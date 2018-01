Astrologie du jour

BELIER

Amour

Si vous vivez en couple, vous devrez faire front commun avec votre partenaire pour prévenir l’envahissement par la famille, certains de ses membres ayant tendance à s’incruster. Agissez avec tact et diplomatie, mais aussi avec fermeté. Célibataires, vous serez nombreux à succomber aujourd’hui au coup de foudre. Cette passion a de grandes chances de se transformer en un amour durable, capable de résister triomphalement à l’épreuve du temps.

Argent

Ne rêvez pas ! Les astres influençant actuellement votre secteur argent ne sont pas assez puissants pour vous faire gagner une fortune au Loto. Mais ils pourront toutefois vous aider à momentanément améliorer vos revenus. Pour quelques-uns d’entre vous, un projet mis au point avec des amis va se concrétiser et vous rapporter plus que prévu.

Santé

Bonne résistance de base. Mais cela suffira-t-il à préserver votre équilibre ? Sous l’impact de Jupiter, vous serez en effet plus gourmand que jamais et n’aurez aucune envie de vous priver de chocolat ou de Martini. Et cette gourmandise pourrait se retourner contre vous : non seulement votre taille risquerait de s’épaissir, mais vous auriez aussi une belle crise de foie !

Travail

La routine et les habitudes risquent de dominer votre vie professionnelle. Si bien que vous irez votre petit bonhomme de chemin, sans anxiété mais aussi sans enthousiasme. Heureusement, les choses vont bientôt bouger, vous permettant de donner votre pleine mesure.

Citation

Mieux vaut un morceau de pain avec la paix qu’une maison pleine de viande avec la discorde (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

Il y a fort à parier que vous tiendrez absolument à être la vedette de votre foyer. Les membres de votre famille se réjouiront de votre bonne humeur, et votre enthousiasme rejaillira sur eux. Cette position de Mercure indique que vous retirerez beaucoup de satisfactions de vos enfants et particulièrement de vos aînés.

Vie sociale

Nombre de personnes prendront contact avec vous aujourd’hui, les unes intéressantes, les autres intéressées. Ne prenez pas tout ce qu’elles vous raconteront pour argent comptant. Fiez-vous à votre intuition, qui sera excellente grâce à l’action de la Lune, pour séparer le bon grain de l’ivraie.

Nombre chance

500

Clin d’oeil

Vous aimeriez que vos efforts soient reconnus à leur juste valeur ? N’en parlez pas, continuez à travailler.

TAUREAU

Amour

Honneur aux couples : ce sont eux que Vénus va privilégier. Leurs liens vont s’approfondir. Ils savoureront des pauses tendresse. Célibataires, le domaine amoureux sera très favorisé. Vénus en bons aspects vous rendra les natifs très ouverts, très désireux de rencontres. Pareil climat sera positif tant pour ceux qui aiment collectionner les coeurs que pour ceux qui souhaitent vivre un réel bonheur sentimental.

Argent

Vous avez jusqu’ici l’habitude de gérer vos finances à coups d’inspiration, et cela vous a donné à maintes reprises des sueurs froides. Il sera temps maintenant de planifier sérieusement vos dépenses pour mieux équilibrer votre budget.

Santé

Le Soleil influencera le secteur santé de votre thème. Ce qu’il faut en attendre ? Au positif, une excellente vitalité ; mais au négatif, quelques petits soucis digestifs ou circulatoires. Pas grand-chose mais, à titre préventif, évitez les repas trop riches et faites surveiller votre cholestérol.

Travail

N’essayez pas de mettre les bouchées doubles par parvenir à vos fins et réaliser vos projets les plus chers dans un minimum de temps. Si vous en faites un peu trop, cela nuira à votre efficacité. « Qui trop se hâte s’empêche » (proverbe français). Allez-y lentement, pour être sûr d’y arriver plus tôt.

Citation

Nul ne jette de pierres sur un arbre dépourvu de fruits (proverbe persan).

Famille/foyer

Au foyer, tout ira bien, en grande partie grâce à votre bonne volonté. Vous transmettrez votre optimisme et votre vitalité à vos proches. Veillez à ne pas leur imposer vos propres idées.

Vie sociale

La compagnie d’amis de longue date vous apportera beaucoup de satisfactions. Et vous feriez bien de reprendre contact avec des amis perdus de vue.

Nombre chance

468

Clin d’oeil

Tenez compte de l’avis des autres, même s’il vous contrarie.

