Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vénus en superbe aspect favorisera les rencontres pour ceux d’entre vous qui vivent seuls. Sortez et faites la connaissance du plus grand nombre de gens possible : celui que vous attendez sera parmi eux, et ce n’est pas en restant tout seul chez vous que vous le connaîtrez ! Votre vie de couple risque d’être fortement touchée par les turbulences planétaires de la journée. Bien que le foyer reste toujours très important pour vous, il serait nécessaire de faire une mise au point.

Argent

Peut-être envisagez-vous une association d’affaires actuellement ? Songez à votre susceptibilité, à votre tendance à vous replier sur vous-même dès qu’il y a un problème. Alors, ne vous pressez pas de conclure sans avoir examiné soigneusement toutes les données de la situation : vous pourriez vous en mordre les doigts.

Santé

Cet aspect de Pluton vous promet une bonne humeur constante et une résistance physique à la hausse. Pour un petit nombre d’entre vous, cependant, un léger risque inflammatoire qui pourrait se manifester au niveau des yeux ou des gencives.

Travail

Les influx astraux seront favorables, et vos projets n’auront besoin que d’un suivi attentif pour éclore. Votre dynamisme, vos idées originales vous rendront maître de la situation. Ne prenez pas trop d’engagements.

Citation

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! (Evangile).

Famille/foyer

Vous entendrez tenir d’une main plus ferme les rênes de votre foyer. Gare à ceux qui essaieraient de contester votre autorité ! Veillez toutefois à vous montrer un peu plus souple avec vos enfants, sous peine de provoquer un petit conflit.

Vie sociale

Dans vos relations sociales, ne vous fiez pas aux apparences car elles sont trompeuses. Une personne dont l’abord vous a semblé revêche cache en fait un coeur d’or. « Garde-toi, tant que tu vivras, De juger les gens sur la mine » (La Fontaine).

Nombre chance

874

Clin d’oeil

Il faut laisser le passé dans l’oubli ; ne remuez pas ses cendres.

TAUREAU

Amour

Grâce au soutien de Vénus, belle harmonie dans votre vie conjugale. Mais vous devrez faire un effort sérieux pour dominer votre susceptibilité actuelle afin d’éviter un climat d’irritabilité et d’agacement qui nuirait à cette bonne entente. Célibataire, vous aurez toutes les raisons du monde d’aimer cette journée. Ou vous ferez une nouvelle rencontre sentimentale d’une très bonne qualité et d’une grande sérénité. Ou vous serez terrassé par un coup de foudre sensationnel. Dans ce dernier cas, rassurez-vous, vous vous en remettrez !

Argent

Vous avez des difficultés à arrondir vos fins de mois ? Si la chance vous sourit, vous aurez du jour au lendemain sur le bras le problème de dépenser cet argent qui vous sera tombé du ciel. Eh bien, il n’est pas impossible que dame Chance vienne vous visiter aujourd’hui !

Santé

Quand Jupiter devient maléficié dans le secteur de votre thème lié à la santé, le première chose à faire est de proscrire toute forme d’excès : de table, de boisson, de vie nocturne, et même de sexe. Tout est permis, mais il vous faudra apprendre la modération. Tout ce qui freine votre énergie doit impérativement disparaître : dans votre job comme dans votre vie privée, mettez de l’ordre et ne conservez que l’essentiel.

Travail

Vous pourriez concrétiser un projet de création aujourd’hui. En exploitant à fond vos talents artistiques, vous parviendrez à échapper à la déprime provoquée par la position de Saturne. La plupart des travailleurs obtiendront de grandes satisfactions dans leur métier aujourd’hui.

Citation

Ne soyez jamais humble avec les superbes, ni superbe avec les humbles (Jefferson Davis).

Famille/foyer

En principe, votre vie familiale ne devrait pas poser de problème. Les secteurs de votre thème liés à vos parents et à vos enfants ne sont influencés en ce moment par aucune planète. Cela ne veut pas dire qu’il ne se passera rien, mais ce sera plutôt le train-train de la vie quotidienne, avec ses nombreux plaisirs et ses inévitables petits désagréments. A vous de préserver la complicité avec vos proches.

Vie sociale

Vous ne serez guère sociable et vous aurez même tendance à vous replier sur vous-même. Vous risquez d’éprouver un sentiment d’insécurité et d’insatisfaction affectives : vous vous imaginerez d’être délaissé par tous.

Nombre chance

839

Clin d’oeil

Sachez vous dégager de votre affectivité parfois débordante.

