Le président de la République, Jovenel Moise, et le maire de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry, se sont entretenus autour de l’organisation du carnaval national à Port-au-Prince. À l’issue de ces pourparlers, les deux autorités se sont mis d’accord pour que les deux comités, national et municipal, œuvrent pour l’organisation d’un seul carnaval. L’information a été révélée par le premier citoyen de Port-au-Prince, Youri Chevry, lors d’une conférence de presse organisée par les 2 comités au ministère de la Culture ce vendredi. Selon lui, les deux parties ont fait des concessions afin d’aboutir à ce consensus. « C’est la règle dans toutes les négociations. La mairie de Port-au-Prince a abandonné le thème qu’elle avait choisi depuis 2 mois. Nous nous excusons auprès de tous les artistes avec qui la mairie avait travaillé sur ce thème. En contrepartie, nous avons la garantie du gouvernement central en ce qui a trait à une plus grande allocation financière pour le carnaval de l’année prochaine », a dit Chevry, soulignant qu’à la fin, c’est le peuple haïtien qui a gagné. Les présidents des deux comités, le ministère de la Culture, le directeur de ce ministère ainsi que le maire ont pris part à la conférence de vendredi. Le thème retenu pour le carnaval national cette année est « Ayiti sou wout chanjman (traduction française : Haïti est sur la route du changement). Le président du comité national, Claudel Dumas, a souligné que le comité qu’il dirige travaille de concert avec les différents comités de carnaval à travers le pays, ce afin de supporter les différentes festivités carnavalesques qui auront lieu cette année. « L’année dernière, le carnaval national a eu lieu dans le Sud. Nous avons travaillé avec la mairie des Cayes et le comité municipal. Cette année, nous allons travailler de concert avec le maire de Port-au-Prince et le comité qu’il a formé », assure M. Dumas, promettant…………………………..…lire la suite sur lenouvelliste.com