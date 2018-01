Rareté de carburant : Ne cédez pas à la panique

Source Robenson Geffrard et Roberson Alphonse | Le Nouvelliste

« Il y a largement de carburant pour tenir jusqu’à samedi », a confié au journal le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, mercredi 3 janvier 2018. « Un tanker avec une nouvelle cargaison arrive demain soir pour être disponible vendredi », a-t-il poursuivi, invitant les consommateurs à avoir un comportement normal, sans velléité de stockage. Il peut y avoir un problème de disponibilité d’une station à une autre, d’une compagnie à une autre parce qu’elles n’ont pas une égale capacité de stockage et de vente, a expliqué le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon.

Entre-temps, pour beaucoup d’automobilistes et de taxi-motos, l’année 2018 débute très mal. Impossible, depuis mercredi, de trouver une goutte de gazoline dans la plupart des stations d’essence de Port-au-Prince et des villes de province. Le président de l’Association nationale des distributeurs des produits pétroliers (ANADIPP), David Turnier, confirme au Nouvelliste qu’il y a une pénurie de gazoline dans le pays et dit apprendre l’arrivée de la prochaine cargaison vendredi prochain.

Des véhicules sont tombés en panne d’essence dans les rues et d’autres immobilisés dans les stations-service, espérant trouver une précieuse goutte de gazoline. Ce mercredi 3 janvier 2018, plusieurs stations d’essence visitées par Le Nouvelliste dans l’aire métropolitaine n’avaient pas de gazoline. « Nous sommes à sec depuis le 1er janvier. Si vous avez besoin du diesel et du kérosène, on en a. Mais pour la gazoline, on ne sait pas quand on sera réapprovisionné… », a fait savoir au journal un pompiste travaillant pour l’un des distributeurs les plus connus du pays.

David Turnier, président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers (ANADIPP), confirme que ses partenaires ont placé des commandes qui n'ont pas été honorées par les instances concernées. « Il y a un retard dans la livraison, c'est ce qui explique cette pénurie sur le marché », a-t-il dit, précisant