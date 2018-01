Haïti – FLASH : Les dominicains veulent construite un barrage sur le fleuve Artibonite

Source HL/ HaïtiLibre

Le Sénateur dominicain Adriano Sánchez Roa de la Province Elías Piña a informé que les fonds pour les études de faisabilité et la construction ultérieure de la centrale hydroélectrique de l’Artibonite à Pedro Santana, une ville frontalière du côté dominicain dans la province Elías Piña, ont été inclus dans le budget général 2018 à l’initiative du Président Danilo Medina.

Le Sénateur Sánchez Roa affirme que le projet bénéficiera également à Bánica une municipalité voisine qui, avec Pedro Santana sera transformée en raison de l’irrigation de centaines de milliers d’hectares de terre avec les eaux des rivières Joca et Tocino.

Dans un communiqué, le Sénateur dominicain explique que la centrale hydroélectrique de l’Artibonite produira de l’énergie pour une valeur estimée à 280 millions de pesos par mois et réduira les sédiments des affluents.

Rappelons que l’Artibonite est le plus long fleuve d’Haïti et de l’Île d’Hispaniola. Il prend sa source dans la Cordillère Centrale en République dominicaine à 1,000 mètres d’altitude à l’ouest de la localité de Burende (Province de La Vega) et parcourt 320 km, avant de se jeter dans le Golfe de la Gonâve au niveau du bourg de Grande-Saline.

Notez qu’en Haïti sur le Fleuve Artibonite, une première centrale hydroélectrique (Péligré) construite dans les années 50 par le corps des ingénieurs de l’armée américaine est……………………………..…lire la suite sur haitilibre.com