GEMEAUX

Amour

Vous trouverez certainement que votre vie de couple est diablement monotone. Eh bien, il va falloir patienter. Pour l’instant, vos relations avec votre conjoint ou partenaire ne seront pas très chaleureuses. Et si, en plus, vous vous arrangez pour être le moins possible à la maison, cela n’arrangera évidemment pas les choses. Célibataire, soyez sur vos gardes : les personnes que vous allez rencontrer cette fois ne sont vraiment pas faites pour vous. Il vous faudra encore patienter avant de trouver l’âme soeur qui vous convienne parfaitement.

Argent

Vous vous contenterez de vivre au jour le jour, et vous aurez plus de difficultés que récemment à mettre un peu d’argent de côté. Cependant, si vous acceptez de faire preuve d’un minimum de rigueur dans la gestion de votre situation matérielle, les gros soucis pécuniaires vous seront épargnés. Vous pourrez même effectuer des transactions profitables, et notamment réaliser dans de bonnes conditions l’achat ou la vente de biens immobiliers.

Santé

Vous avez trop souvent tendance à croire que vous êtes infatigable et très résistant. Mais à force de tirer sur la corde, vous risquez d’avoir des surprises pas très agréables côté santé. Montrez-vous plus raisonnable.

Travail

Dans le travail, vous aurez quelques difficultés à vous maintenir au niveau actuel. N’acceptez aucune compromission et restez strictement dans le cadre de la légalité car tout faux pas risquerait de vous coûter cher.

Citation

Le difficile, c’est ce qui peut être fait tout de suite ; l’impossible, c’est ce qui prend un peu plus de temps (Georges Santayana).

Famille/foyer

En ce qui concerne les relations avec vos enfants, le Soleil vous vaudra une progéniture dynamique et joyeuse. Si l’un de vos enfants a envie de se lancer dans une activité artistique ou sportive, ne bloquez pas son enthousiasme.

Vie sociale

Pour oublier le quotidien et son cortège de frustrations, certains natifs pourraient se tourner aujourd’hui vers des idéologies ou des sectes religieuses, qu’ils auront tendance à aborder avec plus d’enthousiasme que d’esprit critique. D’autres choisiront de se plonger dans un climat malsain. Réagissez, en cultivant un solide sens de l’humour et en faisant beaucoup de sport.

Nombre chance

753

Clin d’oeil

Combattez le pessimisme, qui ne peut que nuire à vos intérêts.

CANCER

Amour

Perturbations dans votre vie conjugale. Vous éprouverez une peur quasi pathologique de perdre l’objet de votre amour. Cette peur déclenchera des crises de jalousie qui agaceront beaucoup votre partenaire. Un peu de jalousie, c’est du bon condiment ; beaucoup de jalousie, bonjour les dégâts ! Célibataire, journée de réflexion féconde pour les célibataires qui envisagent de fonder un foyer. Elle pourrait très bien marquer l’aboutissement de tout ce qui a été préparé, construit ou redressé jusqu’alors.

Argent

Ne remettez pas au lendemain le règlement de problèmes pécuniaires importants. Profitez des bons influx de Saturne pour vous attaquer sérieusement à ces questions : vous aurez de grandes chances de réussir.

Santé

Mars vous conseillera de ne pas vous laisser rouiller. Pratiquez un peu de sport, même si votre emploi du temps est déjà très chargé. Eliminez les déchets de votre organisme en buvant beaucoup d’eau plate entre les repas. Essayez de passer de bonnes nuits ; c’est très important pour vous.

Travail

Cette position de Jupiter mettra en lumière votre vie professionnelle. Vous aurez envie de briller, de réussir, et votre grande vivacité d’esprit vous aidera à faire des étincelles. Attention simplement à l’ambiance sur votre lieu de travail, qui sera plutôt tendue.

Citation

La patience est un arbre dont la racine est amère et les fruits très doux (proverbe persan).

Famille/foyer

Si vous avez des enfants adolescents, surveillez-les de près et mettez-les en garde contre les dangers de l’alcool. En effet, les jeunes boivent aujourd’hui de plus en plus, et des boissons de plus en plus fortes.

Vie sociale

La Lune en cet aspect accentuera l’impact de votre personnalité et vous attirera des faveurs, grâce à la sympathie inspirée. Ce sera le moment de poser les premiers jalons de tout ce qui est important pour vous, de prendre les contacts utiles à votre essor et de susciter les bienveillances qui faciliteront votre chemin.

Nombre chance

899

Clin d’oeil

Malgré votre enthousiasme, veillez à ne pas perdre le sens des réalités.

