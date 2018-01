Éphéméride du jour ….., 5 Janvier 1928 // Naissance à Port-au-Prince du Mgr Emmanuel Constant, Prélat de l’Église catholique

5 Janvier 1928 Naissance à Port-au-Prince du Mgr Emmanuel Constant, Prélat de l’Église catholique

EDUCATION:

.- Études classiques: Petit Séminaire Collège Saint Martial.

.- Étude Scolastiques: Grand Séminaire Notre-Dame de Port-au-Prince.

◦PARCOURS ET RESPONSABILITÉS PASTORALES:

.- Ordination sacerdotale: 12 Juillet, 1953

.- Vicaire à la Cathédrale de Port-au-Prince

.- Vicaire, puis administrateur de la paroisse de Sainte Anne

.- Aumônier de la JOC

.- Aumônier des prisons de Port-au-Prince et des Casernes Dessalines

.- Secrétaire général de l’Archevêché de Port-au-Prince

.- Élu évêque: 20 août 1966

.- Consécration: 28 Octobre, 1966

.- Président de la Conférence Épiscopale d’Haïti (1973-1976)

.- Démission: 30 Juin 2003 (atteint l’âge canonique de 75 ans. Droit Canonique de 1982 art

Décès 16 juin 2009

5 Janvier1915 Le contre-amiral américain, Caperton, reçu l’ordre du ministre de la Marine de son pays, Daniels, de se rendre dans les Antilles pour étudier la situation d’Haiti.

Cette mission déboucha sur l’occupation du territoire (1915-1934)

L’actualité du monde, dans le passé

5 janvier 2010 Le campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke ouvre ses portes aux étudiants

Le campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke ouvre ses portes aux étudiants, offrant plus d’une centaine de programmes de formation, surtout de deuxième et de troisième cycles. L’édifice universitaire, le premier de la rive-sud à Montréal, a été érigé au coût de 125 millions de dollars sur la place Charles-Lemoyne. L’Université de Sherbrooke est déjà présente depuis 50 ans en Montérégie.

5 janvier 2010 Sports – La dynastie du Canada prend fin

La dynastie du Canada a finalement pris fin.

John Carlson a marqué lors d’un deux contre un dès les premières minutes de la prolongation pour donner une victoire de 6-5 aux États-Unis, et du même coup procurer la médaille d’or à son pays contre le Canada.

Les États-Unis ont donc privé les Canadiens d’une sixième médaille d’or d’affilée, ce qui aurait été un record.

5 janvier 2010 Installation de scanners dans les grands aéroports canadiens

Le gouvernement canadien annonce l’installation dans les grands aéroports du pays de 44 scanners corporels au coût de 250 000 $ chacun.

5 janvier 2010 Décès – Micheline Legendre, 86 ans

Micheline Legendre est une marionnettiste québécoise née à Montréal.

Elle est la fondatrice du Théâtre de marionnettes de Montréal (1948) et cofondatrice de la revue Cité libre. Elle est aussi des premières heures de Rassemblement, mouvement fondé par Pierre Elliott Trudeau et Pierre Dansereau. Elle a été présidente de la Conférence canadienne des arts en 1978 et 1979.

Les marionnettes de Micheline Legendre ont également participé à des émissions de Radio-Canada dont La Boîte à Surprise et L’heure du concert.

5 janvier 2009 Sports Cinquième titre de suite pour le Canada

Le Canada a remporté l’édition 2009 du Championnat mondial de hockey junior, avec une victoire de 5-1 sur la Suède, ce soir à Ottawa. C’est John Tavares, du Canada, qui a été élu joueur par excellence du tournoi.

P.K. Subban, qui a été repêché en deuxième ronde par le Canadien de Montréal en 2007, a marqué le premier but de la partie après seulement 38 secondes de jeu en première période, pendant un avantage numérique. En deuxième période, Angelo Esposito a donné les devants 2-0 au Canada en marquant à 4:06 sur des passes de Chris DiDomenico et John Tavares.

En troisième période, l’équipe canadienne a encore frappé tôt en début d’engagement, alors que Cody Hodgson a compté après seulement 33 secondes de jeu. Dans les deux dernières minutes de la rencontre, le Canada a ajouté deux buts, ceux de Jordan Eberle et Cody Hodgson, son 2e du match. Le Canada a dominé la Suède 39-26 au chapitre des tirs aux buts.

5 janvier 2008 Sports – Décès – John Ashley, 77 ans

John George Ashley entame une carrière de joueur de hochey d’abord.

En 1952-53, il rejoint les Sénateurs d’Ottawa de la Ligue de hockey sénior du Québec pour un bout de la saison mais finalement va finir sa saison avec les Warriors de Syracuse dans la LAH. Il va par la suite, mettre une pause d’un an à sa carrière avant de revenir jouer deux ans en tant qu’amateur puis finalement, il raccroche définitivement ses patins comme joueur.

Ashley débute alors sa carrière d’arbitre dans les ligues de jeunes de sa région. Entre 1959 et 1972, il va arbitrer plus de 600 matchs de la LNH de la saison régulière ainsi qu’une soixantaine pour les séries. Après avoir arrêté sa carrière, il ne quitte pas pour autant la LNH et le monde du hockey, patrouillant le pays pour trouver de futurs arbitres. Il est admis en 1981 au Temple de la renommée du hockey pour sa carrière d’arbitre. Il décède dans sa ville de Kitchener en raison de problèmes de cœur.

5 janvier 2008 Décès – Michel Conte, 75 ans

Évangéline est en deuil. Son auteur Michel Conte succombe à une crise cardiaque aux îles Canaries où il vivait depuis les années 80.

Originaire de France (Gascogne), Michel Conte émigre au Québec vers 1955. On le connaît comme auteur-compositeur mais aussi, à l’occasion, comme interprète. De plus, il a été danseur et chorégraphe. Dans le rôle qui, selon moi, l’a le plus marqué, celui d’auteur-compositeur, on lui doit la magnifique chanson Évangéline, qui a été interprétée par Isabelle Pierre, Marie-Jo Thério, Lyne Lapierre, Marie Williams et, plus récemment, Annie Blanchard.

5 janvier 2007 Le Canada est le grand vainqueur! Le Canada a remporté un troisième championnat du monde de hockey junior consécutif, un premier en dix ans sur une grande patinoire européenne, grâce à une victoire de 4-2 sur la Russie en finale vendredi. Le Canada n’avait pas triomphé en Europe depuis le tournoi de Genève en 1997.

5 janvier 2007 Myriam Bédard est libérée

Après 14 jours de prison aux États-Unis, Myriam Bédard est finalement remise en liberté mais sous diverses conditions; Mme Bédard qui a été formellement accusée de l’enlèvement de sa fille Maude a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité au Palais de justice de Québec, son enquête préliminaire dans sa cause a eu lieu le 2 avril.

5 janvier 2007 Libération de Fernando Araújo après six ans de captivité

Fernando Araújo, né en 1955, est un homme politique colombien.

De 1998 à 2000, il a exercé les fonctions de ministre du Développement durant le mandat du président Andrés Pastrana.

Le 4 décembre 2000, alors qu’il faisait son jogging quotidien, Fernando Araújo fut enlevé par un commando des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) composé de 37 hommes. Sa captivité dura six ans. En décembre 2006, un renseignement fourni par un informateur permit de repérer le camp de guérilléros où il était tenu seul prisonnier. Les autorités civiles et militaires, en accord avec sa famille, décidèrent de lancer un raid contre ce camp situé en pleine jungle.

