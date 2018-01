La République dominicaine veut tripler ses exportations vers Haïti

Source Patrick Saint-Pré | Le Nouvelliste

En prélude aux commémorations du nouvel An, le président dominicain, Danilo Medina, vient de déclarer 2018 année de la promotion des exportations. Le chef de l’État, qui en est à son second mandat à la tête de la république voisine, espère que, grâce au reboisement et à la plantation de caféiers entre autres, que son gouvernement réalise avec les communautés, la République dominicaine sera un exportateur majeur.

À cette fin, Danilo Medina a publié le décret 437-17 visant à stimuler le développement intégral de la République dominicaine via la promotion des exportations pour l’année 2018. Le gouvernement a donc opté pour l’exportation comme fondement de la croissance économique de la République dominicaine. Ce faisant, le numéro un dominicain compte mettre à contribution l’énorme potentiel du pays pour augmenter le flux de devises et la création de nouveaux emplois. Une note émanant du Centre pour l’exportation et l’investissement de la République dominicaine (CEI-RD) informe que le gouvernement dominicain encourage les initiatives visant à accroître les exportations. Selon la Stratégie nationale de développement 2030, augmenter les exportations est l’une des priorités du gouvernement tout en attirant davantage d’investissements étrangers. Pour y parvenir, le président Medina a créé, en août 2017, ProDominicana en tant que marque et mécanisme de promotion des exportations et des investissements en République dominicaine. À cette même période de l’année dernière, le ministre dominicain des Affaires étrangères, Miguel Vargas Maldonado, avait déclaré dans les colonnes du quotidien Listin Diario que la République dominicaine allait tripler le volume des exportations que réalise actuellement son pays vers Haïti. En 2016, des données du Bureau national des statistiques (en espagnol : Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) révèlent qu’Haïti, pour 800 millions de dollars américains de biens exportés contre un milliard en 2015, demeure le deuxième marché d’exportation pour les produits de la République dominicaine. Au niveau mondial, le volume des exportations des marchandises dominicaines s’élevait à plus de 8,7 milliards de dollars en 2016. ProDominicana travaille actuellement à la conception du Plan national de promotion des exportations et de la Stratégie nationale pour la promotion des investissements. Cette structure offrira une gamme renouvelée de services aux exportateurs actuels et potentiels, selon leurs besoins. Ceux-ci incluent la formation à l’exportation, la chaîne des valeurs pour l’internationalisation des PME, l’intelligence du marché et l’assistance à la promotion commerciale. En outre, pour renforcer le secteur d’exportation et établir la culture d’exportation, le nouveau décret pris par le président Medina exhorte …………………………...lire la suite sur lenouvelliste.com