Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Nos militaires au Champ de mars :

Mardi 2 janvier, Jour des Aïeux, les militaires de la nouvelle Armée d’Haïti (FAdH) était présent devant les jardins du MUPANAH (Champ de mars), en compagnie du Lieutenant-Général, Jorel Lessage Commandant en Chef a.i. des Forces Armées d’Haïti

« Le mal d’Haïti est imputable aux haïtiens » dixit la NAPSA :

Selon « N ap Sove Ayiti » (NAPSA) une organisation de jeunes professionnels haïtiens œuvrant en Haïti et dans la diaspora ayant pour mission de travailler à la transformation d’Haïti tout en inculquant aux jeunes qu’ils sont les seuls à pouvoir réaliser cette tâche « Le mal d’Haïti n’est pas dû aux Français, ni aux Américains, ni non plus aux Dominicains. Le mal d’Haïti est avant tout imputable aux haïtiens et il revient à nous autres Haïtiens, et spécialement aux jeunes de lutter pour le développement du pays et de donner le courage d’espérer aux plus jeunes et aux enfants. » Lire aussi : http://www.haitilibre.com/article-23147-haiti-politique-notre-ennemi-aujourd-hui-c-est-nous-meme-dixit-jovenel-moise.html

Vers la levée de l’interdiction de départ de l’ex Ministre de la justice :

Le Commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Clamé Ocnam Daméus demande la levée de l’interdiction de départ émise à l’encontre de l’ancien Ministre de la justice et de la sécurité publique, Me Camille Edouard Junior.

Vœux du Ministère de l’Éducation :

« Meilleurs vœux à toutes les éducatrices et tous les éducateurs. Ensemble poursuivons le combat pour une éducation de qualité accessible à tous les enfants d’Haïti. »

Le DG du Ministère du Tourisme à l’UEH :

Dans le cadre du cours de communication touristique dispensé par le professeur Orlando Henry à l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches en Sciences Sociales de l'Université d'État d'Haïti, Andy Durosier le Directeur Général du Ministère du Tourisme, a rencontré