Haïti – Météo : Pas d’amélioration avant lundi…

Source HL/ S/ HaïtiLibre

Les conditions météorologiques demeurent humides et instables au niveau de la caraïbe en raison d’un système frontal qui se déplace lentement sur Haïti en direction Nord-Est et qui devrait laisser notre territoire d’ici lundi soir pour s’éloigner vers le Nord. Lundi, une amélioration du temps est prévue, les averses seront encore présentes sur le pays, mais elles seront moins nombreuses et intenses.

Conséquences, des averses de pluie, parfois soutenues sont encore attendues sur le pays ce weekend surtout ce dimanche. La fréquence de ces averses sera plus importante sur la région Nord du pays avec des cumuls de pluie en 24 heures allant de : 70 à 180mm sur les départements du Nord-Ouest, du Nord et aussi de : 50 à 80mm sur les Nippes et la Grande-Anse.

Samedi matin dans le Nippes on nous rapporte la décrue des rivières de Despins, Plaisance, ainsi qu'une baisse des eaux au centre-ville de Petit-Trou de Nippes. Dans la commune de Baradères, inondée depuis vendredi le niveau des eaux a aussi baissé toutefois, la prudence reste de mise, l'avis aux inondations et aux glissements de terrain étant toujours en vigueur. Ce même jour, la Direction de la Protection civile nous a informée