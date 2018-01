Haïti – Religion : Prise de possession Canonique du nouvel Archevêque de Port-au-Prince

Source HL/ SL/ HaïtiLibre

Samedi, a eu lieu la cérémonie religieuse de célébration de la prise de possession Canonique de Mgr Max Leroy Mesidor (56 ans) comme nouvel Archevêque métropolitain à la Cathédrale transitoire de Port-au-Prince.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Président Jovenel Moïse accompagné de son épouse Martine, du Premier Ministre Jacques Guy Lafontant, des Présidents du parlement Youri Latortue (Sénat) et Cholzer Chancy (Chambre des députés), de membres du gouvernement, de parlementaires, de représentants du corps diplomatique et consulaire, du Nonce apostolique Eugène Martin Nugent du Clergé catholique, des Évêques, des prêtes, des religieuses et de nombreux fidèles.

Lors de son homélie de circonstance, Mgr Mesidor dont c’était également le 56 anniversaires de naissance, s’est dit prêt à jouer sa partition dans l’avancement du pays à travers la mission pastorale que Dieu lui a donné comme conseiller religieux, sur les plans sociaux et politiques et a dit prendre cette mission avec l’amour de Dieu.

