Baisse de 9% des flux d’investissements directs dans la région en 2017 selon la CNUCED

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / Riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

L’année 2017 a été une année encore difficile pour la région de l’Amérique Latine et de la Caraïbe, non seulement en termes de croissance économique (1.2%), mais aussi en termes d’attraction d’investissements directs étrangers (IDE), car pour la deuxième année consécutive, ces investissements pourraient chuter dans l’économie régionale, selon les dernières projections de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) qui suit régulièrement l’évolution des flux d’IDE dans le monde.

En effet, selon le dernier rapport 2017 de la CNUCED sur les flux mondiaux d’IDE, les investissements directs captés par la région devraient chuter d’environ 9% en 2017 pour s’établir à 130 milliards de dollars américains.

A rappeler qu’en 2016, toujours selon ce rapport les IDE reçus par la région se chiffraient à 142 milliards de dollars, soit un montant inférieur à celui publié par la Commission Economique pour l’Amérique Latine et la Caraïbe (CEPAL) dans son dernier rapport sur les IDE captés par la région.

De l’autre côté de l’Atlantique, soit en Afrique, ce continent qui regroupe un ensemble de pays partageant des niveaux de revenus similaires à Haïti, la tendance des flux d’IDE reste des plus encourageantes, car pour l’année 2017, les experts de la CNUCED anticipent une progression de 10% de ces investissements dans le continent africain pour atteindre 65 milliards de dollars, soit exactement la moitié de ce que pourraient capter la région de l’Amérique Latine et de la Caraïbe pour l’année 2017, cette région qui a évidemment une économie beaucoup plus grande que celle de l’Afrique.

Il faut rappeler qu’en Août 2017, la CEPAL avait déjà prévu elle-même une baisse de 5% des investissements directs dans la région pour l’année 2017, après avoir chuté de près de 8% en 2016. Donc, on peut parler de deux années consécutives de diminution des flux d’IDE en Amérique Latine et dans la Caraïbe.

Si les projections 2017 sont très sombres pour la région, elles ne le sont pas pour Haïti elle-même qui devrait capter pour la première fois des flux d’IDE dépassant les 250 millions de dollars, grâce à cette importante opération d’une compagnie française de stockage de produits pétroliers.

Comme l’Ethiopie l’a fait, on espère qu’Haïti va revoir sa politique d’investissement en 2018 pour attirer des investissements vers des secteurs générateurs de croissance comme l’agriculture, l’immobilier, la construction et les services en vue de créer davantage d’emplois dans l’économie, ces emplois qui sont nécessaires à la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie dans ce pays.