 700 jeunes ont pris pendant trois jours (4 au 6).

Pendant la soirée de fermeture, à l'instar de Steeve Colin, un natif de cité Soleil qui avait offert en octobre de l'an dernier, cent mille gourdes comme contribution pour la reconstruction du Palais national, des jeunes prenant part au forum, ont fait un don au président, de chèques de vingt-cinq mille gourdes, en signe de contribution à la reconstruction.