Le 31 décembre 2006, dans la confusion de l’attaque menée par des troupes de l’infanterie de marine appuyées par des hélicoptères du 1er bataillon de lutte anti-guérilla, Fernando Araújo, qui était étroitement surveillé mais libre de ses mouvements à l’intérieur du camp, parvint à se soustraire à la vigilance des guérilleros et à s’enfuir dans la jungle.

Il erra durant cinq jours, sans vivres ni boissons, avant de parvenir à un village situé hors du territoire contrôlé par les FARC où il fut retrouvé par les militaires colombiens.

5 janvier 2007 Une partie du toit du stade s’affaisse en Colombie-Britannique

Une partie du toit du stade BC Place, à Vancouver, s’est déchirée.

Une section s’est détachée à un point d’ancrage de la bordure de ciment et a commencé à flotter au vent avant de s’affaisser à l’intérieur. Un mélange de neige mouillée et de pluie tombait sur la ville au moment de l’incident. Le toit du BC Place est fabriqué en fibre de verre recouverte de Teflon. Il est maintenu gonflé par de l’air sous pression. Trente personnes étaient à l’intérieur au moment de l’incident. Elles n’ont pas été blessées.

5 janvier 2007 Décès – Momofuku Ando, 96 ans

Momofuku Ando est le fondateur et le directeur de Nissin Foods, et l’inventeur de la version moderne des nouilles instantanées (Chikin Râmen). La popularité de son invention est telle qu’on le surnomme « Mr. Noodle » (M. Nouilles).

5 janvier 2007 Décès – Edward John Hughes, 93 ans

Edward John Hughes est un peintre canadien, l’un des peintres les plus remarquables de sa génération. E.J. Hughes a vécu dans l’île de Vancouver de 1951 jusqu’à sa mort.

Après l’obtention de son diplôme, il crée une entreprise de dessin publicitaire et produit des portraits à la mine, des dessins pour des calendriers ou des affiches, de même que plusieurs murales. Il réalise notamment une commande pour le gouvernement de la Colombie-Britannique destinée à l’exposition internationale de San Francisco en 1939. Hughes entre dans l’armée en 1939 et est nommé artiste de guerre officielle en 1940. Il occupe cette fonction jusqu’en 1946 et réalise plus de 1 500 œuvres.

Depuis la signature, en 1951, de son contrat avec Max Stern de la Dominion Gallery à Montréal, Hughes a peint plus de 400 huiles, aquarelles et acryliques extrêmement soignés. Il puise toujours son inspiration dans des paysages qu’il représente de façon saisissante et lumineuse.

5 janvier 2006 Un douzième titre mondial pour Équipe Canada Junior

La défensive sans pitié du Canada et la maîtrise de l’entraîneur Brent Sutter derrière le banc ont eu raison de la Russie en finale du championnat du monde de hockey junior alors que la formation canadienne a défendu son titre mondial avec succès grâce à une victoire de 5-0. (voir le 4 janvier 2005)

Sutter a donc remporté deux championnats mondiaux d’affilée à la barre d’Équipe Canada Junior. La dernière fois que la formation canadienne avait remporté des titres consécutifs, c’était en 1996 et 1997, alors que l’équipe avait complété une séquence de cinq championnats de suite.

Le Canada en est à son 12e titre mondial au total.

5 janvier 2006 Décès – Ken Mosdell, 83 ans

Ken Mosdell était un joueur de hockey sur glace canadien.

Il a porté les couleurs du Canadien de Montréal pendant 14 saisons. Ken a aussi joué pour les Americans de New York (1941-1942) et les Blackhawks de Chicago (1956-1957).

Il a remporté trois Coupe Stanley en 1946, 1953 et 1956. Il a marqué 141 buts pour 168 passes en 694 matchs dans la LNH. Il a sept participations au match des étoiles.

5 janvier 2005 Florence Aubenas prise en otage

Disparition de la journaliste française Florence Aubenas et de son interprète Hanoun Al Saadi en Irak. Elle travaillait pour le quotidien français Libération et avait été envoyée en Irak le 16 décembre 2004.

Le mardi 1er mars 2005, il y a diffusion d’une vidéo montrant Florence Aubenas lançant un appel à l’aide, diffusée par la chaîne d’information Sky-Italia. « Mon nom est Florence Aubenas. Je suis journaliste française. Je suis journaliste de Libération. Je suis en mauvaise santé et je suis en mauvaise santé psychologique aussi. Je lance un appel au député français Didier Julia. S’il vous plait M. Julia, aidez-moi. C’est urgent, aidez-moi. »

Elle fut libérée le 12 juin 2005.

5 janvier 2004 Le chasseur de crocodiles Steve Irwin dans l’eau chaude

Le chasseur de crocodiles bien connu, Steve Irwin, est la proie de sévères critiques depuis vendredi.

Il en a en effet effrayé plus d’un en nourrissant un crocodile tout en tenant dans ses bras son fils âgé d’à peine un mois. Plusieurs personnes ont dénoncé son geste, en soutenant qu’il avait mis son enfant en danger.

5 janvier 2002 Éric Lapointe arrêté en République dominicaine

Le chanteur Éric Lapointe est arrêté en République dominicaine après avoir été trouvé en possession de cocaïne.

Détenu pendant quatre jours, il sera libéré sans qu’aucune accusation ne soit portée contre lui.

5 janvier 2001 Leonard Dorin gagne un titre mondial

Le Roumain Leonard Dorin a causé une certaine surprise, samedi soir à San Antonio, au Texas, en détrônant le champion mondial des poids légers de la WBA, l’Argentin Raul Balbi, par décision partagée des juges, dans un combat endiablé.

Dorin est ainsi devenu le deuxième porte-couleurs du groupe InterBox à rapatrier un titre mondial, après Éric Lucas, en juillet dernier, face au Britannique Glenn Catley chez les super moyens.

5 janvier 2001 Deux Canadair québécois vont combattre les feux de forêt en Argentine

L’Argentine fait appel aux pompiers aériens du Québec pour combattre ses feux de forêt.

Elle vient en effet de louer deux avions-citernes de type CL-415, ainsi que leur équipage, au Service aérien du Québec. Là-bas, on les attend avec impatience, puisque la saison des feux de forêt est déjà commencée dans le sud du pays.

5 janvier 2000 Clôture du Jam des neiges

Clôture du Jam des neiges qui a eu lieu sur les plaines d’Abraham à Québec à partir du 27 décembre 1999 et qui regroupait 3 200 scouts provenant d’une cinquantaine de pays.

5 janvier 2000 Début de la saga d’Elián González

La mère d’Elián, Elizabet Broton Rodríguez, dont la famille a en partie émigré à Miami au début des années 1980, et son compagnon, Lázaro Munero, projettent de quitter Cuba clandestinement pour se rendre à Miami et d’emmener Elián avec eux.

Munero organise leur départ avec un groupe de dix Cubains désirant également quitter l’île. Le groupe embarque le 21 novembre 1999 dans un petit bateau ouvert (5,2 m de longueur, en fibre de verre accroché à deux chambres à air) pour traverser le détroit de Floride. Une tempête éclate et l’embarcation fait naufrage.

Elián, âgé de 6 ans, est recueilli le 23 novembre par deux pêcheurs américains alors qu’il dérive à 60 miles au nord de Miami. Seuls deux autres passagers, Arianne Horta Alfonso et son compagnon Nivaldo Fernández Ferrán, ont survécu, réussissant à rejoindre à la nage Kay Biscayne, au sud de Miami. Elián est ramené à terre et pris en charge par les autorités américaines.