GEMEAUX

Amour

Un bon trio planétaire va dominer votre vie conjugale. De quoi être optimiste ! C’est le bonheur qui vous attend. Un bonheur que vous entretiendrez en vous montrant surprenant et inventif, quitte à faire passer votre conjoint ou partenaire, qui en sera ravi, par tous vos caprices. Célibataire, cette fois le bonheur sera à portée de main. La rencontre que vous attendiez aura des chances de se produire. D’autre part, les influx de Saturne, l’astre de l’authenticité et de l’engagement, pourront se traduire par une décision de mariage ou de PACS.

Argent

Evitez les dettes : vous pourriez avoir du mal à les rembourser au moment prévu, et cela vous mettrait dans une situation très pénible. Renoncez tout bonnement à la jouissance de certains produits ou gadgets, car les acheter à crédit vous vaudrait des soucis sans commune mesure avec les satisfactions qu’ils vous apporteront. Persuadez-vous que « les dettes réduisent l’homme libre en esclavage » (Syrus).

Santé

Mercure régira cette fois l’un des secteurs de santé de votre thème natal. Comme il s’agit d’une planète positive, vous ne devriez donc connaître aucun problème. Attention toutefois à l’une des facettes de Mercure, qui pourra parfois rendre très nerveux. Si cela vous arrive, n’hésitez pas à avoir momentanément recours à des médicaments antistress homéopathiques ou à base de plantes.

Travail

Dans votre travail, suivez votre intuition car elle sera excellente en cette journée. Grâce à elle, vous supplanterez facilement des adversaires pourtant coriaces, parce que vous aurez sur eux un énorme avantage psychologique.

Citation

On ne saurait être sage quand on aime, ni aimer quand on est sage (Publilius Syrus).

Famille/foyer

Le climat familial sera excellent. Efforcez-vous toujours de comprendre les aspirations de votre conjoint et celles de vos enfants, et d’y répondre. Au besoin, organisez une petite soirée et invitez-y des amis ; cela contribuera à arrondir les angles.

Vie sociale

Vous serez très apprécié, très entouré. Mais vous ne serez nullement à l’abri des mensonges, médisances et calomnies. Prenez garde au scandale et, par mesure de précaution, érigez une cloison étanche entre votre vie privée et vos amis.

Nombre chance

505

Clin d’oeil

Soyez conscient de vos limites et ne prenez aucun engagement qui dépasse vos possibilités.

CANCER

Amour

Votre vie conjugale sera assez facile, aucune planète n’affectant aujourd’hui directement les secteurs de votre thème liés à l’amour. Vous aurez droit à une journée de tendresse et de complicité. Célibataire, avec la présente configuration de Vénus, rien d’étonnant si vous ne pensez tout le temps qu’à l’amour. Mais vous ne vous contenterez pas seulement d’y penser : vous prendrez toutes les mesures nécessaires pour y accéder. Cependant, vous n’aurez rien d’une girouette, car vous chercherez sincèrement à construire un bonheur durable.

Argent

Vos finances en général ne seront pas en mauvaise posture ce jour. Vos dépenses imprévues seront compensées par des rentrées d’argent inattendues. La chance pourrait plus spécialement vous sourire dans les jeux qui requièrent du calcul ou de la réflexion.

Santé

Avec cet aspect de Mercure, drainages, massages, et pourquoi pas une journée de diète ? Ce sera le moment le plus propice pour faire circuler votre énergie et débarrasser votre corps des toxines qui peuvent lui nuire. Effet revigorant garanti.

Travail

Vous manquerez diablement de lucidité dans votre travail, et vous aurez une fâcheuse tendance à faire confiance à des personnes peu scrupuleuses, qui ne songeront qu’à se servir de vous, ou même à vous escroquer. Alors, si quelqu’un vous propose une affaire, ou si vous devez choisir un associé, redoublez de vigilance.

Citation

La méchanceté, pour se faire encore pire, prend le masque de la bonté (Syrus).

Famille/foyer

Attention, si une affaire d’argent vient sur le tapis chez vous, à ménager la sensibilité des uns et des autres. Vous pourriez en effet, sans même vous en apercevoir, lancer quelques remarques assez blessantes.

Vie sociale

Si vous songez à engager une poursuite judiciaire, réfléchissez bien. Une solution à l’amiable serait préférable. « La justice est chère. Prenez une pinte et arrangez-vous » (proverbe écossais).