LION

Amour

Avec Vénus et Pluton influençant le secteur amour, vous pourriez développer un sentiment intense envers une personne étrangère ou qui vit loin de chez vous, et cette rencontre pourrait représenter une étape importante dans votre vie amoureuse. Vous aurez à prendre des décisions qui risquent de vous causer quelques perturbations ; mais au plan personnel, il n’en résultera que des bienfaits. Les couples qui se sentent guettés par l’usure auront avantage à chercher à se ressouder au travers d’un petit déplacement ou d’un dîner aux chandelles.

Argent

Dans le domaine financier, votre habileté à gérer votre budget, alliée à un petit coup de pouce de la chance, vous permettra de faire fructifier vos ressources et d’améliorer votre pouvoir d’achat.

Santé

Très bonne santé générale. Si vous avez l’habitude de pratiquer tout au long de l’année des exercices sportifs, tout ira bien. Mais si vous n’êtes pas un habitué des stades, n’exagérez pas vos possibilités, et sachez vous modérer.

Travail

Osez lancer des initiatives originales et prendre des risques calculés dans ce que vous entreprenez. Si vous ne craignez pas l’échec, alors c’est l’échec qui vous craindra et évitera votre chemin. Souvenez-vous que « le succès fut toujours un enfant de l’audace » (Crébillon).

Citation

J’aime les gens distraits ; c’est une marque qu’ils ont des idées et qu’ils sont bons : car les méchants et les sots ont toujours de la présence d’esprit (Prince e Ligne).

Famille/foyer

Pour la plupart d’entre vous, cette configuration de Saturne n’aura aucune incidence notable. Mais pour quelques-uns, elle pourra avoir un impact sur leurs relations avec un de leurs enfants. Vous qui, par nature, n’aimez guère faire preuve d’autorité, vous devrez cette fois mettre les choses au point et bien expliquer à vos chérubins quelles sont les limites à ne pas dépasser.

Vie sociale

La trahison d’un ami cher vous touchera comme la foudre. Vous en serez traumatisé pendant quelque temps. Au début, vous aurez l’impression que vous ne vous en relèverez jamais. Puis, dans le calme et la solitude, vous commencerez à rassembler vos idées. Et le temps vous pansera la plaie.

Nombre chance

764

Clin d’oeil

Tout sera plus facile si vous abordez vos problèmes séparément, un à un, avec calme et lucidité.

VIERGE

Amour

Vénus, ainsi que quelques planètes, va protéger votre vie conjugale. Mais d’autres pourront être plutôt gênantes. Tout ira bien si votre couple est solide ou si, en cas de conflit, vous gardez votre calme et faites l’effort d’être attentif aux idées et désirs de votre conjoint. Célibataire, vive la stabilité sentimentale ! Vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider vos relations amoureuses existantes. Si vous venez de rencontrer le grand amour, vous mettrez tout en oeuvre pour qu’il rime avec toujours.

Argent

Sur le plan financier, vous serez en mesure d’effectuer des transactions profitables et de faire fructifier vos ressources. Toutefois, surveillez-vous du coin de l’oeil et ne vous laissez pas aller à des dépenses excessives. Attention, aussi, aux opérations hasardeuses : vous pourriez perdre gros !

Santé

Vous aurez raison d’observer la plus stricte prudence en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles. Sachez que les accidents en ce domaine ne sont nullement une punition infligée par un hypothétique Dieu de la vengeance, mais un fléau toujours évitable si l’on respecte quelques règles simples qu’il n’est d’ailleurs pas difficiles d’apprendre et de mettre en application. A partir du moment où vous avez pris toutes les précautions nécessaires, vivez votre sexualité comme bon vous semblera.

Travail

Au travail, fiez-vous aveuglément à vos intuitions : elles seront excellentes et vous aideront à réaliser de très belles affaires. Vous signerez probablement le contrat de votre vie, et une promotion est à envisager.

Citation

Les paroles s’envolent, les écrits restent (proverbe latin).

Famille/foyer

Vous mettrez beaucoup de gaieté et de chaleur dans votre vie familiale. Vous vous montrerez très expansif et ouvert avec vos proches. Bravo !

Vie sociale

L’environnement astral rendra votre comportement imprévisible. Il vous arrivera de vous laisser aller à des sautes d’humeur, que vous regretterez d’ailleurs aussitôt. Faites donc un très grand effort pour vous contrôler afin de ne pas décourager ceux qui vous aiment et ne demandent qu’à vous être utiles.