Le Service de l’immigration et de la naturalisation (Immigration and Naturalization Service) lui accorde la permission de rester sur le territoire américain. La famille d’Elián résidant à Miami obtient sa garde temporaire. À Cuba, son père, Juan Miguel González, soutenu par le gouvernement du pays, demande à ce que son fils lui soit renvoyé. Après avoir accepté cette demande, la famille de Miami plaide finalement pour que l’enfant reste aux États-Unis.

En ce jour, l’INS rend sa décision en faveur du retour d’Elián. L’administration Clinton, par la voix de la ministre de la Justice Janet Reno, déclare que l’enfant sera reconduit à Cuba autour du 14 janvier suivant. La famille de Miami engage des avocats pour renverser ou bloquer la décision de l’INS, parmi lesquels Many Diaz, né à Cuba, élu maire de Miami en novembre 2001.

À la fin du mois, une juge de l’État de Floride accorde la garde temporaire d’Elián à son grand-oncle de Miami, Lázaro González. Le cas de la garde d’Elián est porté en cour fédérale contre l’avis de l’administration Clinton. Les grands-mères d’Elián, habitant toutes deux Cuba, viennent rendre visite à leur petit-fils. Au début du mois de février 2000, les avocats de la famille de Miami lancent une pétition pour demander l’asile politique pour Elián.

Il est prévu qu’une cour fédérale d’appel statue sur le retour d’Elián chez son père à la fin du mois. Les agents fédéraux tentent de négocier avec la famille de Miami, en vain. Juan Miguel González et son avocat demandent un visa pour se rendre sur le territoire américain. Ils s’y rendent à la mi-avril. L’INS a prévu de rendre le droit de garde au père et de superviser la « remise » de l’enfant. Dans la semaine du 17 au 24 avril, une cassette vidéo filmée par la famille est diffusée sur une chaîne hispanophone, puis par la chaîne ABC. Elián y déclare ne pas vouloir retourner à Cuba.

Le délai accordé pour que la famille de Miami remette Elián aux autorités prend fin. Les agents fédéraux donnent l’assaut dans la nuit du 22 avril et récupèrent l’enfant, cinq mois après son arrivée à Miami. En mai 2000, Elián et son père résident dans la maison d’un sénateur démocrate qui leur est prêtée par le département d’État. Elián et Juan Miguel González retournent à Cuba le 28 juin 2000.

5 janvier 2000 Peggy Bouchet traverse l’Atlantique à la rame

À 27 ans, Peggy Bouchet est la première Française à réaliser la traversée de l’Atlantique à la rame.

Le 18 novembre 1999, elle part de Sao Vicente au Cap Vert jusqu’en Martinique, ce sont 5 000 km et 800 000 coups d’avirons qui l’attendent pour cette traversée. Chahutée par la mer et des vents de 35 nœuds, des vagues énormes, des creux qui atteignent parfois sept mètres, Peggy tient bon et rame en moyenne 10 heures par jour.

Enfin, en ce jour, la rameuse devient la première Française et la 3e femme au monde à réussir la traversée de l’Atlantique aux avirons, en solitaire, en arrivant au sud-est de la Martinique, au cap Des Salines après 49 jours de mer. Ses premières paroles sont : « C’est un immense bonheur, presque indescriptible et un immense soulagement. Je crois que maintenant mes nerfs sont en train de lâcher, mais j’ai envie de faire la fête. »

5 janvier 2000 Céline Dion et René Angélil renouvellent leurs vœux de mariage

En présence de quelque 235 parents et amis réunis au Ceasar’s Palace de Las Vegas, Céline Dion et René Angélil renouvellent leurs vœux de mariage lors d’une cérémonie de style arabe.

J’ai cherché une photo de ce deuxième mariage et je n’ai rien trouvé sauf une caricature.

5 janvier 2000 Décès – Pete Morin, 84 ans

Pierre « Pete » Morin était un hockeyeur québécois. Il a été une vedette du Royal Sénior dans les années 40 et il était capitaine lorsque l’équipe a remporté la coupe Allen en 1947.

Il a aussi disputé une trentaine de matchs avec le Canadien au cours de la saison 1941-42. Il a été propriétaire des Maroons de Lachine de 1957 à 1969 et a aussi participé à la fondation des Anciens Canadiens à la fin des années 60.

5 janvier 1999 L’administration Clinton annonce un allégement par étapes de l’embargo contre Cuba

En 1998, le président américain Bill Clinton déclara que Cuba n’était plus une menace pour les États-Unis et assouplit l’embargo.

L’interdiction des ventes alimentaires a été levée en 2000. En 2006, les États-Unis sont les premiers fournisseurs de produits alimentaires de Cuba. Le montant des exportations américaines vers Cuba s’élève en 2007 à 500 millions de dollars par an.

En 2008, entre 35 à 45 % des importations alimentaires à Cuba viennent des États-Unis, qui sont devenus les premiers fournisseurs de nourriture de l’île. En janvier 2011, le président Obama autorise par ordre exécutif les résidents américains à voyager à Cuba. Le 17 décembre 2014, lors de deux discours simultanés, le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont confirmé le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba.

5 janvier 1998 Sacrée Météo – Le verglas s’abat sur Montréal

Au réveil matinal, en ce lundi, une pluie verglaçante accueille les milliers de personnes qui reprennent le collier après les vacances de Noël. C’est une journée moche, sans plus, qui s’annonce. La population québécoise, habituée aux caprices de Dame Nature, fait contre mauvaise fortune bon cœur et gratte la glace qui s’est formée en quelques heures sur les vitres des voitures.

Les météorologues annoncent que 10 à 20 millimètres de pluie doivent encore tomber pendant la nuit du 5 au 6 janvier. On attend également un autre système perturbé pour le mercredi. Les températures oscillent autour du point de congélation. Pascal Yiacouvakis, météorologue à Radio-Canada, prédit : « Ça pourrait peut-être causer des problèmes. » Et la télévision montre des images d’un difficile retour à la maison.

Personne ne sait encore que le Québec et d’autres régions du Canada vont vivre une crise sans précédent.

5 janvier 1998 Décès – Sonny Bono, 62 ans

Salvatore Phillip Bono, dit « Sonny Bono », né à Detroit, Michigan et mort à South Lake Tahoe, Californie, des suites d’un accident de ski, est un chanteur, acteur et homme politique américain.

Chanteur et mari de la chanteuse Cher dans les années 1960 (formant le duo Sonny and Cher), Sonny Bono se fait connaître par des tubes tels que I Got You Babe ou The Beat Goes On. Le couple se sépare en 1975.

Sonny devient alors acteur dans les années 1980 ainsi que Scientologiste, il essaie ensuite d’ouvrir un restaurant, et c’est face à la rigidité de l’administration qu’il décide d’entrer en politique avec succès puisqu’il est élu maire de Palm Springs. Rattaché au Parti républicain, il est élu en 1994 à la Chambre des Représentants.

Cher, avec qui il était resté ami, chantera The Beat Goes On à ses funérailles.

5 janvier 1997 Décès – André Franquin, 73 ans

André Franquin est un auteur belge francophone de bande dessinée né à Etterbeek et mort à Saint-Laurent-du-Var. Il est le créateur de Gaston Lagaffe et du Marsupilami.

À l’instar d’Hergé dans Le Journal de Tintin, André Franquin est l’un des piliers de la bande dessinée belge des années 1950 aux années 1970, qui a œuvré pendant de nombreuses années aux côtés de Peyo, Morris et Will dans Le Journal de Spirou. Il se distingue par la qualité de son dessin et l’expression des personnages, en particulier des animaux.

