Le président dominicain déclare 2018 « Année de la promotion des exportations »

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Rapportant un article du journal dominicain Acento, le président Danilo Medina a déclaré 2018 : Année de la promotion des exportations. Il a donc publié jeudi dernier le décret 437-17 dans le but de promouvoir les exportations et la culture d’exportation.

À cette fin, le chef de l’État dominicain invite les institutions publiques et privées à collaborer avec le ministère de l’Industrie, du Commerce et du MPME, avec le Centre d’Exportation et d’Investissement de la République Dominicaine (CEI-RD), le Conseil National des Zones de Libre Echange (CNZFE) et le Conseil National de la Compétitivité (CNC). Les exportations sont l’un des principaux piliers du développement économique, étant une source importante de devises et l’une des principales activités génératrices d’emplois.

En outre, conformément à la loi 1-12, qui établit la Stratégie nationale de développement 2030, l’État dominicain doit promouvoir le secteur des exportations en s’appuyant sur une insertion compétitive sur les marchés internationaux et promouvoir des niveaux d’investissement plus élevés, tant nationaux en tant qu’étranger, dans des activités à haute valeur ajoutée et capacité à générer des emplois.

Le gouvernement dominicain a donc opté pour l’exportation comme fondement de la croissance économique de la République dominicaine en 2018. Ce faisant, le numéro un dominicain compte mettre à contribution l’énorme potentiel du pays pour augmenter le flux de devises et la création de nouveaux emplois. Pour y parvenir, le président Medina a créé, en août 2017, ProDominicana en tant que marque et mécanisme de promotion des exportations et des investissements en République dominicaine. Ce nouveau mécanisme de promotion des exportations créé en 2017, travaille actuellement pour monter le Plan national de promotion des exportations et la Stratégie nationale pour la promotion des investissements. Cette structure offrira une gamme renouvelée de services aux exportateurs actuels et potentiels, selon leurs besoins. Ceux-ci incluent la formation à l’exportation, la chaîne des valeurs pour l’internationalisation des PME, l’intelligence du marché et l’assistance à la promotion commerciale.

Il faut dire qu’au niveau mondial, le volume des exportations des marchandises dominicaines est proche de 10 milliards en 2017 contre seulement 800 millions de dollars pour les exportations d’Haïti, soit plus de 12 fois plus élevé. A noter qu’Haïti demeure les deuxièmes plus grands importateurs de produits Dominicains après les Etats-Unis.

En décrétant 2018 « Année de la promotion des exportations » en République dominicaine, le président dominicain exprime clairement son intention de concentrer l’attention des partenaires commerciaux les plus importants au niveau international sur la qualité et la diversité de l’offre exportable de son pays. Cette décision signifie aussi que le président dominicain croit dans le commerce international comme un facteur clef de croissance et de développement. Nos voisins savent très bien comment exploiter les marchés internationaux en encadrant les entreprises locales avec des services financiers non financiers facilités administratives mais aussi en transformant leurs ambassades en de vrais mécanismes de recherche de marché et de partenariats économiques. L’année 2018 en Haïti devrait être l’année de l’emploi.