Nombre chance

431

Clin d’oeil

Ne travaillez pas dans la précipitation ; faites les choses à fond, pas à moitié.

BALANCE

Amour

Si vous êtes heureux en ménage, vous renforcerez vos relations de complicité avec votre conjoint ou partenaire, et vous éprouverez même un regain de passion envers lui. En revanche, si votre couple bat de l’aile depuis un certain temps, vous supporterez de plus en plus mal les tensions et les conflits permanents, et vous aspirerez à connaître enfin l’harmonie et le bien-être. Célibataire, vous serez plus sollicité que jamais, mais n’aurez pas du tout envie de vous fixer.

Argent

Uranus et Neptune occuperont votre secteur argent. Résultat : votre situation financière ne sera pas menacée, mais vous risquez tout de même d’avoir quelques difficultés pécuniaires. Gérez attentivement votre budget, de manière à conserver un équilibre satisfaisant.

Santé

Sous l’impulsion de Mars et de Vénus, vous éprouverez le besoin de vous dépenser physiquement. Eh bien, profitez-en pour remodeler votre corps en pratiquant à la fois la natation, le sport qui vous fait le plus de bien, et la gymnastique aquatique. En douceur, sans forcer, vous affinerez votre silhouette. Ajoutez à cela une alimentation légère et saine, et vous obtiendrez des résultats étonnants.

Travail

Vos compétences actuelles, aidées par une petite formation à de nouvelles techniques, vous permettraient de progresser à pas de géant dans votre métier. Les jeunes du signe auront à définir leurs objectifs ou leurs fonctions, et obtiendront les aides dont ils auront besoin. En somme, il ne faudra rien laisser en friche.

Citation

Je donne une datte aux pauvres afin d’en goûter la vraie saveur (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous serez dans de bonnes dispositions pour prendre l’initiative de consolider les liens parfois un peu lâches qui vous unissent à la proche famille. Ce sera aussi le moment rêvé pour apaiser certaines animosités qui nuisent à l’entente familiale.

Vie sociale

Vous aurez le vent en poupe sur le plan socioprofessionnel. Les relations vous ouvriront des portes et faciliteront votre ascension. Votre personnalité attractive et votre spontanéité, bien aiguisées par les soins de Mercure, représenteront de bons atouts pour vous et vous permettront de vous mettre en valeur.

Nombre chance

835

Clin d’oeil

Donnez-vous quelque mal pour réussir, mais il serait dangereux de marcher sur des cadavres !

SCORPION

Amour

Climat astral extrêmement favorable à la vie conjugale. Trois astres dorloteront votre coeur. Vous conjuguerez le verbe « aimer » sur tous les tons, tous les registres. Harmonie et équilibre sentimental sur toute la ligne. Vous aurez même envie d’arrêter le temps, tellement vous vous sentirez bien et heureux ! Les célibataires, hommes et femmes, feront de nombreuses rencontres. Certaines d’entre elles pourraient aboutir à un heureux mariage ; d’autres, par contre, ne feront qu’un feu de paille mais pourront procurer d’immenses satisfactions.

Argent

L’influence négative de Neptune mal aspecté émoussera votre flair habituel en affaires. Fiez-vous donc à votre raisonnement plutôt qu’à votre instinct. Vous aurez aussi intérêt à demander conseil à des experts.

Santé

Aucune inquiétude à avoir au sujet de votre santé en ce moment. Mais profitez des bons influx de Mars pour bien estimer vos moyens et vos limites sur le plan vital, pour savoir prendre les dispositions opportunes, pour trouver les accommodements dont vous avez besoin pour vous détendre, vous reposer et vous rétablir sereinement après l’effort.

Travail

Avec cet aspect de Pluton, vous risquez d’être confronté, dans le cadre de votre activité professionnelle, à des difficultés liées à des erreurs passées. Au lieu de vous affoler, faites face à la situation : si vous prenez le taureau par les cornes, vous aurez l’occasion de régler définitivement ce qui ne va pas depuis longtemps.

Citation

Soyez frères dans la vie commune, mais étrangers dans les affaires (proverbe arabe).

Famille/foyer

Si vous avez de jeunes enfants, la meilleure méthode en aujourd’hui sera celle de la main de fer dans un gant de velours. Ainsi, les petits chérubins se sentiront sécurisés et obéiront au doigt et à l’oeil.

Vie sociale

Cet aspect d’Uranus sera à l’origine de situations embrouillées, souvent cocasses, parfois burlesques. Mais les natifs du signe s’en tireront toujours à bon compte.