5 janvier 1997 Décès – Vero (Copner) Wynne-Edwards, 91 ans

Vero Copner Wynne-Edwards est un zoologiste britannique.

Il est maître-assistant à l’université de Bristol en 1929-1930, puis à l’université McGill de Montréal de 1930 à 1946, enfin professeur d’histoire naturelle à l’université d’Aberdeen à partir de 1946.

Wynne-Edwards est l’auteur de nombreux articles scientifiques et Dispersion in Relation to Social Behaviour (1962). Il s’intéresse à la flore et la faune marine dans le Canada arctique et boréal.

5 janvier 1995 Détérioration de l’écosystème à Banff

Parcs Canada publie une étude selon laquelle les activités humaines dans le parc national Banff ont des effets nuisibles sur son écosystème.

5 janvier 1995 Décès Francis Lopez, 78 ans

Francis Lopez, compositeur d’une quarantaine d’opérettes à succès comme La Belle de Cadix, Andalousie, Méditerranée et Le Chanteur de Mexico, meurt des suites d’une occlusion intestinale.

Sa rencontre avec Luis Mariano pour La Belle de Cadix, qui après la Libération a tenu l’affiche cinq ans, a marqué le début d’une série ininterrompue de succès dans le genre de l’opérette, mais aussi comme auteur de quelque mille chansons.

5 janvier 1993 Le pétrolier Braer s’échoue

Le pétrolier libérien Braer s’échoue au sud des Îles Shetland et déverse ses 84 500 tonnes de pétrole brut dans la mer.

5 janvier 1993 Décès – David Scott, 30 ans

David Scott a eu une carrière qui s’échelonne sur une période de 15 ans (1978-93). Il a fait le gros de sa carrière au Québec et au Canada à titre d’interprète des chansons d’Elvis.

En 1980, David Scott est choisi parmi plus de 3 000 personnificateurs d’Elvis et devient comédien-chanteur dans le plus grand film-documentaire biographique ayant été produit sur la vie d’Elvis Presley, intitulé This Is Elvis, tourné à Los Angeles par la Warner.

Grâce à cette aventure, David Scott a été le point de mire des médias internationnaux et a également fait plusieurs spectacles à Las Vegas, la ville où Elvis avait lui-même fait son grand retour sur scène en 1968. Chez nous, il a brûlé les planches du Spectrum, du Théâtre St-Denis et du Stade Olympique. Aux États-Unis, devant plus de 25 millions de téléspectateurs, Current Affair a consacré une émission à David Scott en 1986.

Il s’est suicidé à l’aide d’une arme à feu à son domicile de Valleyfield.

5 janvier 1987 Décès – « Jackrabbit », 111 ans

Herman Smith « Jackrabbit » Johannsen est considéré comme le père du ski de fond au Canada. Il meurt en Norvège.

Skieur émérite en Norvège au début des années 1890, il devient vendeur de machinerie lourde et s’établit à Montréal en 1919. En 1932, il s’installe à Piedmont, au Québec, et il se met à tracer des pistes de ski un peu partout dans les Laurentides.

Pionnier de la pratique du ski sous toutes ses formes, Johannsen demeure actif jusqu’à un âge très avancé (plus de 90 ans) à titre d’organisateur, d’instructeur et d’arbitre. Il reçoit l’Ordre du Canada (1972) et est intronisé au Temple de la renommée des sports du Canada.

5 janvier 1987 Décès – Margaret Laurence, 60 ans

Dès l’âge de sept ans, Margaret Laurence écrit des histoires. Ses travaux d’écriture se poursuivent pendant ses études secondaires, puis pendant la période où elle travaille pour un quotidien syndical, le Winnipeg Citizen.

Il faudra attendre son séjour en Somalie pour que paraisse sa première oeuvre : A Tree for Poverty, une traduction de légendes et de poèmes somaliens. De retour à Vancouver, elle se concentre sur son personnage d’Hagar Shipley, inventé à partir de ses souvenirs de ses Prairies natales.

The Stone Angel (1964; trad. L’Ange de pierre, 1976) raconte le dernier voyage de Hagar vers l’acceptation de l’amour et de la liberté et marque une date importante dans l’histoire de la littérature canadienne. Ce sera le chef-d’œuvre de Laurence. L’action se déroule à Manawaka, une ville imaginaire que Margaret Laurence fait surgir du paysage canadien et qui annonce ses futurs romans.

Ce chef-d’œuvre sera suivi de beaucoup d’autres bons livres : A Jest of God (1966; trad. Un dieu farceur, 1981), A Bird in the House (1970; trad. Un oiseau dans la maison, 1989), The Fire-Dwellers (1969; trad. Ta maison est en feu, 1971), The Diviners (1974; trad. Les oracles, 1979). En 1976, elle regroupe ses essais sous le titre Heart of a Stranger.

5 janvier 1982 Décès – Elizabeth Catherine Bagshaw, 100 ans

Elizabeth Catherine Bagshaw, médecin, est née près de Cannington en Ontario. Après avoir obtenu son baccalauréat en médecine de l’Université de Toronto en 1905, Bagshaw exerce sa profession avec succès pendant 60 ans.

C’est toutefois comme directrice médicale de la clinique de planification des naissances d’Hamilton, poste qu’elle occupe pendant 30 ans, qu’elle est le mieux connue. Enthousiaste et courageuse, elle accepte le poste en 1932 malgré l’opposition de ses collègues médecins et des membres du clergé local. Elle travaille avec des bénévoles dévouées à fournir des contraceptifs peu coûteux et fiables aux femmes d’Hamilton. Bagshaw reçoit plusieurs distinctions au cours de sa vie, dont un doctorat honorifique de l’Université McMaster.

5 janvier 1981 Peter Sutcliffe accusé

Arrestation à Leeds, en Grande-Bretagne, du camionneur Peter Sutcliffe, soupçonné d’être l’éventreur du Yorkshire, il sera inculpé de 13 meurtres le mois suivant et condamné à purger un minimum de 30 ans d’emprisonnement.

5 janvier 1980 Premier ordinateur pour Hewlett-Packard

Hewlett-Packard lance son premier ordinateur personnel, dans lequel sont incorporés un moniteur, une imprimante et une enregistreuse à cassettes pour conserver les données.

5 janvier 1972 Naissance du programme des navettes spatiales américaines

Une navette spatiale est un véhicule aérospatial réutilisable conçu pour assurer la desserte des stations spatiales en orbite basse mais pouvant assurer d’autres types de missions en orbite. Le terme correspondant en anglais est space shuttle.

5 janvier 1971 Les Harlem Globetrotters perdent un match! (première et dernière fois)

Après 2 595 victoires consécutives, les Harlem Globetrotters perdent un match face aux New-Jersey Reds (99 à 100).

Veuillez noter que les Harlem Globetrotters ne jouent pas au basketball : ils présentent un spectacle de basketball dont ils doivent sortir gagnant. Présumément, quelqu’un a oublié de regarder le tableau indicateur.

5 janvier 1968 Naissance – Joé Juneau

Joé Juneau, né à Pont-Rouge au Québec, Canada est un ancien joueur professionnel de hockey. Il a mis au point un programme pour aider les jeunes Inuits dans leur scolarité en les initiant au hockey sur glace.

Joé a fait son entrée dans la LNH avec les Bruins de Boston en 1991. Il est également allé chercher une médaille d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 1992 à Albertville en France, au sein de l’équipe du Canada. Il joue ensuite pour les Capitals de Washington, les Sabres de Buffalo, les Sénateurs d’Ottawa, les Coyotes de Phoenix, puis, finalement, avec les Canadiens de Montréal. Il annonce la fin de sa carrière en 2004, après avoir joué sa douzième saison au sein de la LNH.

