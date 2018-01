Décès de la célèbre chanteuse, danseuse et actrice Émerante de Pradines Morse

P-au-P., 7 janv. 2018 [AlterPresse] — La célèbre chanteuse, danseuse et actrice Émerante de Pradines Morse est décédée le 6 janvier à l’âge de 99 ans, a appris AlterPresse.

La nouvelle a été annoncée par le musicien et chanteur Richard Morse, fils de la défunte, sur son compte twitter.

My mother Emerante de Pradines Morse has passed away #RIP 1918-2018 #Haiti #USA pic.twitter.com/PlGUKnT1Zo

— RAMhaiti (@RAMhaiti) 7 janvier 2018