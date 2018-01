Haïti – FLASH : Nouveau Séisme en Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

L’Unité Technique de Sismologie (UTS) du Bureau des Mines et de l’Énergie (BME) s’associe au Ministère de l’Environnement et au Secrétariat Permanent de Gestion des Risques et Désastres (SPGRD) pour informer qu’un séisme léger de magnitude 3.19 sur l’échelle de Richter a été enregistré ce mardi 9 janvier 2018 à 13h46 et 49 secondes (heure locale).

L’épicentre a été localisé à environ 15km au Sud de Carrefour, 16km au Sud-Ouest de Fermathe et 18km au Sud-Ouest de Port-au-Prince, à une profondeur de 17 km.