5 janvier 1964 Rencontre historique

Sur le mont des Oliviers à Jérusalem, le pape Paul VI rencontre le patriarche Athénagoras de Constantinople; un chef catholique rencontre ainsi un patriarche de l’Église orthodoxe pour la première fois depuis le XVe siècle.

5 janvier 1959 Lancement du disque It Doesn’t Matter Anymore

Buddy Holly lance son dernier disque contenant les chansons It Doesn’t Matter Anymore, composée par le Canadien Paul Anka, et Raining In My Heart. La première atteindra la 13e place au Hit Parade, deux mois après la mort tragique du chanteur survenue le 3 février 1959.

5 janvier 1957 Jackie Robinson annonce sa retraite du baseball

Il avait amorcé sa carrière à Montréal

Premier Noir à accéder au baseball majeur en 1947, Jackie Robinson a passé toute sa carrière dans l’uniforme des Dodgers de Brooklyn. En 1949, il a remporté le championnat des frappeurs de la Ligue nationale et a été désigné le joueur par excellence. Il sera admis au Temple de la renommée en 1962.

5 janvier 1956 Décès – Mistinguett, 80 ans

De son vrai nom Jeanne Bourgeois, Mistinguett est une chanteuse française.

Elle est née à Enghien-les-Bains et débute sa carrière en 1885. Elle chercha sa vocation, sa voix et son nom de scène (successivement Miss Helyett, Miss Tinguette et enfin Mistinguett).

Artiste de music-hall, dès l’âge de 17 ans, Mistinguett a fait face au public du Casino de Paris. Elle est devenue par la suite une habituée des Folies bergères et du Moulin-Rouge. Elle a été une vedette à la fois du théâtre, du cinéma et surtout de la chanson, faisant des succès notamment de Mon homme, J’en ai marre, La Java et Ça c’est Paris.

Dans les années 20, elle enchaînait les opérettes à succès : Paris qui danse, Paris qui jazz, En douce, Ça, c’est Paris. Devenue une gloire nationale, elle est allée chanter Mon homme jusqu’aux États-Unis. Elle est l’image type de la Parisienne, le pendant féminin de Maurice Chevalier. Elle fut en concurrence avec Joséphine Baker.

1950 Naissance – John Manley

John Paul Manley est un avocat, homme d’affaires et politicien du Canada. Il est né à Ottawa.

Il a servi sous le cabinet de Jean Chrétien de 1993 à 2003. Premièrement assermenté ministre de l’Industrie, il devint ministre des Affaires étrangères après l’élection de 2000.

En janvier 2002, John Manley est devenu vice-premier ministre. Il avait la responsabilité exclusive de formuler la réponse du Canada après les attaques terroristes du 11 septembre 2001. C’est grâce à son excellence dans ce rôle qu’il fut nommé par la version canadienne du magazine Time l’homme de l’année en 2001. Après le départ de Paul Martin du cabinet de Jean Chrétien en mai 2002, il devint également ministre des Finances.

5 janvier 1948 Naissance – Marcel Aubut

Marcel Aubut, né à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Québec, Canada), est un avocat et homme d’affaires québécois. Il a également été élu président du Comité olympique canadien (COC) le 28 mars 2009.

Il a été propriétaire et président-directeur général des Nordiques de Québec, une ancienne équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) devenue l’Avalanche du Colorado après la vente des Nordiques.

Le 30 septembre 2015, une plainte est déposée contre Marcel Aubut pour harcèlement sexuel. Dans les jours suivants, deux autres femmes portent plainte également. Les faits liés aux allégations se seraient déroulées alors qu’il agissait à titre de président du Comité olympique canadien.

Le 3 octobre 2015, Marcel Aubut démissionne de son poste de président du Comité olympique canadien. Le 9 octobre 2015, lors d’une déclaration publique, il offre ses excuses « sans réserve » à toutes les personnes qui ont été blessées par son comportement et annonce qu’il a pris la décision de quitter le cabinet d’avocats BCF5. Un aréna portait son nom dans son village natal. En novembre 2015, les élus du lieu renomment l’aréna.

5 janvier 1945 Ordre pour devenir Kamikaze

Les pilotes japonais reçoivent l’ordre pour devenir Kamikaze, ou pilotes suicides. La pénurie de pilotes en fut la cause, parce qu’il fallait moins de formation pour les jeunes pilotes qui n’avaient pas besoin d’apprendre à atterrir, toujours la partie la plus délicate de tout vol.

5 janvier 1943 La Cour suprême du Canada déclare valide la Loi des mesures de guerre adoptée en 1914

Cabinet de guerre impérial. Le premier ministre canadien Robert Laird Borden est assis au premier rang, troisième à partir de la droite.

La Loi sur les mesures de guerre est une loi fédérale adoptée par le Parlement en 1914, au lendemain de l’éclatement de la première guerre mondiale. Elle confère de larges pouvoirs au gouvernement fédéral pour assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre en temps de guerre ou d’insurrection.

C’est cette loi qui a été invoquée en octobre 1970 au Québec.

5 janvier 1943 Décès – George Washington Carver

George Washington Carver est un botaniste et un agronome américain, né en 1864 ou en 1865 près de Diamond Grove dans le Missouri.

George Carver naît esclave au milieu des années 1860. Il développe une maladie respiratoire chronique dont il souffrira toute sa vie. Du fait de sa faible constitution, George ne peut pas travailler dans les champs. Il passe alors son temps à parcourir la campagne et à dessiner les plantes sauvages. La connaissance qu’il acquiert des végétaux lui vaut une certaine réputation et les voisins de son propriétaire le dénomment le docteur des plantes.

Un jour, un de ses voisins l’appelle à son aide. Après avoir résolu le problème, George entre dans la cuisine de l’agriculteur afin d’attendre sa récompense. Il découvre alors au mur quelque chose qu’il n’avait jamais vu : des peintures de fleurs. Il décide alors de devenir autant un artiste qu’un botaniste.

Après l’abolition de l’esclavage, Carver et sa femme adoptent George et son frère. Ils encouragent le jeune garçon à continuer ses projets intellectuels. Quand George atteint 12 ans, il décide de quitter les Carver à leur grand désespoir. Il obtient un diplôme dans une école secondaire de Minneapolis (Kansas). Il devient, en 1891, le premier Noir américain à entrer à l’Iowa State College of Agriculture and Mechanic Arts, aujourd’hui connu comme l’université d’État d’Iowa.

Il intervient notamment auprès des fermiers du sud des États-Unis, région où la culture répétée du coton avait épuisé les sols. Il préconise l’utilisation d’un complément azoté avec la culture de légumineuses, comme des arachides. Ainsi, la récolte de coton est améliorée et les nouvelles cultures permettent d’améliorer les revenus des agriculteurs.

5 janvier 1942 Décès – Clarence Gagnon, 60 ans

Clarence Gagnon, né et mort à Montréal, est un artiste-peintre québécois.

Après avoir étudié à Montréal sous la direction de William Brymmer, il s’est installé en 1904 à Paris, où le style impressionniste qu’il a développé au fil des ans lui a valu beaucoup de succès. Au début des années 30, on lui a confié l’illustration du roman Maria Chapdelaine de Louis Hémond. Il a alors créé pendant plus de cinq ans, 54 gouaches qui lui ont attiré les éloges unanimes de la critique. Clarence Gagnon a alors été considéré comme l’un des grands de la peinture canadienne.