Nombre chance

604

Clin d’oeil

Ne vous montrez pas trop généreux envers des personnes que vous connaissez peu.

LION

Amour

Attention à l’idéalisation excessive ! Dites-vous que votre conjoint ou partenaire est tout de même un être humain comme les autres, avec ses petits côtés pas très agréables. Cette concession vous évitera une cruelle déception aujourd’hui. Célibataire, vous aurez toutes les raisons du monde d’aimer cette journée. Vous ferez une nouvelle rencontre sentimentale, et vous aurez l’occasion d’effectuer un déplacement fort agréable.

Argent

Bien positionné da ns votre Ciel, le Soleil aura un impact favorable, vous aidant à améliorer momentanément vos revenus, et, si vous avez des économies, à dénicher de bons placements. Mais ce ne sera pas le moment de prendre des risques.

Santé

Vous serez toujours sur la brèche, et vous ne serez pas facile à suivre. Ce tonus exceptionnel, vous le devrez à Jupiter bien aspecté. A condition d’éviter les abus, vous n’avez rien à craindre, si ce n’est un peu d’excitation qui pourrait vous valoir un sommeil agité.

Travail

Vous aurez certainement des problèmes urgents à résoudre dans votre milieu professionnel. Pour vous en sortir, montrez de la fermeté et organisez avec un soin méticuleux le programme de vos futures activités. Comme il vous sera impossible d’être à la fois au carillon et à la procession, entourez-vous d’une équipe dévouée et digne de votre totale confiance.

Citation

Le paresseux demande un oiseau, le courageux ne demande qu’un arc et des flèches (proverbe indien).

Famille/foyer

Pluton vous conseillera la tolérance en famille. Si vous avez des enfants, ne soyez pas trop possessif. Sans vous montrer laxiste, laissez-leur quand même une certaine indépendance, quitte à les surveiller de loin.

Vie sociale

Vous allez être surpris de votre propre pouvoir de séduction grâce à une rencontre charmante et qui vous forcera à vous montrer sous votre meilleur jour. Vous allez briller dans toutes les situations qui requièrent tact et savoir-vivre. Mais n’oubliez pas qu’il vaut souvent mieux se taire et laisser la parole aux autres.

Nombre chance

975

Clin d’oeil

Soyez attentif à maintenir une grande cohérence dans vos actes.

VIERGE

Amour

Célibataire, une relation amoureuse pourra devenir une relation amicale. C’est beaucoup moins excitant, certes, mais c’est parfaitement normal puisque « l’amitié est plus souvent une porte de sortie qu’une porte d’entrée de l’amour » (Gustave Le Bon). Il n’empêche que cette relation amicale pourra vous être utile à un moment ou à un autre. Votre vie conjugale pourrait être soumise à des secousses. Vous serez d’humeur intransigeante. Un conflit d’autorité pourrait alors éclater entre vous et votre partenaire.

Argent

Ne vous laissez pas abuser par des marchands d’illusions qui vous promettront des emplois bidons, des panacées pour tous les maux, ou des régimes amaigrissants miracles. Par les temps qui courent, il est difficile de ne pas être crédule.

Santé

Grâce au soutien d’Uranus, votre énergie sera à son apogée aujourd’hui. Vos activités seront intenses et absorberont tout votre temps. Un dynamisme débordant vous animera dès le début de la journée. Profitez à fond de cet état de grâce pour prendre les initiatives qui vous tiennent le plus à coeur.

Travail

Dans le travail, vous aurez à prouver votre efficacité. Si vous y arrivez, les retombées seront excellentes ensuite. N’ayez pas peur de prendre des initiatives, de mettre vos idées originales en pratique : Mercure soutiendra vos efforts et vous assurera du succès.

Citation

Il n’y a que le premier pas qui coûte (Madame du Deffand).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera mise en valeur. L’ambiance sous votre toit sera chaleureuse. Si vous êtes père (ou mère) de famille, prêtez attention à ce que vos enfants vous diront. Ils passeront en effet par une phase de très grande intuition. Leurs rêves, les histoires qu’ils inventent s’ils sont petits, s’avéreront passionnants et instructifs.

Vie sociale

Vous subirez de nombreuses petites frustrations des plus pénibles et agaçantes qui mettront vos nerfs à rude épreuve. Attention ! Votre comportement peut s’avérer parfois odieux.

Nombre chance

579

Clin d’oeil

Orientez-vous vers des réalisations positives à plus long terme.

