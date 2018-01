Haïti – Décès : Trou du Nord perd sa mairesse Jasmine Charles RAYMOND!

Le ministère de l`Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) présente ses sympathies aux Truviens suite au déces de Madame Jasmine Charles Raymond, mairesse adjointe de Trou du Nord.

Port-au-Prince, lundi 8 janvier 2018 ((rezonodwes.com))– Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales s’incline devant la disparition de Mme Jasmine Charles RAYMOND, mairesse adjointe du Cartel municipal de Trou du Nord, survenue le samedi 30 décembre 2017, des suites d’une maladie courageusement supportée.

La regrettée Madame Jasmine Charles RAYMOND, normalienne de profession a enseigné notamment au collège Immaculée Conception de Trou du Nord, durant plus de 30 ans, contribuant ainsi à l’instruction de toute une génération d’enfants et de jeunes de Trou du Nord et du département du Nord-Est en général.

Très populaire et influente, Madame Charles Raymond, communément appelé « Madan Ivel », a fait ses premiers pas en politique en remportant