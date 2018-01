Haïti – Social : Liste des 10 jeunes les plus remarquables d’Haïti pour 2017

Source HL/ HaïtiLibre

Vendredi dernier lors d’un cocktail à l’Hôtel Best Western, la Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) et ses partenaires ont dévoilé la liste des 10 jeunes les plus remarquables pour l’année 2017. À travers ce concours http://www.haitilibre.com/article-21896-haiti-avis-inscriptions-au-concours-des-10-jeunes-haitiens-les-plus-remarquables.html la JCI vise à mettre sous les feux des projecteurs des jeunes remarquables et les élever au rang de modèle à suivre par la jeunesse haïtienne.

Liste des Lauréat 2017 :

1 – Mackendy Smith (catégorie Accomplissements affaires) ;

2 – Julio Adam (catégorie Affaires politiques, juridiques et gouvernementales)

3 – Etzer Émile (catégorie Leadership et réalisation académique) ;

4 – Léopold Cine (catégorie réalisations culturelles) ;

5 – Messerne Sagesse a remporté le titre de Jeune le plus remarquable pour ses réalisations dans le domaine de leadership moral et ou au service de l’environnement ;

6 – Ginoue Pierre Taverne pour ses contributions en faveur……………………..…lire la suite sur haitilibre.com