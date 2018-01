Haïti – Météo : La population appelée à rester vigilante face aux précipitations sur Haïti

P-au-P, 4 janv. 2018 [AlterPresse] — Les autorités haïtiennes exhortent les habitantes et habitants des zones à risques d’inondations, d’éboulements et de glissements de terrain à rester vigilants et à appliquer scrupuleusement les consignes de sécurités habituelles, face aux averses orageuses qui s’abattent sur le pays jusqu’au samedi 6 janvier 2018.

Ces précipitations modérées et fortes touchent particulièrement les départements de la Grande Anse, des Nippes (Sud-Ouest), du Sud, du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest et de l’Ouest où se trouve la zone métropolitaine de Port-au-Prince, précise un bulletin de l’Unité hydrométéorologique (Uhm), consulté par l’agence en ligne AlterPresse.

Dans la matinée de ce jeudi 4 janvier, les activités étaient partiellement paralysées à Port-de-Paix, dans le département du Nord-Ouest, où les communes reçoivent des pluies intermittentes, selon la Protection civile.

Les rues sont difficiles d’accès en raison des eaux de ruissellement.

Des averses prévues notamment sur le Nord et le Sud gagneront tous les autres départements du pays au passage d’un front froid dans l’après-midi et en soirée.

La péninsule Sud est déjà égorgée d’eau, après…………………..lire la suite sur alterpresse.org