BALANCE

Amour

Ne commettez pas l’erreur de promettre quelque chose à votre conjoint ou partenaire pour lui faire plaisir sans avoir l’intention de tenir. Il peut vous arriver d’oublier vos promesses faites dans un moment d’euphorie, mais l’autre ne les oubliera probablement pas ! côté rencontres, c’est vous qui prendrez les initiatives. Celle de tester votre pouvoir de séduction sans chercher plus loin, ou de sortir le grand jeu si vous croisez quelqu’un qui vous plaît vraiment.

Argent

Sur le plan matériel, les soucis risquent de s’accumuler au cours de la journée. Vous n’aurez guère le sens des réalités, si bien que vous serez tenté de consacrer de trop grosses sommes d’argent à vos loisirs. Veillez à préserver un bon équilibre en toutes choses.

Santé

Vénus et Pluton influeront directement sur votre santé cette fois. Vous afficherez un bel optimisme et une forme physique satisfaisante, même si quelques points sont à surveiller, parmi lesquels une tendance à la gourmandise. A vous de vous contrôler et de continuer à garder un oeil sur la balance !

Travail

Vous aurez dans le domaine du travail l’impression d’être agressé, d’être maltraité ou encore sous-estimé. Mais vous aurez bien évidemment tendance à dramatiser un peu trop la situation. Reprenez courage en vous-même, et tout se passera mieux.

Citation

De votre ami dites du bien ; de votre ennemi ne dites rien (proverbe anglais).

Famille/foyer

Uranus influencera dans un sens bénéfique votre vie familiale. Vous vous sentirez plus libre de vous exprimer, moins bridé par votre clan. Et comme tout le monde sous votre toit sera dans le même état d’esprit, que demander de plus ?

Vie sociale

Vous supporterez très mal les plaisanteries d’un ami à votre égard. Si vous devez réagir, tâchez quand même de rester mesuré dans vos propos. « Ne prends pas un fusil pour tuer un papillon », dit un proverbe chinois.

Nombre chance

654

Clin d’oeil

Chaque fois que votre moral n’est pas flambant, faites-vous plaisir, choisissez ce qui est susceptible de vous rendre le plus heureux.

SCORPION

Amour

Célibataire, sous l’impulsion de Mercure, vous pourriez bien céder à un coup de foudre aussi intense que bref… ça peut avoir son charme, à condition de ne pas en attendre plus que le plaisir de l’instant. Cet environnement astral vous promet une journée plus qu’animée en couple, où disputes et réconciliations passionnées vont se succéder sans relâche. Les plus amoureux d’entre vous prendront sans doute un nouveau départ, très positif. Pour ceux qui s’essoufflent à l’épreuve du quotidien, le cap sera un peu plus délicat !

Argent

Sur le plan financier, vous pourrez revaloriser votre crédit grâce à votre sens des responsabilités et votre esprit analytique accrus. Attention cependant aux contrats et aux associations ; il faudra les étudier avec minutie afin d’éviter les pièges qu’ils pourraient renfermer.

Santé

Mercure vous conseillera de remplacer de temps en temps la viande par des produits végétaux comme le soja, dont la richesse en protéines, en vitamines et en minéraux, est bien connue des Asiatiques depuis des millénaires. Par ailleurs le soja combat le cholestérol et prévient certaines formes de cancer.

Travail

Le secteur travail devrait connaître une nette amélioration. Cela faisait quelque temps déjà que Pluton a provoqué soit une instabilité de votre statut professionnel, soit des doutes concernant votre avenir ou votre orientation. Cette fois-ci, tout va rentrer dans l’ordre.

Citation

On ne vide pas l’océan avec un coquillage (proverbe japonais).

Famille/foyer

Si vous avez des enfants, ils seront en une forme superbe, et vous vous entendrez bien avec eux. Vos relations avec le reste de votre famille, en revanche, pourront poser quelques problèmes. Rien de grave, rassurez-vous ; mais il vous faudra veiller à ne pas froisser la sensibilité des uns et des autres. Ce ne sera pas le moment de dire à chacun ses quatre vérités.

Vie sociale

Une personne très énergique interviendra ce jour pour vous faire sortir de votre cocon contre votre gré. Elle a raison. Cela vous ferait énormément de bien de sortir en société. Laissez-vous aller, amusez-vous comme un fou, mais non pas comme un sot, bien entendu, et tout vous sourira après.

Nombre chance

456

Clin d’oeil

Rendez votre intérieur plus accueillant et plus confortable.