Nombre chance

908

Clin d’oeil

Ne recherchez pas la facilité, mais l’efficacité.

SAGITTAIRE

Amour

Vous aurez à coeur de réussir votre vie conjugale, et vous saurez vous en donner les moyens. Vos efforts pour établir une bonne complicité avec votre conjoint ou partenaire seront couronnées de succès. Pour les célibataires, cet aspect de Saturne implique une certaine recherche du plaisir sans contrainte. Donc, même si la voie est libre, vous ne serez pas pressé de légaliser une passion qui marche bien. Les plus conventionnels d’entre vous se mettront soudain à défendre l’union libre.

Argent

Vous aurez l’occasion de mener une transaction financière concernant des biens familiaux. Les beaux aspects de Mercure vous permettront d’agir avec une grande habileté et d’obtenir de grands avantages.

Santé

Il faudra vous montrer un peu plus vigilant que d’habitude : la configuration astrale actuelle n’affectera pas votre tonus, mais risque de vous rendre momentanément assez maladroit. Méfiez-vous des petits accidents, notamment si vous faites du sport ou du bricolage.

Travail

Ambitieux et tenace, vous vous démènerez pour décrocher le contrat du siècle ou obtenir une augmentation. Pourtant, le résultat ne sera pas à la hauteur de vos efforts. Ne vous laissez pas décourager par ce demi-échec.

Citation

Le monde est une mer, notre coeur en est le rivage (proverbe chinois).

Famille/foyer

A la faveur du bon climat lunaire, vous assumerez pleinement vos responsabilités familiales et dissiperez les fâcheux malentendus entre vos proches.

Vie sociale

Ne vous isolez pas ; acceptez toutes les invitations : vous en tirerez toujours avantage. Pensez à faire régner une atmosphère de paix autour de vous. Evitez de dresser les gens les uns contre les autres.

Nombre chance

530

Clin d’oeil

« Il faut avoir beaucoup étudié pour savoir peu » (Montesquieu).

CAPRICORNE

Amour

Quelques problèmes de couple sont possibles. Ils surviendront surtout à cause de divergences d’opinion sur l’utilisation de l’argent commun et l’éducation des enfants. Mais tout cela sera léger, et une très nette amélioration de vos rapports interviendra aussitôt. Célibataire, des problèmes importants sont à prévoir sur le plan amoureux. Vous contrôlerez mal vos sentiments et n’aurez pas une bonne maîtrise de vos pulsions sexuelles. Il pourrait en résulter des difficultés d’équilibre qui risquent de compromettre votre situation ou position.

Argent

Avec Mars influençant votre secteur argent, vos finances vont tirer à hue et à dia, et il va vous falloir une sacrée organisation pour maintenir vos comptes en équilibre. Par chance, lorsqu’il vous arrive de vous laisser dépasser par les événements, vous savez réagir à temps pour limiter les dégâts. Gageons qu’une fois de plus, ce sera le cas, et que vous ferez face sans trop de panique aux mauvaises surprises.

Santé

La planète Mercure vous rappellera aujourd’hui que tout excès vous est néfaste, vous qui n’avez pas une constitution physique à toute épreuve. N’abusez pas des bonnes choses. Vous devrez lutter contre votre tendance à compenser une carence affective, une déception quelconque, en mangeant des sucreries, en ingurgitant de l’alcool ou en fumant immodérément. Sinon, votre organisme craquera un jour ou l’autre, et ce sera tant pis pour vous !

Travail

Votre créativité sera à son apogée. Même si vous n’exercez pas un métier artistique, vous vous distinguerez par votre imagination et votre esprit inventif. Ces deux qualités vous seront très utiles, quelle que soit votre activité professionnelle.

Citation

Un jour apporte le châtiment que beaucoup de jours demandent (Syrus).

Famille/foyer

Avec cette ambiance astrale, vous éprouverez le besoin de retrouver vos racines profondes. Ne vous privez pas de cette satisfaction. Renouez avec certains membres de votre grande famille dont vous n’avez plus de nouvelles depuis longtemps.

Vie sociale

Vous n’avez pas que des amis, souvenez-vous-en, aujourd’hui plus que jamais. Soyez aussi discret et diplomate que possible. Il y a des occasions où il faut savoir dissimuler ses véritables sentiments.

Nombre chance

198

Clin d’oeil

Profitez des moments de loisir pour explorer et exploiter vos talents artistiques ; c’est très avantageux.