5 janvier 5 janvier 1941 Décès d’Amy Johnson, 37 ans

Amy Johnson fut l’une des pionnières de l’aviation britannique. À son crédit, elle a battu le record d’un vol entre Londres et l’Australie en trois jours.

Avec son copilote, ils furent les premiers à parcourir la distance entre Londres et Moscou en une journée. Pendant un vol habituel pour le ministère de l’air, son avion est disparu dans l’estuaire de la Tamise.

5 janvier 1939 Naissance – Bernard Primeau

Bernard Primeau, né à Montréal, est un batteur de jazz québécois. Il était considéré comme l’un des piliers du jazz au Québec.

À 16 ans, il joue de la batterie à Montréal. Suivant les conseils du batteur Guy Nadon, il parfait son art. Remarqué, il accompagne entre autres les Jérolas, Michèle Richard, Michel Louvain et Pierre Lalonde. Dans les années 1970, il s’installe en Californie. Revenu à Montréal en 1976, il se joint au trio d’Oliver Jones.

En 1984, il fonde le futur Bernard Primeau Montréal Jazz Ensemble qui donne plus de 500 concerts en deux décennies, tant en Amérique du Nord qu’en Europe. Pendant cette période, le groupe enregistre 11 albums. Il s’est notamment produit au Festival international de jazz de Montréal.

5 janvier 1938 Naissance – Juan Carlos

Roi d’Espagne depuis 1975, il est ici accompagné de son épouse la reine Sophie

Petit-fils d’Alphonse XIII et fils de Juan de Bourbon, comte de Barcelone, Juan Carlos fut préféré à son père par Franco en juillet 1969 comme héritier de la couronne. Dès son accession au trône, il engagea un processus de démocratisation de la vie espagnole. Il a épousé Sophie de Grèce en 1962.

5 janvier 1938 Naissance – Jean-Guy Paquet

Jean-Guy Paquet est un scientifique et homme d’affaires québécois. Il est né à Montmagny. Il a déjà été recteur de l’Université Laval.

Paquet a été l’un des premiers recteurs laïcs de l’Université Laval, le deuxième à remplir ces fonctions après la démission de Mgr Louis-Albert Vachon, le premier étant Larkin Kerwin.

Membre de la Société royale du Canada et de l’Académie des Grands Québécois. Grand officier de l’Ordre national du Québec et compagnon de l’Ordre du Canada.

5 janvier 1933 Début de la construction du Golden Gate Bridge à San Francisco

La construction du pont a commencé sous les auspices du Works Projects Administration (WPA), un programme lancé à l’instigation du président Franklin D. Roosevelt pour créer des emplois par les travaux publics payés par les fonds fédéraux et pour réduire les effets de la Grande Dépression.

L’ingénieur en chef était Joseph Strauss. Il a été achevé en avril 1937 et ouvert aux piétons le 27 mai de cette année. Le lendemain, le président Roosevelt l’a ouvert au trafic automobile en appuyant un bouton à Washington, DC. Il a coûté 35 millions de dollars.

Biens que rigoureusement perpendiculaires, les deux tours ne sont pas absolument parallèles à cause de la courbure de la Terre.

5 janvier 1933 Décès – Calvin Coolidge, 60 ans

Il est le 30ème président américain

Devenant de plus en plus populaire, Calvin Coolidge se présente aux élections présidentielles et est élu en 1923.

Sa politique très conservative correspond parfaitement aux attentes des Américains. Refusant le fédéralisme économique, Calvin Coolidge n’agit que très peu, imposant simplement quelques lois pour les fermiers. En 1929, le jeudi noir d’octobre et le krach boursier de Wall Street plongent les États-Unis (et le monde) dans une grande dépression économique. Retraité, Coolidge observe de loin les dégâts, causés en grande majorité par sa politique d’attente et de non-agissement.

5 janvier 1928 Naissance de Zulfikar Ali Bhutto

Homme d’État pakistanais, Zulfikar Ali Bhutto fut exécuté par pendaison après avoir été trouvé coupable par un tribunal militaire un an plus tôt d’avoir ordonné l’assassinat d’un adversaire politique. Il a été président du Pakistan de 1971 à 1973, puis premier ministre de 1973 à 1977.

5 janvier 1925 Naissance – Gerry Plamondon

Gerry Plamondon est un hockeyeur canadien québécois né à Sherbrooke au Québec. Gerry Plamondon n’a disputé que 74 matchs avec le Canadien dans les années 1940. Il a récolté sept buts et 13 mentions d’aide.

Il a surtout connu du succès dans la Ligue Sénior, marquant 40 buts en 1945-46 avec les Braves de Valleyfield, ce qui lui a valu d’être appelé à disputer six matchs avec le Canadien en saison régulière et un autre durant les séries éliminatoires. Plamondon a inscrit 51 buts avec le Royal de Montréal en 1947-48.

« Le calibre de jeu était fort dans la Ligue Sénior, a-t-il rappelé. J’ai eu la chance de gagner la coupe Allan et Doug Harvey était l’un de mes coéquipiers. » Il a commencé à jouer dans la Ligue Sénior à l’âge de 17 ans seulement. Il a aussi joué dans la Ligue américaine avec les Hornets de Pittsburgh.

Lorsqu’on lui demande quel fut le meilleur joueur qu’il a eu l’occasion de côtoyer, sa réponse ne se fait pas attendre : « Maurice Richard. Le Rocket était un joueur dans une classe à part. Il jouait toujours pour gagner. »

5 janvier 1924 Walter Chrysler invente la Maxwell

Walter Chrysler, qui a été un directeur chez General Motors, lance la première voiture de sa conception, la Maxwell. L’année suivante, la Maxwell Motor Company deviendra la Chrysler Corporation.

5 janvier 1919 Fondation du Parti Nazi

Le soulèvement spartakiste débute à Berlin, mené par Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht; c’est la fondation du Parti ouvrier allemand qui deviendra par la suite le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, plus communément appelé Parti Nazi.

5 janvier 1914 Pêle-Mêle – Henry Ford double le salaire des employés

Henry Ford double le salaire des employés d’assemblage à 5,00 $ pour huit heures de travail.

Il voulait que le salaire de ses employés soit suffisamment élévé pour qu’ils puissent se payer une voiture. Cela fait une bonne publicité.

5 janvier 1914 Naissance – Aaron « Bunny » Lapin

Aaron « Bunny » Lapin est l’inventeur de la crème fouettée en aérosol.

Le magazine Time considère cette invention comme une des 100 plus grandes du XXe siècle.

5 janvier 1914 Naissance – père Germain Lemieux

Né à Cap-Chat, en Gaspésie, Germain Lemieux, chercheur, professeur, folkloriste, ethnologue, voire sculpteur et conteur, aime à se définir comme un touche-à-tout.

Mais s’il fallait convenir d’une appellation pour cerner le personnage, ce serait « gardien de la mémoire franco-ontarienne ». Germain Lemieux s’est appliqué depuis 1948 à enregistrer, chez les paysans, des milliers de textes folkloriques, contes, légendes et chansons qu’il a entrepris de faire connaître aux lettrés et aux étudiants.

Les contes et les chansons recueillis sont publiés dans la magnifique série Les Vieux m’ont conté qui regroupe 33 volumes publiés entre 1973 et 1993. Germain Lemieux est décédé à la maison des Jésuites de Saint-Jérôme au Québec.

5 janvier 1913 Décès – Louis-Paul Cailletet, 80 ans

Louis-Paul Cailletet, né à Châtillon-sur-Seine, est un physicien et inventeur français.