SAGITTAIRE

Amour

Un climat oppressant risque de régner dans votre vie conjugale. Vous ruminerez vos griefs vis-à-vis de votre partenaire, et ce n’est évidemment pas de cette manière que les problèmes se régleront. Fort heureusement, votre Ciel sentimental s’éclaircira assez vite. Vous saurez alors vous montrer tendre, câlin, empressé envers l’autre. Si vous êtes libre, votre vie sociale vous procurera de nombreuses occasions de rencontres prometteuses.

Argent

L’influence de Saturne dans votre Ciel représentera pour vous un véritable défi. En effet, vous devrez redoublez d’efficacité et même d’ingéniosité pour surmonter les difficultés et réussir à bien gérer vos finances. Néanmoins, évitez de solliciter des prêts importants.

Santé

Vénus en très bel aspect vous conseillera de lever le pied. Ne vous imposez plus des rythmes marathoniens sous prétexte que vous vous sentez indispensable. De temps en temps, il est bon aussi de savoir dire « stop ». D’ailleurs, « Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables » (proverbe arabe).

Travail

La journée semble assez calme dans votre travail, du moins si l’on s’en tient au fait qu’aucune planète n’influencera directement le secteur professionnel de votre thème. Mais Neptune en cet aspect risque de vous obliger à des réajustements dans vos relations avec les autres, et notamment avec vos collègues.

Citation

Il est dur de mourir et il est doux d’espérer qu’on ne vivra pas toujours (Rousseau).

Famille/foyer

Ne compromettez pas l’harmonie de votre foyer en vous montrant trop brutal dans vos rapports. Cette fois, ce sont vos relations avec vos frères et soeurs qui pourraient vous occasionner quelques soucis ou déceptions. Heureusement, vous serez optimiste.

Vie sociale

Apprenez à vous exprimer. Osez vous lancer dans une discussion et défendre votre point de vue sans pour autant, bien entendu, aller jusqu’à la provocation. Cela vous décompressera et vous évitera les faux mouvements liés aux sentiments réprimés et à la nervosité qui en résulte.

Nombre chance

531

Clin d’oeil

Abordez les problèmes un à un, sans vous énerver ni vous décourager.

CAPRICORNE

Amour

Célibataires, si vous aimez les flirts originaux et agréables, vous serez bien servi aujourd’hui. Mais n’espérez pas en tirer une quelconque possibilité de vous stabiliser sur le plan amoureux. Dans le couple, votre union risque de souffrir de votre attitude temporairement légère et insouciante. Si vous êtes déjà bel et bien enchaîné, résistez à votre penchant actuel de conter fleurette afin de ne pas avoir à en subir des conséquences fâcheuses.

Argent

Climat astral assez ambigu concernant vos finances, mais dont vous devriez, avec quelques précautions, pouvoir tirer un grand profit. Il vous promet une amélioration de vos revenus ou un accroissement de vos investissements. Mais attention à Neptune mal aspecté : sous son influence, il sera possible que vous manquiez de lucidité, ou que des contretemps viennent gêner vos projets financiers. Montrez-vous un peu plus vigilant.

Santé

Pas de planètes installées dans les secteurs de votre thème liés à la santé. Résultat : une forme physique et morale à toute épreuve, qu’il s’agira de ne pas dilapider en menant une vie désordonnée. Mais gare aux excès ! Ne faites pas trop travailler vos muscles, et ménagez votre estomac.

Travail

Jupiter bien aspecté sera votre allié de rêve aujourd’hui. Ce sera le moment des grandes victoires et des actions spectaculaires, surtout si vous êtes du premier décan. Vous réussirez dans vos démarches les plus officielles ou les plus essentielles à votre avenir professionnel. Vous irez jusqu’au bout, avec ténacité et puissance de travail, de ce que vous aurez entrepris.

Citation

Un petit poisson sur la table est meilleur qu’un grand dans le ruisseau (proverbe allemand).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront sous la protection toute puissante du Soleil et de Vénus. Ces astres d’une nature bénéfique vont mettre en vedette les zones de votre thème liées à la vie de famille. Vous passerez des moments délicieux avec vos êtres chers.

Vie sociale

En toutes choses, modérez vos réactions un peu brutales. Votre tactique sera de faire semblant de mordre afin de ne pas être mordu. Mais il faudra y mettre des formes aujourd’hui, diplomatie oblige !

Nombre chance

510

Clin d’oeil

Ne mettez pas en péril vos avantages acquis par de l’entêtement.