VERSEAU

Amour

L’amour sera bien quelque chose qui ne vous préoccupera guère aujourd’hui ! Si vous êtes marié, l’ambiance sera paisible. Et si vous êtes solitaire, vous aurez mille autres projets en tête. Mais attention : Vénus vous prépare une surprise. Vous pourrez connaître du jour au lendemain une phase de belle sensualité en couple et, pour de très nombreux célibataires, une rencontre exceptionnelle.

Argent

Evitez d’engager des dépenses inhabituelles si vous n’avez pas de recettes supplémentaires en vue. Les astres verront d’un très mauvais oeil tout achat impulsif qui ne soit pas pleinement justifié.

Santé

Ce qui vous ressourcera le mieux en ce moment ? Le contact avec l’eau. Si cela vous est possible, offrez-vous un petit dépaysement au bord de la mer, et respirez à fond l’air iodé. A défaut, nager régulièrement dans la piscine de votre quartier vous fera le plus grand bien.

Travail

Un sentiment du « ras-le-bol » pèsera sur vous. Vos pensées s’envoleront bien loin de vos activités professionnelles. Plutôt que de risquer de commettre des erreurs dans votre travail et d’être désagréable à vos collègues, prenez un jour de congé. Vous serez dans de bien meilleures dispositions physiques et morales après.

Citation

Laissez le coq passer le seuil, vous le verrez bientôt sur le buffet (proverbe slovène).

Famille/foyer

Vous serez plus décidé à prendre les choses en main et notamment à tenir fermement les rênes du foyer. A la faveur du bel aspect de la Lune, vous prendrez d’excellentes décisions concernant votre vie familiale.

Vie sociale

Sans le vouloir expressément, vous donnerez l’impression de jouer les décontractés et les dilettantes. Mais ce ne sera rien qu’une apparence. Dès que les circonstances l’exigeront, vous serez parfaitement capable de vous imposer une discipline stricte et de prendre les choses au plus grand sérieux. Vous saurez prouver que vous avez le sens des responsabilités.

Nombre chance

639

Clin d’oeil

Ne vous montrez pas désagréable ou intransigeant. Usez de diplomatie.

POISSONS

Amour

Ce magnifique aspect de Pluton décuplera votre besoin de sécurité affective. Votre vie de couple manque-t-elle de stabilité ? Vous mettrez alors tout en oeuvre pour la consolider. Les natifs et natives du deuxième décan seront les plus grands bénéficiaires de ces influx. Célibataire, en raison d’une configuration astrale dominée par Uranus, l’étranger pourrait cette fois jouer un rôle important dans votre vie sentimentale. Par ailleurs, vous aurez envie de faire des folies, comblant l’élu de votre coeur de cadeaux coûteux.

Argent

Avec Neptune en cet aspect, vous n’aurez aucun problème important à craindre sur le plan financier, mais vous ne pourrez pas non plus compter sur un coup de chance pure pour faire de vous un milliardaire. Ce sera à vous de gérer au mieux votre budget, ce que vous ferez d’autant plus facilement que Saturne ne vous inclinera pas à la dépense.

Santé

Suivez les conseils de Jupiter en superbe aspect : agissez et prenez des initiatives radicales pour mettre fin à un état de fatigue physique et morale qui ne vous laisse pas libre de vos actes et de vos choix.

Travail

Quelles belles perspectives ! Débordant d’assurance, vous refuserez absolument de jouer les seconds rôles, et vous vous arrangerez pour que vos qualités professionnelles soient pleinement reconnues. Grâce au coup de pouce de Jupiter, le résultat ne se fera pas attendre. Vous devriez obtenir une importante promotion cette fois-ci, mais vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin.

Citation

Si tous les hommes savaient ce qu’ils disent les uns des autres, il n’y aurait pas quatre amis dans le monde (Pascal).

Famille/foyer

Nettement plus détendu et serein que dernièrement, sous l’égide de Mercure, vous vous efforcerez de trouver le meilleur équilibre possible entre votre activité professionnelle et votre vie familiale. Et vous y parviendrez ! Résultat : tout le monde sera content. Vous réaliserez l’accord parfait avec votre conjoint et vos enfants.

Vie sociale

Vous voilà pris à votre propre piège, à force de promettre monts et merveilles à vos amis. Vous serez dans l’obligation de tenir certains de vos engagements, ce qui vous pèsera lourdement.

Nombre chance

989

Clin d’oeil

Ne vous pressez pas. Attendez le moment propice pour passer à l’action.