Louis Cailletet s’intéresse à la compressibilité des gaz. En 1877, il réussit à liquéfier le dioxyde d’azote par le froid intense résultant d’une décompression brusque du gaz fortement comprimé. La même année, il réussit le premier à liquéfier l’oxygène, l’hydrogène et l’air atmosphérique. L’air liquide était né.

Ses découvertes sont à l’origine de l’industrie moderne du froid, de la cryogénie et des hautes pressions. Parmi les applications de ces découvertes : la conservation des aliments, la médecine (conservation des organes, banque du sperme), l’industrie des métaux, la conquête spatiale (l’oxygène liquide servant de comburant aux fusées).

5 janvier 1910 Le Canadien de Montréal dispute son premier match

Le Canadien de Montréal dispute le tout premier match de son histoire devant 5 000 spectateurs, à l’aréna Jubilée de la rue Ste-Catherine, et défait le Cobalt 7-6 en prolongation.

Le Canadien fait alors partie de l’Association nationale, dont le calendrier est de 12 rencontres. Mais ce résultat fut annulé par la suite dû au réaménagement des deux ligues de l’époque. Ainsi, le premier match officiel du Canadien dans cet aréna fut disputé face aux Senators d’Ottawa et perdu au compte de 8 à 4, toujours devant une salle comble.

5 janvier 1896 Une nouvelle sorte de radiation

Wilhelm Röntgen découvrit les rayons X, le 8 novembre 1895.

En ce jour, il publie sa découverte dans un article intitulé Über eine neue Art von Strahlen (À propos d’une nouvelle sorte de rayons) dans le bulletin de la Société physico-chimique de Würzburg en Autriche. Cette découverte lui vaudra le premier prix Nobel de physique en 1901.

5 janvier 1895 Dreyfus humilié, Dreyfus dégradé

Alors qu’il vient d’être condamné au bagne à perpétuité, Alfred Dreyfus est humilié publiquement. Il est dégradé dans la grande cour de l’école militaire de Saint-Cyr au cours d’une parade. La justice militaire montre ainsi sa fermeté vis-à-vis de celui qui a été condamné pour avoir trahi sa patrie. Alfred Dreyfus continue de clamer son innocence malgré sa condamnation.

L’affaire Dreyfus a pour origine une erreur judiciaire sur fond d’espionnage et d’antisémitisme, dont la victime est le capitaine Alfred Dreyfus (1859-1935), Juif et alsacien d’origine, et qui pendant douze ans, de 1894 à 1906, a bouleversé la société française.

La révélation de ce scandale, dans J’accuse, un article d’Émile Zola en 1898, provoque une succession de crises politiques et sociales uniques en France.

5 janvier 1892 Naissance – J. Ulric Voyer

Ulric Voyer a exercé tous les métiers pour assurer la sécurité matérielle d’une famille de 18 enfants : autodidacte, professeur de piano, greffier à la Cour municipale de Québec, premier organiste à l’Église Saint-François d’Assise, professeur de sténographie, dramaturge et gérant de publicité de la Compagnie J.B. Renaud.

Dès 1907-1908, il rédige La boisson, une pièce en trois actes et 12 scènes. En 1913 est publié Prends garde à l’amour – Valse chantée qui sera suivie de la publication aux États-Unis de Si tu savais par John T. Hall Music en 1914. Datent aussi de cette période Je te dirais « Je t’aime », valse chantée publiée à Montréal et Si vous voulez m’aimer un peu, publié aussi à Montréal.

En 1920, il commence la composition d’opéras : Mademoiselle de Lanaudière et L’Intendant Bigot sont les plus connus.

5 janvier 1889 Apparition du hamburger

Pour la première fois, le mot « hamburger » est utilisé dans un journal de Washington.

Il désigne un bifteak haché consommé en grande majorité par les immigrés allemands originaires de la région de Hamburg, d’où le nom hamburger. Le hamburger sera adopté par l’ensemble de la population américaine au début du XXème siècle. Son mode de consommation changera : il sera préparé haché et agrémenté d’oignon et de poivre et placé à l’intérieur d’un pain.

5 janvier 1885 Naissance – Fanny Tremblay

Stéphanie Massey adopte le nom de Fannie Brémont comme nom de scène et fait partie, dès 1898, de la troupe du comédien français Paul Cazeneuve au National.

Elle joue à ce théâtre en 1901 en compagnie de Juliette Béliveau dans La Case de l’Oncle Tom. La même année, elle épouse le comédien Joseph-Robert Tremblay (Ottawa 1882/Montréal 1959). Tous deux font partie de la troupe du National et de quelques autres théâtres de Montréal ainsi que de la troupe du Théâtre Populaire, du Palais-Royal et du Princess à Québec.

C’est dans cette ville que Fannie Tremblay et son mari veillent aux destinées du Théâtre Impérial de 1920 à 1924. Dans la Vieille Capitale, le couple fonde, avec quelques comédiens, la Troupe du Clocher, qui a probablement été la première troupe de tournée permanente francophone.

Elle est l’une des toutes premières artistes francophones à faire des disques pour la compagnie Starr dès juillet 1920. Elle y enregistre 34 sketches humoristiques avec son mari ou avec J. Hervey Germain. En 1924-1925, elle en grave une douzaine d’autres pour His Master’s Voice avec Elzéar Hamel et Conrad Gauthier. De nouveau chez Starr à compter de 1927, elle met sur disque d’autres dialogues comiques ainsi que quelques chansons, dont Whing hein, chanson traditionnelle qui est devenue Le Rapide blanc dans une adaptation d’Oscar Thiffault.

Dans les années 1930, cette comédienne chevronnée est très vite sollicitée par la radio et tient des rôles dans de nombreux radioromans. Elle est l’une des vedettes des célèbres Fridolinades de Gratien Gélinas et joue dans les premiers longs métrages québécois, notamment dans Le Père Chopin (1945) de Fédor Ozep, Le Curé de village (1949) et Un homme et son péché (1949) de Paul L’Anglais. À la télévision, elle joue dans le téléroman 14, rue de Galais (SRC 1954-1957). Cette comédienne aimée de tous a plus de 80 ans lorsqu’elle quitte la scène. Elle décède à Montréal.

5 janvier 1881 Naissance – Pablo Emilio Gargallo Catalán

Pablo Emilio Gargallo Catalán est un sculpteur espagnol considéré comme l’un des plus significatifs de l’avant-garde espagnole. C’est à partir de 1911 qu’il développe vraiment son style novateur, sous l’influence de son ami Julio González : ses grandes sculptures et masques en plaques de métal (fer, plomb et cuivre), espèces d’ossatures stylisées et fantaisistes mêlant primitivisme, cubisme et expressionnisme.

5 janvier 1876 Naissance – Konrad Adenauer

Konrad Adenauer était un homme politique allemand, premier chancelier fédéral de la République fédérale d’Allemagne (1949-1963). Il a marqué la politique de son époque au point que l’on parle d’une « ère Adenauer » (en rapport aussi à sa longévité au pouvoir). Ses actions portent essentiellement sur le regain de la souveraineté allemande et le rétablissement de la confiance des Alliés envers l’ancien ennemi.

5 janvier 1855 Naissance – King Camp Gillette

Né à Fond du Lac, il grandit à Chicago. Sa famille fut anéantie par le grand incendie de Chicago en 1871. Ses ancêtres émigrèrent d’Angleterre vers le Massachusetts en 1630. King Camp Gillette est un inventeur américain. On lui doit le rasoir de sûreté Gillette fabriqué en 1904. La première année, il vendit 90 000 rasoirs et 12 millions de lames.