Verseau

Amour

L’influence de Pluton dans votre secteur couple laisse présager que votre partenaire sera doté d’une séduction irrésistible et que vous vivrez en ce moment une histoire passionnelle. Si ce n’est pas votre cas, rassurez-vous, cela ne va pas tarder. Si vous êtes célibataire, bienvenue dans un univers où tout est possible ! Car non seulement Uranus pourrait vous faire fondre devant un(e) inconnu(e) aux grands yeux clairs, mais il peut aussi vous donner envie de le (la) suivre au bout du monde !

Argent

Cette position de Saturne laisse entendre que la chance financière ne sera pas de votre côté pour le moment. Cela ne veut pas dire que vous serez automatiquement confronté à des difficultés pécuniaires. En revanche, cette configuration indique que si vous agissez sans précaution, si vous dépensez trop ou si vous vous lancez dans des opérations risquées, la chance pourrait vous lâcher. Vous devrez donc rester très prudent.

Santé

En dominant votre Ciel, Mars, véritable concentré d’énergie, devrait vous valoir une grande forme. Mais en même temps, il pourrait vous rendre très impulsif. Un travers qui, hélas, peut augmenter le risque accidentel. Alors, pour éviter d’abîmer vos pare-chocs ou de vous taper sur les doigts si vous bricolez, contrôler votre nervosité, notamment en vous abstenant de tout excitant comme le café, le thé ou le tabac.

Travail

Vos partenaires professionnels et vos collègues de travail pourront se fier à vos jugements et à vos talents de diplomate pour venir à bout des tâches qui vous sont imparties. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

Tous les hommes se croient assez habiles pour donner des conseils, et assez sages pour n’en avoir pas besoin (J. Sanial Dubay).

Famille/foyer

Excellente complicité avec votre conjoint. Vous discuterez ensemble de toutes les questions concernant votre vie familiale, des plus insignifiantes aux plus fondamentales. De ce dialogue jaillira la lumière ! Belle complicité avec les enfants.

Vie sociale

Lassé par les dures réalités de la vie quotidienne, vous pourrez vous sentir attiré aujourd’hui par les appels de quelque secte ou les sollicitations d’un mage de pacotille qui vous promettent monts et merveilles. Planez autant que vous voudrez, mais refusez catégoriquement de vous laisser tondre.

Nombre chance

771

Clin d’oeil

Évitez les initiatives hasardeuses, prises sous le coup de l’émotion.

Poissons

Amour

En couple, vous vivrez une journée pleine de bonheur, de tendresse, de douceur, particulièrement si vous êtes lié à un natif du Bélier. Carnet rose pour beaucoup. Étant heureux, vous serez agréable d’humeur et plein de charmante complaisance ! Célibataire, Vénus va influencer favorablement votre secteur d’amour ; vous serez donc aux premières loges pour profiter de ses faveurs. Une rencontre excitante sera dans l’air et qui pourrait bien donner naissance à un amour tout neuf, tout fringant !

Argent

Si vous voulez acheter une voiture neuve, n’hésitez pas à mettre en concurrence plusieurs concessionnaires, ce qui devrait vous permettre d’obtenir une remise de l’ordre de 10 %. N’ayez pas peur de négocier, de marchander. Dix pour cent, ce n’est pas rien, non ?

Santé

Votre système neurovégétatif réagira au moindre décalage. Aussi, mangez lentement, à heures régulières, et de façon équilibrée. Ce sera maintenant le bon moment pour éclaircir les problèmes de santé en suspens.

Travail

Votre vie professionnelle vous importera beaucoup. Ce sera le moment de montrer ce dont vous êtes capable. Vous réussirez à vous imposer, et il vous faudra ensuite vous mettre en quête de la juste rémunération de votre travail.

Citation

Le passé est toujours présent (Maurice Maeterlinck).

Famille/foyer

Même si vous avez envie d’aller vous distraire de votre côté, pensez à la famille. Vos enfants, notamment, auront aujourd’hui besoin de votre présence, de vos conseils et de vos encouragements.

Vie sociale

Vous profiterez de cette journée faste pour cultiver les relations utiles et obtenir les faveurs de personnes influentes. Sur ce plan, vous vous débrouillerez admirablement bien grâce à votre charme inné et votre air de naïveté touchante.

Nombre chance

794

Clin d’oeil

Si vous savez vous contenter de peu, vous finirez par gagner beaucoup. Mais si vous voulez toujours gagner beaucoup, vous finirez par ne ramasser que des miettes.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com