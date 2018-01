Haïti – Santé : Vers un meilleur accès à la greffe du rein

Source TB/ HaïtiLibre

Selon le Chirurgien haïtien Jacques Maurice Jeudy, spécialiste en transplantation d’organes et Directeur du Centre Haïtien de Greffe, entre 15,000 et 20,000 haïtiens souffrent d’insuffisance rénale au pays. Il affirme qu’il existe un nombre très élevé de patients en état clinique d’insuffisance rénale dans le pays et que pour répondre à leur besoin, le Centre Haïtien de Greffe développe un partenariat avec le département de greffe de l’Université de Miami, afin de permettre aux patients haïtiens d’avoir accès au greffe des reins en Haïti.

Le Dr Jeudy qui le 30 novembre 2009 qui a effectué la première transplantation rénale en Haïti, révèle que 8 transplantations de rein ont été effectuées en Haïti depuis 2009.

Calculée en fonction de l’argent dépensé pour la dialyse pendant une année, le Dr Jeudy estime qu’une greffe de rein peut……………………………..lire la suite sur haitilibre.com