5 janvier 1838 Loge des chasseurs

Une proclamation américaine interdit aux Américains de prendre part aux combats entre le Haut-Canada et le Bas-Canada. Des sympathisants américains formeront tout de même des sociétés secrètes appelées « Loges des chasseurs » afin de participer aux combats trans-frontières, en soutien aux rebelles.

5 janvier 1837 Naissance – Léon-Pamphile Le May

Léon-Pamphile Le May, né à Lotbinière, était un romancier, poète, conteur, traducteur, bibliothécaire et avocat québécois. En 1867, il devient le premier responsable de la bibliothèque de l’Assemblée législative du Québec. Il construit la bibliothèque législative à partir de presque rien, accumulant un total 33 804 volume lors de son départ. Ses ouvrages les plus connus sont Les Contes vrais, Le pèlerin de Sainte-Anne et Picounoc le maudit. Il traduisit les œuvres de William Kirby et Henry Wadsworth Longfellow.

5 janvier 1818 Décès – Marcello Bacciarelli, peintre, 86 ans

Marcello Bacciarelli est un peintre italien de la période baroque.

En 1766, il s’installe définitivement à Varsovie où il sera étroitement associé au roi Stanislas II Auguste Poniatowski et à sa cour. À la demande du roi, il crée une école de peinture au château royal. Il devient le responsable de la politique artistique de la monarchie. En 1768, il est anobli. Il devient le principal peintre du roi, responsable de l’atelier du château royal.

Il s’éteint à Varsovie, laissant une œuvre monumentale principalement composée de portraits et de représentations de scènes historiques.

5 janvier 1805 Publication du Quebec Mercury

Le 19 novembre 1804, l’éditeur du futur journal The Quebec Mercury, Thomas Cary, publie un prospectus annonçant la venue du nouvel hebdomadaire anglophone.

Il y explique que le Quebec Mercury sera publié tous les samedis soirs à partir du premier samedi de janvier 1805. Les modalités d’abonnement, les tarifs publicitaires et le contenu y sont précisés. On y explique également les principes généraux qui vont guider le nouveau journal : la vénération de la Constitution britannique, le respect et la soumission à l’égard des lois locales et des gouvernements de la colonie de même que le respect de l’ordre social et des individus.

Le Quebec Mercury deviendra un outil politique essentiel du Parti tory et dénoncera avec vigueur les initiatives des membres du Parti canadien.

5 janvier 1767 Naissance – Girodet-Trioson

L’œuvre de Girodet se situe à la charnière des deux grands courants artistiques du XIXeme siècle.

La recherche de la beauté idéale selon les canons classiques du peintre l’inscrit dans la lignée des peintres néoclassiques davidiens, alors même que, par une forte volontée d’innovation, il imprègne ses peintures d’une grâce et d’une poésie singulière, en harmonie avec l’air du temps de son époque, qui préfigure le romantisme.

5 janvier 1762 Décès – la tsarine Élisabeth, 52 ans

Élisabeth Petrovna, dite Élisabeth la Clémente, née à Kolomenskoïe et morte à Saint-Pétersbourg, est une impératrice de Russie qui régna de 1741 à 1762 sous le nom d’Élisabeth Ire. Pierre III lui succédera, brièvement.

Prière de noter que les dates de cette entrée suivent le calendrier grégorien. À l’époque de la tsarine, la Russie utilisait toujours le calendrier julien qu’elle n’a abandonné que les 31 janvier-14 février 1918. En julien, la tsarine a vécu du 18 décembre 1709 au 25 décembre 1761.

5 janvier 1757 Le Ch’ti Damiens poignarde le pédophile Louis XV avec un canif

Pour avoir égratigné avec un canif Louis XV sans véritable volonté de donner la mort, Robert-François Damiens est écartelé vif.

C’est une ignominie que le roi n’avait pas voulue mais le Parlement de Paris ne s’est pas laissé attendrir. Pourquoi tant de haine ? Qui est ce fameux Damiens présenté comme un dément par Voltaire? Est-il effectivement un fou de Dieu ou bien le père d’une fillette violée par le roi amateur de petites filles? C’est la thèse de l’historienne-romancière Marion Sigaut. Le débat est ouvert.

5 janvier 1680 La Salle construit le fort Crèvecoeur

Le Fort Crèvecœur est fondé par les compagnons de René Robert Cavelier de la Salle et de Henri de Tonti, en Haute-Louisiane en 1679.

Ce lieu, au bord de la rivière Illinois, est le point de départ pour explorer la région du Pays des Illinois, qui mène du sud des Grands lacs au Mississippi. En ce jour, la messe fut célébrée par les Récollets Gabriel Ribourde, Zénobie Membre et Louis Hennepin. Le fort sera plus tard détruit par des mutins qui craignaient une attaque autochtone.

5 janvier 1637 Création du Cid de Corneille au théâtre du Marais

Cette tragicomédie raconte les aventures de Don Rodrigue et sa bien-aimée Chimène.

5 janvier 1589 Décès – Catherine de Médicis, 69 ans

Par son mariage avec Henri II, elle fut reine de France de 1547 à 1559. Mère de François II, Charles IX et d’Henri III, elle gouverna la France en tant que reine-mère et fut régente de France de 1560 à 1564.

Catherine de Médicis est une figure emblématique du XVIe siècle. Son nom est irrémédiablement attaché aux guerres de religion contre lesquelles elle a lutté toute sa vie. Une légende noire qui la poursuit depuis longtemps en a fait à tort une personne austère, attachée au pouvoir, voire une personne méchante. Aujourd’hui, Catherine de Médicis est réhabilitée par les historiens qui reconnaissent en elle une des plus grandes reines de France.

Son rôle dans le massacre de la Saint-Barthélemy contribue cependant à en faire une figure controversée.

5 janvier 1589 Décès – Catherine de Médicis, 69 ans

Catherine de Médicis est née à Florence sous le nom de Catherine Marie Romola et morte à Blois.

Fille de Laurent II de Médicis (1492-1519), duc d’Urbin, et de Madeleine de la Tour d’Auvergne (1495-1519), elle grandit en Italie d’où elle est originaire de par son père. À la mort de ses parents, elle hérite les titres de comtesse d’Auvergne et de duchesse d’Urbino.

Par son mariage avec le futur Henri II, elle devient Dauphine et duchesse de Bretagne de 1536 à 1547, puis reine de France de 1547 à 1559. Mère de trois rois de France, François II, Charles IX et d’Henri III, elle gouverne la France en tant que reine-mère et fut régente de France de 1560 à 1564 lorsque François et Charles étaient trop jeunes pour gouverner.

5 janvier 1540 Mariage d’Henri VIII et d’Anne de Clèves

Henri VIII d’Angleterre épouse sa quatrième femme, Anne de Clèves grâce à l’entremise de Thomas Cromwell qui recherche l’alliance des princes protestants allemands. Henri VIII, ayant rompu son alliance avec les protestants allemands, la répudie six mois plus tard en juillet 1540 en lui accordant une importante rente annuelle. Elle continue à vivre paisiblement en Angleterre et meurt le 16 juillet 1557 à Chelsea. Le divorce prononcé libère Henri pour un autre mariage et un autre ensuite, ses cinquième et sixième.

5 janvier 1477 Décès – Charles le Téméraire, 43 ans

Charles de Valois-Bourgogne, dit Charles le Téméraire, est né à Dijon et mort près de Nancy.

Il est, après Philippe II le Hardi, Jean sans Peur et Philippe III le Bon, le quatrième et dernier duc de Bourgogne — de la branche des Capétiens-Valois —, seigneur et maître d’un ensemble de provinces connues aujourd’hui sous le nom d’État bourguignon. Il est mort sur le champ de bataille.

